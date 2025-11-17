Nemzeti Sportrádió

Troy Parrott Repülőtér – így reagált a dublini légikikötő az írek győzelmére

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.11.17. 17:30
null
Fotó: X/Dublin International Airport
Címkék
Dublin Magyarország–Írország dublini repülőtér világbajnoki selejtező
Remek humorérzékről tettek tanúbizonyságot a dublini nemzetközi repülőtér munkatársai, akik a Budapesten mesterhármast szerző Troy Parrott tiszteletére megváltoztatták a légikikötő nevét – még a létesítmény X-oldalán is.

Nem mindennapi látvány fogadta a Budapestről diadalmasan hazatérő ír labdarúgó-válogatott tagjait: a landoláskor a Troy Parrott Repülőtér feliratot pillanthatták meg. A repülőtér alkalmazottai azonban nem érték be ennyivel: a létesítmény X-oldalát is átkeresztelték, sőt, egy kis zöld papagáj (az angol „parrot” szó magyarul papagájt jelent – a szerk.) is része lett az új dizájnnak.

 

Az ír labdarúgó-válogatott az elmúlt egy hétben két nagy bravúrt végrehajtva ért oda az európai világbajnoki selejtezők H-csoportjában a pótselejtezőt jelentő második helyre: múlt csütörtökön Dublinban a portugálokat győzte le 2–0-ra, majd vasárnap este a mieinket múlta felül 3–2-re. Az öt ír gól mindegyikét az AZ Alkmaar futballistája, Troy Parrott szerezte, így nem lehetett kétséges, kinek a nevét viseli – ha átmenetileg is – a főváros légikikötője.

Kapcsolódó tartalom

Az írek hőse a magyar válogatottról: Érthetetlen, hogy miért vettek vissza a tempóból

„Lelassítottak, annak ellenére, hogy jobbak voltak nálunk, sok gondot okoztak nekünk. A második félidőben volt egy periódus, amikor már elhitték, hogy nincs veszély...”

„Erről még dalokat fognak írni” – ír lapszemle a „budapesti csoda” után

Opta: Troy Parrott az első ír, aki a válogatottban idegenbeli meccsen triplázott.

 

 

Dublin Magyarország–Írország dublini repülőtér világbajnoki selejtező
Legfrissebb hírek

„Nincs elég merítési lehetőségük, sem olyan játékosaik, akik felnőnek a feladathoz” – a Sunday Times szakírója a magyar válogatottról

Magyar válogatott
18 perce

A 96. percben jött a dráma: az írek fordítottak a Puskás Arénában, szertefoszlottak a vb-álmaink

Magyar válogatott
Tegnap, 17:02

Új hazai mezében játszik válogatottunk az írek ellen

Foci vb 2026
Tegnap, 12:47

A görögök nagy szívességet tettek a dánoknak, akik azonban nem bírtak a fehéroroszokkal

Foci vb 2026
2025.11.15. 22:53

A spanyol válogatott ismét kapott gól nélkül nyert, és gyakorlatilag kijutott a világbajnokságra

Foci vb 2026
2025.11.15. 20:00

Varga Barnabás góljával kiizzadtuk a győzelmet Jerevánban, megőriztük a második helyünket

Magyar válogatott
2025.11.13. 19:55

Király Gábor és Juhász Roland is optimistán várja a következő két selejtezős meccset

Magyar válogatott
2025.11.11. 18:15

Ideiglenes kapitánnyal próbálják meg kiharcolni a vb-pótselejtezőt a csehek

Foci vb 2026
2025.10.22. 17:20
Ezek is érdekelhetik