Troy Parrott Repülőtér – így reagált a dublini légikikötő az írek győzelmére

Nem mindennapi látvány fogadta a Budapestről diadalmasan hazatérő ír labdarúgó-válogatott tagjait: a landoláskor a Troy Parrott Repülőtér feliratot pillanthatták meg. A repülőtér alkalmazottai azonban nem érték be ennyivel: a létesítmény X-oldalát is átkeresztelték, sőt, egy kis zöld papagáj (az angol „parrot” szó magyarul papagájt jelent – a szerk.) is része lett az új dizájnnak.

Az ír labdarúgó-válogatott az elmúlt egy hétben két nagy bravúrt végrehajtva ért oda az európai világbajnoki selejtezők H-csoportjában a pótselejtezőt jelentő második helyre: múlt csütörtökön Dublinban a portugálokat győzte le 2–0-ra, majd vasárnap este a mieinket múlta felül 3–2-re. Az öt ír gól mindegyikét az AZ Alkmaar futballistája, Troy Parrott szerezte, így nem lehetett kétséges, kinek a nevét viseli – ha átmenetileg is – a főváros légikikötője.