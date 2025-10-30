Perl Zoltán után itt az újabb 20 pontos 18 éves: Lukácsi Gábor!

Bármennyire is fájó kimondani, nem megszokott dolog a magyar sportéletben, hogy egy tizenéves fiatalról szóljon egy mérkőzés az élvonalban – legyen szó kosárlabdáról, labdarúgásról, kézilabdáról. Pedig tehetségeink vannak, csak lehetőséget kell adni nekik.

A Nemzeti Kosárlabda Akadémia (egyik) csúcsát képező NKA Universitas Pécs felnőtt férficsapatának épp az a missziója, hogy az akadémiáról érkező tehetségeknek megadja a kifutási lehetőséget, hogy a legjobbak között, az élvonalban tudjanak tovább fejlődni, csiszolódni. Az olyan tizenévesek, mint Lukácsi Gábor és Mezőfi Márk (mindkettő 18), illetve a nemrég húszévessé „korosodó” Bor Gábor nem a szabályok miatt kerülnek pályára, hanem azért, mert kivívják ott maguknak a helyet!

Jó példa erre, hogy az ötödik fordulóban, Kecskeméten lejátszott bajnokin mindenki elkerekedett szemmel figyelte az akkor mindössze 18 éves és 5 napos Lukácsi Gábor teljesítményét: 20 pontot dobott, a triplákat 67%-kal szórta (6/9), 30 percet töltött a pályán, és 20-as VAL-mutatóval zárta a meccset! Ilyen produkció esetén egy karrierje csúcsán lévő felnőtt profi is nagy tapsot kap a közönségtől!

S hogy ez mekkora „dobás”? Nos, bizony erősen kutakodni kell az emlékek között, ha fel akarjuk idézni egy 18 éves magyar játékos ehhez hasonló teljesítményét! Nem akárki „követett el” el legutóbb ilyesmit: jó régen volt, még 2013-ban, hogy a mára a válogatott alapemberévé váló Perl Zoltán a Falco színeiben az Alba ellen 22 pontot dobott 18 évesen! Hasonlóra egy másik válogatott spíler, Pallai Tamás volt képes, aki a Szolnok játékosaként 2019-ben 18 pontot szórt a Falco elleni elődöntőben.

– Nem tudom, hogy más csapatban kapnék-e ennyi percet tizenhét-tizennyolc évesen, mint Pécsett – mondta az U20-as válogatott Lukácsi Gábor. – Ez nyilván nagyon sokat jelent számomra, hiszen csak akkor lehet fejlődni, ha az ember sokat játszik, ráadásul a lehető legmagasabb szinten. A kecskeméti mérkőzésen egyébként elsősorban annak örültem, hogy harminc percet a pályán tölthettem, emellett természetesen az is jólesett, hogy sok pontot dobtam, ugyanakkor nem voltam boldog, mert nem győztünk. Ahogy kezdek idősebb lenni, egyre inkább az a fontos nekem, hogy a csapatom milyen eredményt ér el!

A magyar kosárlabdázás érdeke, hogy minél több, Lukácsi Gáborhoz hasonló tehetség bukkanjon fel, és kapja meg azt a lehetőséget, ami elengedhetetlen a fejlődéshez, s ahhoz, hogy kiváló profi játékos váljon belőlük!

Mezőfi és Lukácsi statisztikája

Mezőfi Márk

Játszott percek: 17.00

Pontátlag: 3.2 pont

Lepattanóátlag: 2.2

Lukácsi Gábor

Játszott percek: 16.00

Pontátlag: 7.2 pont

Gólpasszátlag: 1.4