Női kosár Ek: veretlen maradt az NKA Universitas Pécs

Az NB I-ben és az Európa-kupában is veretlen pécsiek a nemzetközi sorozat ötödik fordulójában - de még csak a negyedik mérkőzésükön – a héten másodszor fogadták az Elitzur Ramlát, amely biztonsági okokból nem rendezhet meccset saját csarnokában. Kedden hivatalosan az izraeliek voltak a pályaválasztók a Lauber Dezső Sportcsarnokban játszott találkozón, amelyet 78–50-re nyert a magyar együttes.

Csütörtök este sem hagyott sok esélyt vendégének a pécsi alakulat, amely az első negyed végére már 16 pontos előnyben volt. A folytatásban is fölényben maradtak a házigazdák, akik ugyan a második játékrészt csupán egypontos különbséggel nyerték meg, a nagyszünetben így is 17 ponttal voltak jobbak a riválisnál (51–34). A fekete-fehérek legjobbjaként Varga Alíz ekkor 10 pontnál tartott.

A harmadik negyedben a Pécs mindössze öt pontot engedélyezett az ellenfelének, így a záró játékrész előtt gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés. A hazaiak ennek megfelelően egy kissé kiengedtek az utolsó 10 percben, amelyet az izraeliek 15 pontos különbséggel megnyertek, de ez csupán szépségtapasz volt a számukra, mivel így is simán maradtak alul.

A mérkőzés és a Pécs legeredményesebb játékosa a cseh válogatott Julia Reisingerova volt 18 ponttal.

A baranyaiak április 9-én kaptak ki legutóbb tétmeccsen, azóta sorozatban ez a 12. győzelmük, az EK következő fordulójában pedig jövő szerdán a spanyol Gernika Bizkaia vendégei lesznek.

A csoportok első két helyezettje és a négy legjobb harmadik jut tovább az egyenes kieséses szakaszba.

KOSÁRLABDA

NŐI EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ, C-CSOPORT

NKA UNIVERSITAS PÉCS–ELICUR RAMLA (izraeli) 77–61 (27–11, 24–23, 19–5, 7–22)

Pécs, 900 néző. V: Petkovics (szerb), Brekolo (bosnyák), Stankovic (horvát).

PÉCS: STUDER 10, Rátkai 8/6, Török 9/3, VARGA A. 12/6, REISINGEROVÁ 18/6. Csere: Tóth O. 5, JOSEPOVITS 11, Olawuyi 2, Hőgye, Gréts D. 2, Halmágyi. Edző: Djokics Zseljko

RAMLA: Lambert 4, HERBERT-HARRIGAN 13/9, Rotberg 13/6, GARZON 13/6, Nelson 5. Csere: Rehave 4/3, Bitan, Green 6, Bar Gal, Kirshtien 3/3. Edző: Roee David Lazare

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–5. 7. p.: 18–7. 13. p.: 34–16. 18. p.: 44–26. 24. p.: 61–36. 29. p.: 64–39. 32. p.: 70–48. 38. p.: 75–56

MESTERMÉRLEG

Djokics Zseljko: – Amerikai játékosokkal és izraeli válogatottakkal álltak fel a vendégek, nem gyenge csapattal találtuk magunkat szembe. Voltak hiányzóink, ezért nem bírtuk folyamatosan a magunk által diktált tempót. De legalább mindenki lehetőséghez jutott.

Roee David Lazare: – Kissé csalódott vagyok, mert agresszivitásban nem tudtuk felvenni a versenyt a pécsiekkel. Ugyanakkor amit a pályán, illetve azon kívül kaptunk, ahhoz nagyon gratulálok a rendező együttesnek és vezetőiknek egyaránt.