Kosárlabda: Josepovits Kinga megérett a nagyobb szerepre az NB I-ben

Minden tekintetben jókora szintlépést hozott a mostani szezon Josepovits Kingának, az NKA Universitas Pécs korosztályos válogatott kosárlabdázójának, aki juniorkorúként hétről hétre bizonyít a hazai felnőttélvonalban. A 2008-as születésű center a legfőbb statisztikai mutatókban (játékperc, pont és VAL-mutató) gyakorlatilag megduplázta az előző évadbeli számait, és szinte már kirobbanthatlan Zseljko Djokics együtteséből.

Az első öt bajnokin Josepovits 11 pontot, 5 lepattanót és 15,8-as teljesítményindexet átlagolt,

ezzel jelenleg az NB I/A-csoport harmadik legjobb utánpótláskorú játékosa Rátkai Eszter és Sinka-Pálinkás Szofi mögött. Ugyanakkor, ha csak az U18-asokat vizsgáljuk, köztük Kinga az első helyezett a számok alapján.

Ha nem is elvártam magamtól ezt az előrelépést, de mindenképpen reménykedtem benne, hogy látni fogom magamon a fejlődés jeleit,

és a sok-sok belefektetett munka visszaköszön majd a játékomon – mondta Josepovits az Utánpótlássportnak. – Már az előző idényben is végig a felnőttcsapattal készültem, és a debütáló szezonomban mindjárt viszonylag sok játékidőhöz jutottam, majd a nyáron megjártam a brnói U19-es világbajnokságot is. A korosztályos válogatottban is nagyon fontos tapasztalatokat szereztem, és pozitív élményekkel tértem haza, így alapvetően jó passzban vágtam neki az újabb klubévadnak.

Az pedig külön örömmel tölt el és nagyszerű visszigazolást jelent számomra, hogy most ilyen jó formában tudtam kezdeni az alapszakaszt.

Josepovits Kinga Forrás: NKA Universitas Pécs

Rögtön karriercsúccsal nyitotta az idényt az első fordulóban a Dávid Kornél Akadémia otthonában: 17 pontja mellett 5 lepattanót és 2 szerzett labdát is beletett a közösbe.

„Természetesen, boldog voltam, hogy rögtön a nyitó meccsen ilyen remekül ment, de ettől nem szabad és nem is fogok hátradőlni, azért dolgozom, hogy hasonló produkciót tudjak nyújtani meccsről meccsre, és stabilizáljam ezt a jó formát.

Tavaly ilyenkor még nagyon gyors volt a tempó a felnőttek között, de szépen lassan belerázódtam, felvettem a ritmust, fizikailag megerősödtem, illetve az idő előrehaladtával némi önbizalomra is szert tettem.

(Kiemelt képen: Josepovits Kinga (feketében) Forrás: MKOSZ)