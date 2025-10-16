Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: Josepovits Kinga megérett a nagyobb szerepre az NB I-ben

2025.10.16. 20:46
Címkék
Josepovits Kinga kosárlabda utánpótlás NKA Universitas Pécs utánpótlássport
A pécsiek 17 éves centerreménysége, Josepovits Kinga remek formában nyitotta az alapszakaszt az NB I/A-csoportos kosárlabda-bajnokságban.

Minden tekintetben jókora szintlépést hozott a mostani szezon Josepovits Kingának, az NKA Universitas Pécs korosztályos válogatott kosárlabdázójának, aki juniorkorúként hétről hétre bizonyít a hazai felnőttélvonalban. A 2008-as születésű center a legfőbb statisztikai mutatókban (játékperc, pont és VAL-mutató) gyakorlatilag megduplázta az előző évadbeli számait, és szinte már kirobbanthatlan Zseljko Djokics együtteséből.

Az első öt bajnokin Josepovits 11 pontot, 5 lepattanót és 15,8-as teljesítményindexet átlagolt,

ezzel jelenleg az NB I/A-csoport harmadik legjobb utánpótláskorú játékosa Rátkai Eszter és Sinka-Pálinkás Szofi mögött. Ugyanakkor, ha csak az U18-asokat vizsgáljuk, köztük Kinga az első helyezett a számok alapján. 

és a sok-sok belefektetett munka visszaköszön majd a játékomon – mondta Josepovits az Utánpótlássportnak. – Már az előző idényben is végig a felnőttcsapattal készültem, és a debütáló szezonomban mindjárt viszonylag sok játékidőhöz jutottam, majd a nyáron megjártam a brnói U19-es világbajnokságot is. A korosztályos válogatottban is nagyon fontos tapasztalatokat szereztem, és pozitív élményekkel tértem haza, így alapvetően jó passzban vágtam neki az újabb klubévadnak.

Josepovits Kinga Forrás: NKA Universitas Pécs

Rögtön karriercsúccsal nyitotta az idényt az első fordulóban a Dávid Kornél Akadémia otthonában: 17 pontja mellett 5 lepattanót és 2 szerzett labdát is beletett a közösbe.

„Természetesen, boldog voltam, hogy rögtön a nyitó meccsen ilyen remekül ment, de ettől nem szabad és nem is fogok hátradőlni, azért dolgozom, hogy hasonló produkciót tudjak nyújtani meccsről meccsre, és stabilizáljam ezt a jó formát.

(Kiemelt képen: Josepovits Kinga (feketében) Forrás: MKOSZ)

Josepovits Kinga kosárlabda utánpótlás NKA Universitas Pécs utánpótlássport
