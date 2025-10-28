Minden erőtartalékukra szükségük lesz a pécsieknek

A pécsiek magasbedobója, Török Ágnes szerint ezúttal a regeneráció fontosabb lesz, mint a taktika (Fotó: FIBA)

Nyolc győzelem nyolc mérkőzésen – nehéz lenne belekötni az NKA Universitas Pécs idénybeli teljesítményébe. Djokics Zseljko csapata a bajnokságban hat, az Európa-kupában két találkozót húzott be, de a java még csak most következik. Az együttes a hétvégén pihent, ez jól is jött az elmúlt hét megpróbáltatásai után.

„Az Azori-szigeteki utazás elég nagy kirándulás volt, az időeltolódás két óra, pénteken egész nap utaztunk – mondta Török Ágnes, a Pécs magyar válogatott magasbedobója. – Gyönyörű nyaralási célponton töltöttük az időnket, de az időbeosztásunk nem engedte meg, hogy körülnézzünk, csak egy kávézás fért bele a meccs napján, aztán péntek hajnalban már indultunk is haza. A hétvégén így tudtunk edzeni és készülni a Ramlára, hiszen kedden már játszunk ellene, és szükségünk volt némi regenerációra.”

Török Ágnes elmondta, ahogy a Gernika Bizkaia, úgy az Elicur Ramla is kellemetlen ellenfél, viszont az izraeliekkel nemcsak kedden, hanem csütörtökön is összecsapnak Pécsen, mert a közel-keleti háborús helyzet miatt hazai pályán nem szerepelhetnek a látogatók. A Pécsnek az eddigi legjobb játékára lesz szüksége a nagyrészt a légiósaira építő Ramla ellen, amelynél azért a kiegészítő emberek is kiveszik a részüket a közösből. A mieink szeretnék rákényszeríteni az elképzeléseiket az ellenfélre, hogy alkalmazkodnia kelljen. A hazai közönség szeretete nagy lendületet ad a magyar csapatnak, Török optimista és kétszer negyvenpercnyi hatalmas csatára számít.

„ Így, hogy két meccset is játszunk szinte egymás után, a regeneráció fontosabb lesz, mint a taktika, vagyis hogy miként reagálunk az első mérkőzés történéseire – szögezte le Török Ágnes. – Ennek a találkozónak óriási jelentősége lesz, meg akarjuk mutatni a karakterünket, hogy csütörtökön az izraeliek fejében legyen, milyen potenciál van bennünk. Mindkét meccs fontos, nem szükséges tartalékolni. A Ramla három légiósa technikailag nagyon képzett, a hátán viszi a csapatot, az egyéni megoldásokra alapoz. Rendhagyó módon variálja a felállását a csapat, a hármas poszton szereplő játékos négyesként tűnik fel, a négyes ötös poszton játszik, és így tovább. Emiatt valahol mindig van előnyünk, de máshol hátrányunk, viszont úgy érzem, csapatként jobban együtt vagyunk, a vetélytárs mindegyik kulcsemberére jut két-három játékosunk, remélhetőleg jobban bírjuk majd a tempót.”

Az évad során eddig minden a tervek szerint alakult a pécsieknél, akik a bajnokság első köreiben nem akartak vereséget szenvedni. Ehhez tartották magukat, és a legszorosabb mérkőzésüket, a spanyol Gernika elleni hazai Európa-kupa-találkozót is behúzták izgalmas végjátékban. Intenzív lesz az előttük álló másfél hét, három nemzetközi és egy hazai meccs vár rájuk, vagyis szükség lesz minden erőtartalékukra. Ami nagyon pozitív a Pécs szemszögéből, hogy a nyáron nem kellett újragombolni a kabátot, az alapemberek, a kulcsjátékosok a klub kötelékében maradtak.

„Megadta a stabilitást, hogy nem kellett augusztus közepén újrakezdeni a taktikai építkezést, emellett Dúl Panka és Varga Alíz érkezése sokat dobott a csapaton. Az első másfél hónap után látszik, hogy szintet tudtunk lépni, átjár minket az érzés, hogy meccsről meccsre, hétről hétre egyre jobban összeállunk. Ennek a kicsúcsosodása tavasszal kell, hogy eljöjjön, az irány jó, a munkamorál páratlan, ennél többet nem is kívánhatunk!” – zárta mondanivalóját a 27 éves Török Ágnes.