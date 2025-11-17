Nemzeti Sportrádió

Női kézi BL: Januriké a hétvége védése, Klujberé a legszebb gól

2025.11.17. 18:07
Klujber Katrin (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
Janurik Kinga védését és Klujber Katrin gólját választották a legszebbnek a hétvégén a kézilabda Bajnokok Ligája közösségi oldalán a női csoportkör nyolcadik fordulójában.

A Magyar Kupa-címvédő Ferencváros kilencgólos hátrányból fordított és 29–28-ra legyőzte a vendég Brest Bretagne együttesét a vasárnapi női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésen. A jövő szerdán rajtoló világbajnokságra készülő magyar válogatott Európa-bajnoki bronzérmes játékosai közül Janurik egy látványos akciót hatástalanított, amikor Anna Vjahirjeva középre passzolt labdája után a levegőben érkező Méline Nocandy lövését hárította.

Csapattársa, Klujber találata lett a legszebb a forduló öt leglátványosabb gólját összegző videóban, amely hétfőn délután került ki a BL közösségi oldalára. A válogatott csapatkapitánya két másodperccel a dudaszó előtt, kilenc méterről vállalkozott arra a lövésre, amellyel együttese a mérkőzésen először megszerezte a vezetést, egyúttal a győzelmet.

A Győr holland játékosának, Dione Housheernek az ejtése a hétvége negyedik legszebb találata lett. A címvédő és csoportját százszázalékos mérleggel vezető ETO 32–25-re győzött a norvég Storhamar vendégeként.

A hollandiai és németországi világbajnokság miatt szünet következik a Bajnokok Ligájában, a csoportkör január 10-én folytatódik.

 

