Férfi kosár NB I: simán nyert a címvédő Szolnok, kikapott Kecskeméten a Pécs

A címvédő Szolnoki Olajbányász minden gond nélkül legyőzte odahaza a Honvédot, míg a Kecskemét szoros csata végén fektette két vállra a Pécset.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Endo Plus Service-Honvéd 85–68 (20–18, 18–10, 26–23, 21–17)

Szolnok, 2000 néző. V: Földházi, Csabai-Kaskötő, Pozsonyi.

SZOLNOK: SOMOGYI 18/12, Pallai 8/6, DARTHARD 14/6, Barnes 5/3, SKEENS 11. Csere: Rudner 3/3, KRNJAJSZKI 12/3, Vrbac 7, Holt 5/3, Molnár M. 2. Edző: Vedran Bosnic

HONVÉD: Dimitrijevics 10/6, RUSH 18/6, VALERIO-BODON 9/9, Keller I. 7/3, SIMMONS 13. Csere: O’Bannon 5, Reizinger 2, Dorogi 2, Simon K. 2, Radó. Edző: Zlatko Jovanovic

Az eredmény alakulása: 4. perc: 8–6. 8. p.:17–10. 14. p.: 26–18. 18. p.: 38–22. 25. p.: 45–39. 28. p.: 62–46. 33. p.: 72–53. 38. p.: 79–66

MESTERMÉRLEG

Vedran Bosnic: – A fiúk mindent megtettek azért, hogy azt a játékot nyújtsák, amit előre elterveztünk. Azt hiszem, ezt nyolcvan százalékban sikerült is megvalósítani. Sajnos sok volt az eladott labdánk, de a játékosok nem engedték a Honvédnak, hogy átvegye a vezetést. Szinte végig irányítottuk a találkozót, egy jó csapat ellen nyertünk, amely megmutatta a szezon elején, hogy számolni kell vele.

Zlatko Jovanovic: – Tudtuk, hogy a bajnokság legjobb csapata ellen lépünk pályára. Azt gondolom, az Olajbányász ma megmutatta, mi is a szint a Bajnokok Ligájában, ha agresszivitásról van szó. Hogy hány ponttal kaptunk ki, nem feltétlenül számít, a vereség az vereség. Annak viszont örülök, hogy a csapatom nem adta fel, keményen harcolt, de a huszonkét eladott labda az nagyon sok, így nem tudtunk szorosabb meccset játszani.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–NKA Universitas Pécs 77–72 (17–23, 20–18, 19–16, 21–15)

Kecskemét, 800 néző. V: Győrffy, Frányó, Sörlei.

KECSKEMÉT: SEPPÄLÄ 18/6, Wittmann 7/3, Dautovics 6, Tomasevics 11/6, KARAHODZSICS 13. Csere: Ivkovics 2, Schöll 4, Kelenföldi, JÄRVI 16/9. Edző: Ivkovics Sztojan

PÉCS: LUKÁCSI 20/18, Csarapics 11/3, Bogdanovics 6, DURMO 14, Meleg 8. Csere: Rátgéber, Brbaklics 3, Mezőfi 3, Pohto 4, Bor 3/3. Edző: Bojan Szalatics

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–5. 7. p.: 11–17. 10. p.: 16–23. 14. p.: 24–28. 19. p.: 33–34. 24. p.: 39–46. 29. p.: 51–55. 34. p.: 61–63. 38. p.: 68–69. Kipontozódott: Bogdanovics (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Ivkovics Sztojan: – Igényes meccs volt, nagy taktikai csata. Készültünk a vendégek robusztus játékosaira, de volt olyan magyar játékosuk, aki kiváló napot fogott ki, és ez kicsit összezavart minket. Nekem még szoknom kell ezt az új stílust. Az ilyesfajta mérkőzéseken a játékvezetők dolga a legnehezebb. Tiszta győzelem volt, nagy harc, de megmondom őszintén, nem jó irányba megyünk. Sokat elmond, hogy győztes meccs után kell ezt mondanom. Át kell gondolni, hogy mit akarunk ettől a sportágtól. Nemrég még a csúcson voltunk sok tekintetben. Várom, mi lesz a végső kimenetel.

Bojan Szalatics: – Többé-kevésbé a legjobbunkat nyújtottuk. Mindenki, aki a pályán volt, igyekezett megtenni mindent a csapatért. Kritikus pillanatokban a KTE sikeres volt a hármasokkal. Remélem, hogy ez a vereség erősebbé tesz minket a folytatásra. Még keményebben kell dolgoznunk. Lukácsi és a többi fiatalunk is megmutatta, hogy lehet velük számolni, ami nemcsak nekünk, hanem a magyar kosárlabdának is jó hír.