Nemzeti Sportrádió

Férfi kosárlabda NB I: két szurkolót kitiltott a ZTE

Vágólapra másolva!
2025.11.08. 19:11
null
Fotó: FB/Zalakerámia ZTE KK
Címkék
férfi kosárlabda NB I ZTE kosárlabda Zalakerámia ZTE KK
Két szurkolót kitiltottak a férfi kosárlabda NB I-ben szereplő Zalakerámia ZTE KK mérkőzéseiről.

A zalaiak múlt pénteken hazai pályán 90–83-ra kikaptak a Kaposvártól. A szurkolók nehezen viselték a vereséget, a harmadik és a negyedik negyedben folyamatosan élesen kritizálták a játékosokat. A meccs után a kosarasok kimentek a drukkerekhez, ekkor Jericole Hellems az őt bíráló egyik szurkolót megütötte és csapattársai kísérték az öltözőbe.

Az incidens kapcsán a ZTE KK még aznap este közleményben jelentette be, hogy Hellems szerződését a sportszerűtlen cselekedet miatt azonnali hatállyal felbontják.

A klub szombati közleményéből kiderült, hogy – mint azt a rendelkezésre álló felvételek alapján megállapították –, az eseményeket néhány néző viselkedése is eredményezte. Ennek nyomán a ZTE KK Kft. két szurkolót két évre eltiltott a csapat mérkőzéseinek látogatásától, további két szurkoló pedig figyelmeztetésben részesült.

„Soha nem könnyű egyetlen szurkolót is elveszíteni, de a döntés meghozatalában figyelembe kellett vennünk, hogy klubunk számára fontos, hogy minden mérkőzésre kilátogató néző biztonságban érezze magát a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnokban. Ezért azt is elvárjuk, hogy mindenki betartsa a sportrendezvények látogatásának rendjét, a csarnok rendszabályait” – szögezték le.

férfi kosárlabda NB I ZTE kosárlabda Zalakerámia ZTE KK
Legfrissebb hírek

Sopronban is nyert a címvédő Szolnok a férfi kosár NB I-ben

Kosárlabda
33 perce

Férfi kosárlabda NB I: legyőzte a Fehérvárt a címvédő Szolnok

Kosárlabda
2025.11.05. 20:36

Férfi kosár: a megütött szurkoló felelősségét is vizsgálja a ZTE

Kosárlabda
2025.11.04. 09:33

Jobbegyenes vitaindító – Csinta Samu publicisztikája

Kosárlabda
2025.11.03. 23:22

Egyelőre Kocsis Tamás marad az Egis Körmend kispadján

Kosárlabda
2025.11.03. 14:49

Remek második negyedének köszönhetően gyűrte le a Honvédot az Alba Fehérvár

Kosárlabda
2025.11.01. 19:12

Videó: eldurrant a zalaegerszegi kosaras agya, megütött egy szurkolót

Kosárlabda
2025.10.31. 20:42

Férfi kosár: közös megegyezéssel távozott a ZTE vezetőedzője

Kosárlabda
2025.10.28. 14:18
Ezek is érdekelhetik