Férfi kosárlabda NB I: két szurkolót kitiltott a ZTE

A zalaiak múlt pénteken hazai pályán 90–83-ra kikaptak a Kaposvártól. A szurkolók nehezen viselték a vereséget, a harmadik és a negyedik negyedben folyamatosan élesen kritizálták a játékosokat. A meccs után a kosarasok kimentek a drukkerekhez, ekkor Jericole Hellems az őt bíráló egyik szurkolót megütötte és csapattársai kísérték az öltözőbe.

Az incidens kapcsán a ZTE KK még aznap este közleményben jelentette be, hogy Hellems szerződését a sportszerűtlen cselekedet miatt azonnali hatállyal felbontják.

A klub szombati közleményéből kiderült, hogy – mint azt a rendelkezésre álló felvételek alapján megállapították –, az eseményeket néhány néző viselkedése is eredményezte. Ennek nyomán a ZTE KK Kft. két szurkolót két évre eltiltott a csapat mérkőzéseinek látogatásától, további két szurkoló pedig figyelmeztetésben részesült.

„Soha nem könnyű egyetlen szurkolót is elveszíteni, de a döntés meghozatalában figyelembe kellett vennünk, hogy klubunk számára fontos, hogy minden mérkőzésre kilátogató néző biztonságban érezze magát a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnokban. Ezért azt is elvárjuk, hogy mindenki betartsa a sportrendezvények látogatásának rendjét, a csarnok rendszabályait” – szögezték le.