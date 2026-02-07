Vívó-vk: a nyolcaddöntőben búcsúzott a férfi párbajtőrcsapat Heidenheimben

Ezúttal az a négyes vívott, amely tavaly világbajnoki ezüstérmet nyert Tbilisziben, azaz három olimpiai bajnok, Siklósi Gergely, Koch Máté és Andrásfi Tibor mellett Keszthelyi Zsombor kapott helyet az együttesben.

A németországi viadalon negyven csapat indult, az első fordulóban nem kellett pástra lépnie a magyar csapatnak. A 32 között Szingapúr nem okozott gondot (45–27), a legjobb 16 között viszont Dél-Korea volt az ellenfél, amelytől – a verseny eredményközlő oldala alapján – 42–38-ra kikapott a magyar válogatott, így a kilencedik helyen végzett.

A pénteken véget érő egyéni küzdelmekben a magyarok nem szerepeltek jól: a 372 indulót felvonultató mezőnyben nyolcan is ott voltak a legjobb 64 között a főtáblán, de Somody Soma, Kovács Gergely, Keszthelyi és Osman-Touson Maruán az első, a négy ötkarikás aranyérmes, Siklósi, Koch, Andrásfi és Nagy Dávid pedig a második fordulóban búcsúzott.