Nemzeti Sportrádió

Vívó-vk: a nyolcaddöntőben búcsúzott a férfi párbajtőrcsapat Heidenheimben

Vágólapra másolva!
2026.02.07. 19:52
null
Fotó: Kovács Péter, archív
Címkék
vívás vívó vk férfi párbajtőrcsapat
A nyolcaddöntő jelentette a végállomást a magyar férfi párbajtőrcsapat számára a heidenheimi világkupaversenyen.

Ezúttal az a négyes vívott, amely tavaly világbajnoki ezüstérmet nyert Tbilisziben, azaz három olimpiai bajnok, Siklósi Gergely, Koch Máté és Andrásfi Tibor mellett Keszthelyi Zsombor kapott helyet az együttesben.

A németországi viadalon negyven csapat indult, az első fordulóban nem kellett pástra lépnie a magyar csapatnak. A 32 között Szingapúr nem okozott gondot (45–27), a legjobb 16 között viszont Dél-Korea volt az ellenfél, amelytől – a verseny eredményközlő oldala alapján – 42–38-ra kikapott a magyar válogatott, így a kilencedik helyen végzett.

A pénteken véget érő egyéni küzdelmekben a magyarok nem szerepeltek jól: a 372 indulót felvonultató mezőnyben nyolcan is ott voltak a legjobb 64 között a főtáblán, de Somody Soma, Kovács Gergely, Keszthelyi és Osman-Touson Maruán az első, a négy ötkarikás aranyérmes, Siklósi, Koch, Andrásfi és Nagy Dávid pedig a második fordulóban búcsúzott.

 

vívás vívó vk férfi párbajtőrcsapat
Legfrissebb hírek

Vívás: majdnem teljes a korosztályos Eb-csapat

Utánpótlássport
Tegnap, 10:55

Nyolc magyar a főtáblán a férfi párbajtőrözők heidenheimi vk-versenyén

Egyéb egyéni
2026.02.05. 21:59

Vívás: csak Pásztor Flóra főtáblás a torinói GP-viadalon

Egyéb egyéni
2026.02.05. 19:14

Vívás: kiélezett küzdelem a junior férfi párbajtőrözők ranglistáján

Utánpótlássport
2026.02.05. 09:06

Vívás: mindkét párbajtőrcsapat aranyérmes a kairói junior-világkupán!

Utánpótlássport
2026.02.01. 19:20

Vívás: a párbajtőröző Balázs Bence bronzérmes a kairói junior-vk-n

Utánpótlássport
2026.01.31. 20:54

Vívás: Gachályi és Nagy is bronzérmes a kairói junior-világkupán

Utánpótlássport
2026.01.31. 13:36

Vívás: Komjáthy Boglárka kadétbajnokként készülhet az Eb-re

Utánpótlássport
2026.01.26. 18:06
Ezek is érdekelhetik