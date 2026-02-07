Döntős a magyar női jégkorong-válogatott Klagenfurtban

Csütörtökön mutatkozott be a Wörthi-tó-kupán a magyar női jégkorong-válogatott, az első összecsapáson Szlovákiát hosszabbítás után verték a mieink. Egy pihenőnapot követően szombaton ismét jégre lépett Delaney Collins együttese, ezúttal Norvégia volt az ellenfél, Faragó Luca először szerepelt a felnőttek között, míg Tóth Zsófia öt év után kapott ismét lehetőséget a kapuban.

Fegyelmezetlenek voltak a norvégok a találkozó elején, az első tíz percben kétszer is a kiállítás sorsára jutottak, ám a mienk ennek ellenére nem fórban, hanem egyenlő létszámban szerezték meg a vezetést, Seregély Mira talált be a 9. perc végén. Többet volt a magyar ütőkön a korong, támadásban is veszélyesen volt válogatottunk szinte végig a mérkőzésen, ennek ellenére a második harmadban fordított Norvégia, a 22. percben Malene Tjomsland, míg a 25. minutumban Emma Bergesen talált be, utóbbi emberelőnyben volt eredményes. Ment előre a magyar együttes, és ennek meglett az eredménye, a 33. percben Polónyi Petra egalizált. A játék képe az utolsó harmadra sem változott jelentősen, nyomtak a mieink, és végül két és fél perccel a rendes játékidő vége előtt megszerezte a győztes gólt a magyar válogatott, Faragó Luca volt eredményes.

Magyarország ezzel bejutott a torna döntőjébe, ahol vasárnap 11.45-től Dániával csap össze.

Fordított a magyar csapat (Fotó: Magyar Jégkorong-szövetség)

NŐI JÉGKORONGTORNA

WÖRTHI-TÓ-KUPA (KLAGENFURT), 2. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–NORVÉGIA 3–2 (1–0, 1–2, 1–0)

Klagenfurt. V: Ettlmayer (osztrák), Peter, Klemm, Wacik (mindketten osztrákok)

MAGYARORSZÁG: Tóth Zs. – Odnoga (1), Lippai / Mayer, Koncz / Németh, Kiss-Simon / Hajdu L. (1), Faragó 1 – SEREGÉLY 1, Leidt, Dabasi (1) / Báhiczki-Tóth (1), HIEZL (1), POLÓNYI 1 / Metzler, Huszák, Tóth F. (1) / Bátyi, Simon, Fehér. Edző: Delaney Collins

NORVÉGIA: Kongstorp – Morset, BERGESEN 1 / Rustbakken, Furulund / Austefjord, Tillman / Raknes, Braten – Fischer, KRUSE (1), Sirum (1) / Morken, Arntzen, Dalen / Bjelland (1), Nyberg, Simensen / Johannessen, Pedersen, Tjomsland 1. Edző: Andre Lysenstoeen

Kapura lövések: 33–25

Emberelőny-kihasználás: 7/0, ill. 5/1

MESTERMÉRLEG

Delaney Collins: – Tetszett a mérkőzés, úgy játszottunk, ahogy azt elvárjuk a lányoktól. Az idő előrehaladtával egyre jobb teljesítményt nyújtottunk, nem estünk pánikba, amikor az ellenfél vezetett. Kemény ellenfél volt a norvég, fizikailag erősek, de felnőttünk hozzájuk. Jó néhány olyan párharcot megnyertünk ma, amit korábban elveszítettünk, ez abból a szempontból még örömtelibb, hogy a csapatunk nagyon fiatal.