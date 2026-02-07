Légiósok: Kovács Mátyás és Bolla Bendegúz is gólt szerzett, Koszta Márk duplázott

A rendkívül gyenge idénykezdet után kezd kiegyenesedni a Kassa, amely szombat délután a Szakolcát győzte le 3–1-re, és sorozatban harmadik sikerével egy pontra megközelítette a már bennmaradó helyen álló Trencsént.

A Szakolca elleni sikerben főszerepet vállalt Kovács Mátyás, aki a tizedik percben remekül lőtte ki a jobb sarkot, majd a 33. percben gólpasszt adott Milán Rehusnak, aki növelte a csapata előnyét.

Roman Cerepkai büntetőből szerezte a harmadik gólt, Roman Potocny szintén büntetőből szépített. Kovács Mátyás 62 percet kapott.

Szintén gólt szerzett Bolla Bendegúz, aki a Rapid Wien színeiben a 70. percben egyenlítette ki Marco Hoffmann vezető gólját. A magyar válogatott szárnyvédője Gulliksen beadása után fejelt a hosszú saroknál a kapuba. A bécsiek sorozatban hatodik meccsükön maradtak nyeretlenek.

Koszta Márk duplázott a Hapoel Petah Tikvában, amely 2–1-es győzelmet aratott a Bnei Szahnin vendégeként.

