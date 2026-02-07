Nemzeti Sportrádió

Légiósok: Kovács Mátyás és Bolla Bendegúz is gólt szerzett, Koszta Márk duplázott

2026.02.07. 19:29
Kovács Mátyás (jobbra) szerezte az első kassai gólt (Fotó: FC Kosice, Facebook)
Egymás után a harmadik győzelmét ünnepelhette a Kassa, amely a szlovák labdarúgó-bajnokság (Niké Liga) 19. fordulójában 3–1-re megverte a Szakolcát. Bolla Bendegúz gólja pontot ért a Rapid Wiennek, a Hapoel Petah-Tikva Koszta Márk duplájával nyert.

A rendkívül gyenge idénykezdet után kezd kiegyenesedni a Kassa, amely szombat délután a Szakolcát győzte le 3–1-re, és sorozatban harmadik sikerével egy pontra megközelítette a már bennmaradó helyen álló Trencsént.

A Szakolca elleni sikerben főszerepet vállalt Kovács Mátyás, aki a tizedik percben remekül lőtte ki a jobb sarkot, majd a 33. percben gólpasszt adott Milán Rehusnak, aki növelte a csapata előnyét.

Roman Cerepkai büntetőből szerezte a harmadik gólt, Roman Potocny szintén büntetőből szépített. Kovács Mátyás 62 percet kapott.

Szintén gólt szerzett Bolla Bendegúz, aki a Rapid Wien színeiben a 70. percben egyenlítette ki Marco Hoffmann vezető gólját. A magyar válogatott szárnyvédője Gulliksen beadása után fejelt a hosszú saroknál a kapuba. A bécsiek sorozatban hatodik meccsükön maradtak nyeretlenek.

Koszta Márk duplázott a Hapoel Petah Tikvában, amely 2–1-es győzelmet aratott a Bnei Szahnin vendégeként.

Niké Liga (szlovák I. osztály)
Kassa–Szakolca 3–1
Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a 10. percben gólt szerzett, a 33. percben gólpasszt adott, a 62. percben lecserélték.

Bundesliga (osztrák I. osztály)
SK Rapid–Hartberg 1–1
Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést, a 70. percben gólt szerzett.

Ligat Ha’Al (izraeli I. osztály)
Bnei Szahnin–Hapoel Petah Tikva 1–2
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk kezdett, a 29. és az 59. percben is betalált, a 89. percben lecserélték.

 

Ezek is érdekelhetik