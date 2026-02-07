Nemzeti Sportrádió

Jól kezdődött a szezon, megdöntené maratoni egyéni csúcsát

2026.02.07. 19:44
Zvekán Zsombor nyerte meg a Zúzmara Félmaratonont
Zvekán Zsombor 01:14:21-es idővel győzött a Zúzmara Félmaratonon, jövő héten pedig a Split Maratonon megdöntené egyéni csúcsát. 

 

 

– Magabiztos győzelmet aratott a Zúzmara Félmaratonon: az aranyéremért ment?
Ez a verseny számomra hagyományosan amolyan szezonindító, szóval abszolút a felkészülés jegyében iktattuk be most is a naptárba – mondta a Csupasportnak Zvekán Zsombor, aki 01:14:21-es idővel győzött a Zúzmara Félmaratonon. – Mivel nem versenyzek sokat, gondosan igyekszünk összeállítani a versenynaptáramat, hiszen a versenyeken tudok igazán csúcsteljesítményt nyújtani. Nem néztem meg előre a rajtlistát, de úgy voltam vele, arra pont jó lesz a Zúzmara Félmaraton, hogy elkapjam a fonalat az esztendő elején. Csak az edzőm által kiírt tempóra koncentráltam, de bevallom, benne volt a levegőben, hogy sikerül kiemelkedő eredményt elérnem. Végül így is lett.

– Milyen volt a verseny?
– Ahogy az imént is mondtam, az első perctől a tempómat figyeltem, teljesen kizártam a külvilágot. Úgy alakult, hogy már a legelejétől egyedül futottam az élen, de ez egyáltalán nem vette el a motivációmat. Óvatosan mentem előre, egyáltalán nem akartam egyéni csúcsot dönteni, nem akartam megváltani a világot itt az idény legelején. Természetesen boldog vagyok az aranyérem elhódítása miatt, remekül indult a szezon.

– Említette, hogy óvatosan ment előre, gyanítom itt a hidegre és a csúszós körülményekre utalt. Nagyon figyelni kellett?
A verseny előtti hetekben nem igazán láttam pluszt a hőmérők higanyszálát figyelve, szóval volt időm alkalmazkodni a télies időjáráshoz. Rengeteget edzettem hidegben és mínuszban, így a Zúzmara Félmaratonra már teljesen hozzászoktam ehhez. Ezt éreztem is futás közben, a hideg nem okozott problémát. Ami a pályát illeti, akadtak csúszós részek, néhol figyelni kellett, de a szervezők előtt le a kalappal, jól letakarították a pályát. Abszolút nem panaszkodhatunk a körülményekre. Egyszer-kétszer megcsúszott a lábam, de nem volt sérülésveszélyes helyzet, épségben beértem a célba.

Zvekán Zsombor idén is tervezi az indulást a Vivicittán 

– Tekintsünk egy kicsi előre: milyen célokat tűzött ki az idei esztendőben?
Nem igazán szoktam hosszútávon gondolkodni, egyelőre a tavaszi menetrendet raktuk össze. Február tizenötödikén a Split Maratonon szeretném megdönteni az egyéni csúcsomat, ez lesz a negyedik maratonim, s a formámat nézve bizakodó vagyok. A célom az, hogy két és fél órán belül beérjek a célba. Aztán szeretnék ott lenni a Telekom Vivicittán és a tiszakécskei félmaratonin, a nyár és az ősz pedig még nem igazán körvonalazódott. Az biztos, hogy az esztendő második felében is lesznek versenyeim. 

 

 

Ezek is érdekelhetik