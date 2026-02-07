Simán nyert, és már negyeddöntős a Győr a női kézilabda BL-ben

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

12. FORDULÓ

A-CSOPORT

Győri Audi ETO KC–Buducsnoszt Podgorica (montenegrói) 34–22 (18–14)

Győr, Audi Aréna, 3985 néző. V: Lindenbaum, Laron (izraeliek)

GYŐR: SAKO – Hovden 4, HOUSHEER 6, K. Jörgensen 4, Breistöl, Dulfer 1, DE PAULA 6. Csere: SZEMEREY (kapus), Van Wetering 3, Hagman 3, Fodor Cs. 4, Stanko 3, V. Kristiansen. Edző: Per Johansson

BUDUCSNOSZT: ATTENGRÉ – N. Bulatovics 3, N. Markovics, Grbics 1, GODEC 11 (4), Radivojevics, Kadovics 3. Csere: Marsenics (kapus), N,Diaye 1, Ramusovics 1, Radovics 1, M. Knezevics 1 (1), Guberinics. Edző: Zoran Abramovics

Az eredmény alakulása. 5. perc: 5–3. 12. p.: 8–7. 18. p.: 12–7. 24. p.: 14–10. 28. p.: 17–12. 38. p.: 20–15. 43. p.: 23–17. 50. p.: 28–18. 56. p.: 31–19

Kiállítások: 4, ill. 4 perc

Hétméteresek: 2/0, ill. 6/5

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – A Buducsnoszt ezen a mérkőzésen mindent kihozott magából, amire jelenleg képes, a mi védekezésünkkel az első félidőben nem voltam elégedett. A második játékrész ebben is változást hozott, ekkor már úgy játszottunk, hogy az a nézőink elégedettségét is kiváltotta.

Maja Szavics másodedző: – Az első harminc percben jól játszottunk, de a mérkőzés teljes időtartama alatt elkövetett tizenhét technikai hiba nagyon sok, ennyivel nehéz szoros eredményt elérni. Mentségünk, hogy csapatunk fiatal, játékosainknak még nehéz ilyen képességű együttes ellen játszani, de sokat tapasztalhattak ezen a találkozón.

ÖSSZEFOGLALÓ

Volt idő, amikor a győri és a podgoricai női kézicsapat az aranyéremért harcolt a Bajnokok Ligájában, 2012-ben a Buducsnoszt, egy évvel később az ETO győzött a fináléban. A montenegróiak 2015-ben is megnyerték a sorozatot, ám később a csőd szele is meglegyintette az együttest. A viharfelhők mostanára elvonultak, de a nap egyelőre még nem sütött ki a podgoricai égen, a csapat sereghajtóként várta a győri találkozót. A címvédő ETO játékosai viszont abban a tudatban futottak ki a pályára, hogy pontszerzés esetén már biztosan a legjobb nyolc közé jutnak.

Nagy lendülettel vetették bele magukat a csapatok a meccsbe, hiába támadhatott 5–3-nál a háromgólos előnyért az ETO, a Buducsnoszt felzárkózott. Per Johansson nem volt megelégedve csapata védekezésével, a győri mester már tizenegy percnyi játék után időt kért 8–7-es hazai vezetésnél. Szavai hatásosnak bizonyultak, Kelly Dulfer és Kristina Jörgensen révén már háromra nőtt a győri előny. Hatadou Sako is hozzátette a magáét, a francia kapus egymás után két ziccert hárított, miközben tovább nyílt az olló a felek között (12–7).

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Hét a hat elleni játékra váltott a Buducsnoszt, Ivana Godecs értékesített hetessel és ziccerrel zárta le csapata gól nélküli perceit – nagy kedvvel játszott a beálló, 23 perc alatt hetedjére vette be a győri kaput. Amikor kettőre apadt a különbség, Fodor Csenge két gyors góllal nyugtatta meg a társakat és a közönséget. Godecs ellen ugyanakkor továbbra sem működött a védekezés az első félidőben a tizennégy montenegrói gólból tízet (!) ő szerzett (18–14)…

A szünetben kiderült, a korábban Győrben is szereplő Katrine Lunde kilátogatott a mérkőzésre, a legendás norvég kapust hosszan éltette a hazai közönség. Sok hibával indult a második játékrész, Fodor ziccert, Jörgensen hetest rontott, hét perc alatt mindössze két gól született. Aztán a szélvészgyors Bruna de Paula is megcsillogtatta képességeit, ötödik góljával állította vissza az ötgólos különbséget.

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Zoran Abramovics már a 43. percben kikérte harmadik idejét, először vezetett ugyanis hattal a Győr. Az ETO lendületét így sem sikerült megfékezni, a hajrára fordulva Emilie Hovden elegáns ejtése után tízre nőtt az előny. Ráadásul Szemerey Zsófi is megcsillogtatta képességeit a kapuban, még Godecset is megbűvölte, aki a lécre bombázta a hetesét. A vége kiütés lett, 34–22-es sikerével már biztosan negyeddöntős az ETO. A csoportkörből még két meccse maradt hátra, jövő szombaton Esbjergben szerepel, míg február 22-én a BV Borussia Dortmund érkezik az Audi Arénába.