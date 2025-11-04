Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár: a megütött szurkoló felelősségét is vizsgálja a ZTE

2025.11.04. 09:33
Török Róbert ügyvezető semmit sem hagyna következmények nélkül (Fotó: Zalakerámia ZTE KK)
Címkék
férfi kosárlabda NB I Jericole Hellems Zalakerámia ZTE KK
A Zalakerámia ZTE KK vizsgálatot indított annak az esetnek a körülményeivel kapcsolatban, amely a csapat legutóbbi mérkőzése után történt, amikor egyik játékosuk megütött egy nézőt.

A klub már korábban bejelentette, hogy a sportszerűtlenséget elkövető játékos, Jericole Hellems szerződését azonnali hatállyal felbontotta, azonban nemcsak a tett elkövetőjének felelősségét, hanem az eseményhez vezető körülményeket is vizsgálják.

„A rendelkezésre álló felvételek birtokában már a pénteki mérkőzés után megkezdődött a történtek alapos kivizsgálása” – áll a klub közleményében, amely szerint a cél, hogy a ZTE meccsein ismét a sportszerű és biztonságos légkör uralkodjon.

A vizsgálat lezárása után a klub további lépéseket tervez annak érdekében, hogy hasonló esetek a jövőben ne fordulhassanak elő.

 

