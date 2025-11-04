Férfi kosár: a megütött szurkoló felelősségét is vizsgálja a ZTE
A Zalakerámia ZTE KK vizsgálatot indított annak az esetnek a körülményeivel kapcsolatban, amely a csapat legutóbbi mérkőzése után történt, amikor egyik játékosuk megütött egy nézőt.
A klub már korábban bejelentette, hogy a sportszerűtlenséget elkövető játékos, Jericole Hellems szerződését azonnali hatállyal felbontotta, azonban nemcsak a tett elkövetőjének felelősségét, hanem az eseményhez vezető körülményeket is vizsgálják.
„A rendelkezésre álló felvételek birtokában már a pénteki mérkőzés után megkezdődött a történtek alapos kivizsgálása” – áll a klub közleményében, amely szerint a cél, hogy a ZTE meccsein ismét a sportszerű és biztonságos légkör uralkodjon.
A vizsgálat lezárása után a klub további lépéseket tervez annak érdekében, hogy hasonló esetek a jövőben ne fordulhassanak elő.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik