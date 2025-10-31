Videó: eldurrant a zalaegerszegi kosaras agya, megütött egy szurkolót

A hazai szurkolók nehezen viselték a látottakat, a harmadik és a negyedik szakaszban folyamatosan élesen kritizálták a játékosokat. A meccs után a kosarasok kimentek a drukkerekhez, köztük Jericole Hellems, aki – az M4 Sport felvételeinek tanúsága szerint – az őt bíráló egyik szurkolót megütötte, ami után csapattársai bekísérték az öltözőbe.

Az incidens kapcsán este a ZTE KK közleményt adott ki, amely szerint Hellems olyan sportszerűtlen cselekedetet követett el, amely mellett a klub nem mehet el szó nélkül, „ezért a mai nappal, azonnali hatállyal felbontjuk a játékos szerződését”.

Mint ismert, a zalaiaktól kedden távozott Sebastjan Krasovec vezetőedző, a csapatot pedig Bencze Tamás szakmai igazgató és Baki Gergely készítette fel a pénteki találkozóra. A meccset jól kezdték a hazaiak, de a négy ponttal megnyert nyitó negyed után a vendégek vették át az irányítást, a második félidőben pedig gyakorlatilag végig a Kaposvár vezetett, és 90–83-ra nyert.

A nap másik mérkőzésén a Körmend – a 33 pontig jutó Marchelus Avery vezérletével – 11 ponttal legyőzte a vendég Szegedet.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

ZALAKERÁMIA ZTE KK–KOMETA-KVGY KAPOSVÁRI KK 83–90 (20–16, 24–32, 17–21, 22–21)

Zalaegerszeg, 1100 néző. V: Cziffra, Minár, Horváth

ZALAEGERSZEG: Hunter 17/6, Takács Mi. 6/6, Hellems 11/9, Varence 14, Tóth 3. Csere: Johnson 25/9, Mokánszki, Scherer, Kucsora 3/3, Szalay 4. Megbízott edző: Bencze Tamás

KAPOSVÁR: Trammel 20/6, Wilson 16/3, Szőke 2, Kis 6/6, Walker 12/6. Csere: Filipovity 19/3, Paár 12/6, Simon 1, Bakai, Tarján 2. Edző: Branislav Dzunics

Az eredmény alakulása. 3. perc: 5–9. 8. p.: 17–13. 12. p.: 23–24. 18. p.: 36–44. 24. p.: 53–56. 28. p.: 59–63. 34. p.: 67–81. 36. p.: 69–86. 39. p.: 79–88

MESTERMÉRLEG

Bencze Tamás: – Meglehetősen nehéz ilyenkor bármit mondani. Nem voltunk jó passzban az elmúlt időszakban, most viszont nyugodtan elmondhatom, hogy az akarással nem volt probléma, mindenki megtette a magáét, de ez ezúttal sajnos kevés volt.

Braniszlav Dzunics: – Harcos, küzdős meccsre számítottunk, az is lett. Megpróbáltunk fegyelmezetten védekezni, a játékosok nagyon odatették magukat. Voltak hullámzó időszakaink, de voltak nagyon jók. Teljesen megérdemelten nyertünk.

EGIS KÖRMEND–SZTE-SZEDEÁK 98–87 (24–25, 25–19, 27–21, 22–22)

Körmend, 1900 néző. V: Benczur, Popgyákunik, Kapusi

KÖRMEND: MOORE 20, Hansen 4, Ferencz 5/3, AVERY 33/12. IVOSEV 10. Csere: DURÁZI 12, Kelly 8/3, Kiss M., Grimes 5/3, Bartik 1. Megbízott edző: Kocsis Tamás

SZEGED: VULIKICS 23/15, KERPEL-FRONIUS 13, Cseh 15/3, DRENOVAC 25/3, Anda 5. Csere: Kiss-Leizer 1, Zsiros 3/3, Polányi, Papp, Mészáros, Kis 2. Edző: Simándi Árpád

Az eredmény alakulása. 3. perc: 7-5. 7. p.: 19-20. 12. p.: 29-29. 16. p.: 40-38. 23. p.: 53-48 27. p.: 66-54. 32. p.: 76-67. 36. p.: 82-77. 38. p.: 91-80. Kiállítva: Ivosev (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Kocsis Tamás: – A megszokottól eltérő szerkezetben felálló ellenfelünkkel szemben nagyon nehéz volt ritmust találni, miközben három, eddig a bajnokságban még nem szereplő játékosunknak kellet megtalálni a helyét a csapatunkban. Ezért elsősorban a védekezésben követtünk el hibákat, de küzdeni tudásból ismét jelesre vizsgázott a csapat.

Simándi Árpád: – Nagyon küzdelmes mérkőzésen vagyunk túl, a hazai együttes megérdemelten győzött. Sajnálom, hogy a végjáték ilyen paprikásra sikerült, úgy gondolom mi végig sportszerűen játszottunk. Elégedett vagyok a játékosaim hozzáállásával, emelt fővel távozhatunk Körmendről.