A Honvéd vendégeként nyert a Szombathely a férfi kosár NB I-ben

A Falco jól hajrázva 14 pont különbséggel nyert idegenben a Honvéd ellen. A második negyed után még a házigazda fővárosi együttes vezetett, és a harmadik szakasz után is szoros volt az állás, az utolsó tíz percben viszont a szombathelyiek jóval hatékonyabban játszottak ellenfelüknél. A 21 pontig jutó Perl Zoltán vezérletével a vendégek magabiztosan győztek, és továbbra is másodikak a tabellán a címvédő Szolnok mögött.
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
9. FORDULÓ
ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD–FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY 73–87 (26–28, 18–15, 21–25, 8–19)
Ludovika Aréna, 980 néző. V: Földházi, Csabai-Kaskötő, Nepp
HONVÉD: RUSH 17/9, VALERIO-BODON V. 15/9, Keller I. 3/3, O’Bannon 9/3, Radó 6. Csere: SIMMONS 13, Kopácsi 1, Reizinger, Dorogi 4, Dócs, Simon K. 5/3, Major B. Edző: Zlatko Jovanovic
FALCO: Váradi B. 6/6, Tanoh Dez 5/3, NOVAKOVICS 14/6, Wójcik, Belo-Osagie 4. Csere: Keller Á. 5/3, PERL 21/3, Sz. Jovanovics 4, WHELAN 16/12, BOGNÁR K. 12/3, Herger, Verasztó. Edző: Milos Konakov
Az eredmény alakulása. 4. perc: 11–10. 6. p.: 17–16. 9. p.: 24–28. 13. p.: 34–30. 17. p.: 42–33. 19. p.: 44–40. 23. p.: 48–49. 28. p.: 62–60. 32. p.: 65–71. 35. p.: 69–81. 38. p.: 71–87
MESTERMÉRLEG
Zlatko Jovanovic: – Tizennégy ponttal kaptunk ki, de őszintén szólva ez nem tükrözi pontosan a játék képét. Nagyjából huszonhét percen keresztül úgy játszottunk, ami megmutatja, hogyan dolgozunk és mit is akarunk a pályán látni a csapattól. Emiatt több mint büszke vagyok a csapatomra! De be kell vallani azt is, hogy ez a kicsit több mint tíz perc a végén megmutatta, hogy milyen, amikor egy, a nemzetközi porondon is rendszeresen pályára lépő, minőségi játékosok alkotta csapat minden egyes hibát megbüntet.
Milos Konakov: – Ilyen ritmusban vagyunk most, természetes, hogy vannak hullámvölgyek a játékunkban, ezúttal az első félidei védekezésünk nem volt elég jó. A támadásra nem lehet panasz, amikor félidőnként több, mint negyven-negyven pontot szerzünk. A második félidőben keményebben, agresszívabban játszottunk, és ez a támadások még jobb ritmusát is meghozta.
Korábban
November 13.
Kecskemét–Kaposvár 92–81
November 15.
Alba Fehérvár–Zalaegerszeg 109–89
Szeged–Oroszlány 67–75
Sopron–DEAC 61–75
NKA Univ. Pécs–Atomerőmű 79–88
Szolnok–Körmend 111–92
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
V
L–K
Relatív
P
|1. Szolnok
9
9
–
828–694
1.000
18
|2. Szombathely
9
8
1
812–701
0.944
17
|3. Sopron
9
6
3
758–724
0.833
15
|4. Fehérvár
9
5
4
849–819
0.778
14
|5. Debrecen
9
5
4
712–750
0.778
14
|6. Paks
8
4
4
720–700
0.750
12
|7. Honvéd
9
4
5
726–731
0.722
13
|8. Kaposvár
9
4
5
807–813
0.722
13
|9. Körmend
9
4
5
821–857
0.722
13
|10. Kecskemét
9
4
5
728–764
0.722
13
|11. Oroszlány
8
3
5
651–676
0.688
11
|12. Zalaegerszeg
9
3
6
767–804
0.667
12
|13. Szeged
9
2
7
679–773
0.611
11
|14. Pécs
9
1
8
720–772
0.556
10
Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.