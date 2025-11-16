A Honvéd vendégeként nyert a Szombathely a férfi kosár NB I-ben

A Falco jól hajrázva 14 pont különbséggel nyert idegenben a Honvéd ellen. A második negyed után még a házigazda fővárosi együttes vezetett, és a harmadik szakasz után is szoros volt az állás, az utolsó tíz percben viszont a szombathelyiek jóval hatékonyabban játszottak ellenfelüknél. A 21 pontig jutó Perl Zoltán vezérletével a vendégek magabiztosan győztek, és továbbra is másodikak a tabellán a címvédő Szolnok mögött.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

9. FORDULÓ

ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD–FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY 73–87 (26–28, 18–15, 21–25, 8–19)

Ludovika Aréna, 980 néző. V: Földházi, Csabai-Kaskötő, Nepp

HONVÉD: RUSH 17/9, VALERIO-BODON V. 15/9, Keller I. 3/3, O’Bannon 9/3, Radó 6. Csere: SIMMONS 13, Kopácsi 1, Reizinger, Dorogi 4, Dócs, Simon K. 5/3, Major B. Edző: Zlatko Jovanovic

FALCO: Váradi B. 6/6, Tanoh Dez 5/3, NOVAKOVICS 14/6, Wójcik, Belo-Osagie 4. Csere: Keller Á. 5/3, PERL 21/3, Sz. Jovanovics 4, WHELAN 16/12, BOGNÁR K. 12/3, Herger, Verasztó. Edző: Milos Konakov

Az eredmény alakulása. 4. perc: 11–10. 6. p.: 17–16. 9. p.: 24–28. 13. p.: 34–30. 17. p.: 42–33. 19. p.: 44–40. 23. p.: 48–49. 28. p.: 62–60. 32. p.: 65–71. 35. p.: 69–81. 38. p.: 71–87

MESTERMÉRLEG

Zlatko Jovanovic: – Tizennégy ponttal kaptunk ki, de őszintén szólva ez nem tükrözi pontosan a játék képét. Nagyjából huszonhét percen keresztül úgy játszottunk, ami megmutatja, hogyan dolgozunk és mit is akarunk a pályán látni a csapattól. Emiatt több mint büszke vagyok a csapatomra! De be kell vallani azt is, hogy ez a kicsit több mint tíz perc a végén megmutatta, hogy milyen, amikor egy, a nemzetközi porondon is rendszeresen pályára lépő, minőségi játékosok alkotta csapat minden egyes hibát megbüntet.

Milos Konakov: – Ilyen ritmusban vagyunk most, természetes, hogy vannak hullámvölgyek a játékunkban, ezúttal az első félidei védekezésünk nem volt elég jó. A támadásra nem lehet panasz, amikor félidőnként több, mint negyven-negyven pontot szerzünk. A második félidőben keményebben, agresszívabban játszottunk, és ez a támadások még jobb ritmusát is meghozta.

Korábban

November 13.

Kecskemét–Kaposvár 92–81

November 15.

Alba Fehérvár–Zalaegerszeg 109–89

Szeged–Oroszlány 67–75

Sopron–DEAC 61–75

NKA Univ. Pécs–Atomerőmű 79–88

Szolnok–Körmend 111–92

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy V L–K Relatív P 1. Szolnok 9 9 – 828–694 1.000 18 2. Szombathely 9 8 1 812–701 0.944 17 3. Sopron 9 6 3 758–724 0.833 15 4. Fehérvár 9 5 4 849–819 0.778 14 5. Debrecen 9 5 4 712–750 0.778 14 6. Paks 8 4 4 720–700 0.750 12 7. Honvéd 9 4 5 726–731 0.722 13 8. Kaposvár 9 4 5 807–813 0.722 13 9. Körmend 9 4 5 821–857 0.722 13 10. Kecskemét 9 4 5 728–764 0.722 13 11. Oroszlány 8 3 5 651–676 0.688 11 12. Zalaegerszeg 9 3 6 767–804 0.667 12 13. Szeged 9 2 7 679–773 0.611 11 14. Pécs 9 1 8 720–772 0.556 10

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.