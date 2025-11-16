Nemzeti Sportrádió

A Honvéd vendégeként nyert a Szombathely a férfi kosár NB I-ben

2025.11.16. 20:27
Idegenben nyert a Szombathely (Fotó: Facebook/Falco KC Szombathely)
A férfi kosárlabda NB I 9. fordulójának utolsó mérkőzésén a Szombathely 87–73-ra nyert a Honvéd vendégeként.

A Falco jól hajrázva 14 pont különbséggel nyert idegenben a Honvéd ellen. A második negyed után még a házigazda fővárosi együttes vezetett, és a harmadik szakasz után is szoros volt az állás, az utolsó tíz percben viszont a szombathelyiek jóval hatékonyabban játszottak ellenfelüknél. A 21 pontig jutó Perl Zoltán vezérletével a vendégek magabiztosan győztek, és továbbra is másodikak a tabellán a címvédő Szolnok mögött.

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
9. FORDULÓ
ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD–FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY 73–87 (26–28, 18–15, 21–25, 8–19)
Ludovika Aréna, 980 néző. V: Földházi, Csabai-Kaskötő, Nepp
HONVÉD: RUSH 17/9, VALERIO-BODON V. 15/9, Keller I. 3/3, O’Bannon 9/3, Radó 6. Csere: SIMMONS 13, Kopácsi 1, Reizinger, Dorogi 4, Dócs, Simon K. 5/3, Major B. Edző: Zlatko Jovanovic
FALCO: Váradi B. 6/6, Tanoh Dez 5/3, NOVAKOVICS 14/6, Wójcik, Belo-Osagie 4. Csere: Keller Á. 5/3, PERL 21/3, Sz. Jovanovics 4, WHELAN 16/12, BOGNÁR K. 12/3, Herger, Verasztó. Edző: Milos Konakov
Az eredmény alakulása. 4. perc: 11–10. 6. p.: 17–16. 9. p.: 24–28. 13. p.: 34–30. 17. p.: 42–33. 19. p.: 44–40. 23. p.: 48–49. 28. p.: 62–60. 32. p.: 65–71. 35. p.: 69–81. 38. p.: 71–87
MESTERMÉRLEG
Zlatko Jovanovic: – Tizennégy ponttal kaptunk ki, de őszintén szólva ez nem tükrözi pontosan a játék képét. Nagyjából huszonhét percen keresztül úgy játszottunk, ami megmutatja, hogyan dolgozunk és mit is akarunk a pályán látni a csapattól. Emiatt több mint büszke vagyok a csapatomra! De be kell vallani azt is, hogy ez a kicsit több mint tíz perc a végén megmutatta, hogy milyen, amikor egy, a nemzetközi porondon is rendszeresen pályára lépő, minőségi játékosok alkotta csapat minden egyes hibát megbüntet. 
Milos Konakov: – Ilyen ritmusban vagyunk most, természetes, hogy vannak hullámvölgyek a játékunkban, ezúttal az első félidei védekezésünk nem volt elég jó. A támadásra nem lehet panasz, amikor félidőnként  több, mint negyven-negyven pontot szerzünk. A második félidőben keményebben, agresszívabban játszottunk, és ez a támadások még jobb ritmusát is meghozta. 

Korábban
November 13.
Kecskemét–Kaposvár 92–81
November 15.
Alba Fehérvár–Zalaegerszeg 109–89
Szeged–Oroszlány 67–75
Sopron–DEAC 61–75
NKA Univ. Pécs–Atomerőmű 79–88
Szolnok–Körmend 111–92

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

V

L–K

Relatív

1. Szolnok

9

9

828–694

1.000 

18 

2. Szombathely

9

8

1

812–701

0.944 

17 

3. Sopron

9

6

3

758–724

0.833 

15 

4. Fehérvár

9

5

4

849–819

0.778 

14 

5. Debrecen

9

5

4

712–750

0.778 

14 

6. Paks

8

4

4

720–700

0.750 

12 

7. Honvéd

9

4

5

726–731

0.722 

13 

8. Kaposvár

9

4

5

807–813

0.722 

13 

9. Körmend

9

4

5

821–857

0.722 

13 

10. Kecskemét

9

4

5

728–764

0.722 

13 

11. Oroszlány

8

3

5

651–676

0.688 

11 

12. Zalaegerszeg

9

3

6

767–804

0.667 

12 

13. Szeged

9

2

7

679–773

0.611 

11 

14. Pécs

9

1

8

720–772

0.556 

10 

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.

 

