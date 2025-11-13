Nemzeti Sportrádió

Legyőzte és beérte a KTE a Kaposvárt a férfi kosárlabda NB I-ben

2025.11.13. 19:50
Hazai pályán nyert a Kecskemét (Fotó: ktekosar.hu)
A férfi kosárlabda NB I alapszakaszának 9. fordulójában a Kecskemét hazai pályán legőyzte a Kaposvárt.

A középcsapatok találkozóján a Kecskemét hazai pályán 11 ponttal legyőzte a Kaposvárt. A hazaiak a harmadik negyedben 32 pontot szereztek, ezzel léptek el. A hazaiaknál Ilari Seppälä 26 pontot szerzett, mellette egy másik finn Okko Jarvi is négy triplát dobott be, utóbbi 19 ponttal zárt. A vendégeknél Darrion Trammel 26 pontot dobot, a vendégek második legjobb dobója Jordan Brown volt.

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
9. FORDULÓ
DUNA ASZFALT-DTKH KECSKEMÉT–KOMETA-KVGY KAPOSVÁRI KK 92–81 (16–13, 20–19, 32–23, 24–26)
Kecskemét, 600 néző. V: Benczur, dr. Mészáros, dr. Németh. 
KECSKEMÉT: SEPPÄLÄ 26/12, Wittmann 1, JÄRVI 19/12, TOMASEVICS 19/9, Karahodzsics 6. Csere: Ivkovics M. 4, Dautovics 14/3, Schöll 3, Tóth B. Edző: Ivkovics Sztojan
KAPOSVÁR: TRAMMELL 26/12, Wilson 13/3, Szőke 2, Kis R., BROWN 15/3. Csere: Filipovity P. 8, Rosics 8/3, Simon, Paár 9/3, Walker. Edző: Dzunics Braniszlav
Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–0.  7. p.: 6–7.  10. p.: 11–9.  14. p.: 23–21. 19. p.: 31–28. 24. p.: 46–37. 29. p.: 66–50. 34. p.: 72–62.  38. p.: 82–74
MESTERMÉRLEG
Ivkovics Sztojan: – Látványos meccs volt, két különböző stílusú csapat mérte össze tudását. Kicsit sok pontot kaptunk, kevesebbnek jobban örültem volna. Ebben a bajnokságban minden győzelemnek különösen nagy értéke van. Lehet unalmas szöveg, de az egyik héten mennyországban érezhetjük magunkat, majd utána a pokol vár ránk. Ez minden csapatra érvényes. 
Braniszlav Dzunics: – Az első félidőben még tartottuk a védekezést, támadásban viszont pontatlanok voltunk. A harmadik negyedben történt valami, a védekezésünk teljesen szétesett. Utána futottunk az eredmény után. Próbáltunk mindent, sok energiával játszottunk, de ez kevés volt, jobbnak bizonyult a Kecskemét.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

V

L–K

Relatív

1. Szolnok

8

8

717–602

1.000 

16 

2. Szombathely

8

7

1

725–628

0.938 

15 

3. Sopron

8

6

2

697–649

0.875 

14 

4. Fehérvár

8

4

4

740–730

0.750 

12 

5. Honvéd

8

4

4

653–644

0.750 

12 

6. Körmend

8

4

4

729–746

0.750 

12 

7. Debrecen

8

4

4

637–689

0.750 

12 

8. Kaposvár

9

4

5

807–813

0.722 

13 

9. Kecskemét

9

4

5

728–764

0.722 

13 

10. Paks

7

3

4

632–621

0.714 

10 

11. Zalaegerszeg

8

3

5

678–695

0.688 

11 

12. Oroszlány

7

2

5

576–609

0.643 

13. Szeged

8

2

6

612–698

0.625 

10 

14. Pécs

8

1

7

641–684

0.563 

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.

 

