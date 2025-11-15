Nemzeti Sportrádió

A Szolnok 110 pont fölé jutott a Körmend ellen, az Alba a ZTE-t szórta meg a férfi kosár NB I-ben

2025.11.15. 20:20
Vojvoda Dávidék (fehérben) megverték a ZTE-t (Fotó: MKOSZ, archív)
A férfi kosárlabda NB I 9. fordulójában az Oroszlány nyert Szegeden, míg az Alba Fehérvár hazai pályán verte meg a ZTE KK-t. A Szolnoki Olajbányász hibátlan maradt a Körmend legyőzésével, idegenben győzött a DEAC és az Atomerőmű SE.

A Szedeák a második negyedben 25–11-re vezetett, de a záró játékrészre már az Oroszlány mehetett előnnyel, és a hazaiak a végjátékban már nem tudtak fordítani. A Szeged sorozatban hetedszer kapott ki, míg az OSE Lions három vereség után tudott újra nyerni (67–75). Lluís Riera Martí hétfői menesztése után már a csütörtökön kinevezett Oliver Vidin irányította az Albát a szombati bajnokin, amelyen továbbra is gólerősen játszott a csapat. A védekezés továbbra sem volt mindig rendben a fehérváriaknál, de támadásban ez sikerült kompenzálni, ennek köszönhetően 20 pontos különbséggel nyert az együttes – Kosztasz Mexasszal a kispadon először kapott ki a ZTE (109–89).

További részletek hamarosan.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
9. FORDULÓ
SZTE-SZEDEÁK–MVM-OSE LIONS 67–75 (17–9, 18–20, 17–25, 15–21)
Szeged, Újszegedi Sportcsarnok, 1000 néző. V: Győrfy, Makrai, Minár
SZEGED: Kerpel-Fronius G. 6, Vulikics 5/3, CSEH 18, DRENOVAC 23, Records 6. Csere: Zsíros, Moss 7/3, Polányi, Anda 2. Edző: Simándi Árpád
OROSZLÁNY: RANDOLPH 19/6, Balsay 12/6, Davis 11, Takács Zs., SEJFIC 18. Csere: Zahiragic 8/3, Ruják, Sövegjártó 3/3, Peringer, Csuti 4. Edző: Forray Gábor
Az eredmény alakulása. 5. perc: 6–9. 11. p.: 19–9. 15. p.: 29–16. 23. p.: 41–40. 29. p.: 50–50. 33. p.: 53–61. 38. p.: 66–69
Kipontozódott: Records (36. p.), ill. Sövegjártó (38. p.)
MESTERMÉRLEG
Simándi Árpád: – Sok jó meccset megvívtunk, sajnos a vereség az vereség, mindegy, hogy jól vagy rosszul játszunk. Támadásban katasztrofálisan teljesítettünk, onnantól kezdve elvesztettük a ritmust. 
Forray Gábor: – Nagyon boldog vagyok a győzelem miatt. Nem volt szép meccs, de úgy érzem, minősíthetetlen kezdésünk ellenére megérdemelten nyertünk.

ALBA FEHÉRVÁR–ZALAKERÁMIA ZTE KK 109–89 (25–27, 32–14, 30–29, 22–19)
Székesfehérvár, 1800 néző. V: Nagy V., Jankovics, Kovács N. 
ALBA: JOSEPH 14/9, VOJVODA 18, BIGELOW 20/6, Philmore 10/6, Filipovics 7. Csere: OMENAKA 11, Pongó Marcell 9/3, Stuckman 13/3, Németh Á. 7/3, Párkányi, Simon D., Osztojics. Edző: Oliver Vidin
ZTE: HUNTER 26/18, Szalay 10/6, Scherer 10/6, VARENCE 20/9, Tóth Á. 9. Csere: Takács Milán 5, Kucsora 9/6, Gerencsér, Csizmadia, Kovács Á. Edző: Kosztasz Mexasz
Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–8. 5. p.: 9–16. 8. p: 18–22. 12. p.: 27–27. 15. p.: 37–27. 18. p.: 48–35 22. p.: 65–43. 25. p.: 71–50. 28. p.: 75–62. 32. p.: 90–72. 35. p.: 99–77. 38. p.: 105–85
Kipontozódott: Scherer (34. p.), Kucsora (36. p.)
MESTERMÉRLEG
Oliver Vidin: Elégedett vagyok a játékkal, örülök a győzelemnek. Természetesen vannak hibák, elsősorban a fizikai felkészültséggel, még nincs mindenki a legjobb formájában. Kiválónak tartom a harminckét gólpasszt és a tizennégy szerzett labdát.
Kosztasz Mexasz: – A kerettel, amellyel érkeztünk, tisztában voltunk vele, hogy nehéz mérkőzés lesz, hiszen az Alba nagyon jó kvalitású csapat, amelyhez ráadásul új edző érkezett. Nehezen kontrolláltuk ellenfelünk agresszív játékát, kosarasai kiválóan koncentráltak. Két játékosunk pénteken megsérült, ez mindent felborított, sajnos most ennyire tellett.

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Egis Körmend 111–92 (38–30, 29–24, 26–16, 18–22)
Sopron KC–DEAC 61–75 (13–11, 20–26, 8–21, 20–17)
NKA Universitas Pécs–Atomerőmű SE 79–88 (16–21, 27–21, 17–23, 19–23)
Vasárnap játsszák
18.00: Endo Plus Service-Honvéd–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
Csütörtökön játszották
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Kometa-KVGY Kaposvári KK 92–81 (16–13, 20–19, 32–23, 24–26)

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyVL–KRelatívP
  1. Szolnok99828–6941.00018
  2. Szombathely871725–6280.93815
  3. Sopron963758–7240.83315
  4. Fehérvár954849–8190.77814
  5. Debrecen954712–7500.77814
  6. Paks844720–7000.75012
  7. Honvéd844653–6440.75012
  8. Kaposvár945807–8130.72213
  9. Körmend945821–8570.72213
10. Kecskemét945728–7640.72213
11. Oroszlány835651–6760.68811
12. Zalaegerszeg936767–8040.66712
13. Szeged927679–7730.61111
14. Pécs918720–7720.55610

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.

 

