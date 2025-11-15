A Szolnok 110 pont fölé jutott a Körmend ellen, az Alba a ZTE-t szórta meg a férfi kosár NB I-ben

A Szedeák a második negyedben 25–11-re vezetett, de a záró játékrészre már az Oroszlány mehetett előnnyel, és a hazaiak a végjátékban már nem tudtak fordítani. A Szeged sorozatban hetedszer kapott ki, míg az OSE Lions három vereség után tudott újra nyerni (67–75). Lluís Riera Martí hétfői menesztése után már a csütörtökön kinevezett Oliver Vidin irányította az Albát a szombati bajnokin, amelyen továbbra is gólerősen játszott a csapat. A védekezés továbbra sem volt mindig rendben a fehérváriaknál, de támadásban ez sikerült kompenzálni, ennek köszönhetően 20 pontos különbséggel nyert az együttes – Kosztasz Mexasszal a kispadon először kapott ki a ZTE (109–89).

További részletek hamarosan.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

9. FORDULÓ

SZTE-SZEDEÁK–MVM-OSE LIONS 67–75 (17–9, 18–20, 17–25, 15–21)

Szeged, Újszegedi Sportcsarnok, 1000 néző. V: Győrfy, Makrai, Minár

SZEGED: Kerpel-Fronius G. 6, Vulikics 5/3, CSEH 18, DRENOVAC 23, Records 6. Csere: Zsíros, Moss 7/3, Polányi, Anda 2. Edző: Simándi Árpád

OROSZLÁNY: RANDOLPH 19/6, Balsay 12/6, Davis 11, Takács Zs., SEJFIC 18. Csere: Zahiragic 8/3, Ruják, Sövegjártó 3/3, Peringer, Csuti 4. Edző: Forray Gábor

Az eredmény alakulása. 5. perc: 6–9. 11. p.: 19–9. 15. p.: 29–16. 23. p.: 41–40. 29. p.: 50–50. 33. p.: 53–61. 38. p.: 66–69

Kipontozódott: Records (36. p.), ill. Sövegjártó (38. p.)

MESTERMÉRLEG

Simándi Árpád: – Sok jó meccset megvívtunk, sajnos a vereség az vereség, mindegy, hogy jól vagy rosszul játszunk. Támadásban katasztrofálisan teljesítettünk, onnantól kezdve elvesztettük a ritmust.

Forray Gábor: – Nagyon boldog vagyok a győzelem miatt. Nem volt szép meccs, de úgy érzem, minősíthetetlen kezdésünk ellenére megérdemelten nyertünk.

ALBA FEHÉRVÁR–ZALAKERÁMIA ZTE KK 109–89 (25–27, 32–14, 30–29, 22–19)

Székesfehérvár, 1800 néző. V: Nagy V., Jankovics, Kovács N.

ALBA: JOSEPH 14/9, VOJVODA 18, BIGELOW 20/6, Philmore 10/6, Filipovics 7. Csere: OMENAKA 11, Pongó Marcell 9/3, Stuckman 13/3, Németh Á. 7/3, Párkányi, Simon D., Osztojics. Edző: Oliver Vidin

ZTE: HUNTER 26/18, Szalay 10/6, Scherer 10/6, VARENCE 20/9, Tóth Á. 9. Csere: Takács Milán 5, Kucsora 9/6, Gerencsér, Csizmadia, Kovács Á. Edző: Kosztasz Mexasz

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–8. 5. p.: 9–16. 8. p: 18–22. 12. p.: 27–27. 15. p.: 37–27. 18. p.: 48–35 22. p.: 65–43. 25. p.: 71–50. 28. p.: 75–62. 32. p.: 90–72. 35. p.: 99–77. 38. p.: 105–85

Kipontozódott: Scherer (34. p.), Kucsora (36. p.)

MESTERMÉRLEG

Oliver Vidin: – Elégedett vagyok a játékkal, örülök a győzelemnek. Természetesen vannak hibák, elsősorban a fizikai felkészültséggel, még nincs mindenki a legjobb formájában. Kiválónak tartom a harminckét gólpasszt és a tizennégy szerzett labdát.

Kosztasz Mexasz: – A kerettel, amellyel érkeztünk, tisztában voltunk vele, hogy nehéz mérkőzés lesz, hiszen az Alba nagyon jó kvalitású csapat, amelyhez ráadásul új edző érkezett. Nehezen kontrolláltuk ellenfelünk agresszív játékát, kosarasai kiválóan koncentráltak. Két játékosunk pénteken megsérült, ez mindent felborított, sajnos most ennyire tellett.

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Egis Körmend 111–92 (38–30, 29–24, 26–16, 18–22)

Sopron KC–DEAC 61–75 (13–11, 20–26, 8–21, 20–17)

NKA Universitas Pécs–Atomerőmű SE 79–88 (16–21, 27–21, 17–23, 19–23)

Részletes jegyzőkönyvek később.

Vasárnap játsszák

18.00: Endo Plus Service-Honvéd–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

Csütörtökön játszották

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Kometa-KVGY Kaposvári KK 92–81 (16–13, 20–19, 32–23, 24–26)

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy V L–K Relatív P 1. Szolnok 9 9 – 828–694 1.000 18 2. Szombathely 8 7 1 725–628 0.938 15 3. Sopron 9 6 3 758–724 0.833 15 4. Fehérvár 9 5 4 849–819 0.778 14 5. Debrecen 9 5 4 712–750 0.778 14 6. Paks 8 4 4 720–700 0.750 12 7. Honvéd 8 4 4 653–644 0.750 12 8. Kaposvár 9 4 5 807–813 0.722 13 9. Körmend 9 4 5 821–857 0.722 13 10. Kecskemét 9 4 5 728–764 0.722 13 11. Oroszlány 8 3 5 651–676 0.688 11 12. Zalaegerszeg 9 3 6 767–804 0.667 12 13. Szeged 9 2 7 679–773 0.611 11 14. Pécs 9 1 8 720–772 0.556 10

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.