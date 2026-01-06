Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár NB I: távozik a Szeged vezetőedzője

Vágólapra másolva!
2026.01.06. 13:25
null
Simándi Árpád (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
Simándi Árpád Nikola Lazics férfi kosárlabda SZTE-Szedeák
Távozik Simándi Árpád vezetőedző a férfi kosárlabda NB I-ben szereplő SZTE-Szedeáktól.

A klub kedden közölte, hogy a tréner mellett szerződést bontott Nikola Lazic szakmai igazgatóval is. A gárda felkészülését az új edző érkezéséig a másodedző, Nemes Péter irányítja.

A Szeged 15 forduló után 4/11-es győzelmi mérleggel a tabella 13., utolsó előtti helyén áll.

Simándi Árpád Nikola Lazics férfi kosárlabda SZTE-Szedeák
Legfrissebb hírek

Férfi kosár NB I: fölényes Olaj- és Falco-siker, az Alba simán kikapott Debrecenben

Kosárlabda
2026.01.03. 20:08

Férfi kosárlabda NB I: kikapott régi-új edzőjével Szegeden az Atomerőmű

Kosárlabda
2025.12.29. 20:17

Kosarasaink szép reményekkel vághatnak neki az új évnek

Kosárlabda
2025.12.29. 10:59

NBA: januárban kezdődik a csapattoborzó az új európai ligába

Kosárlabda
2025.12.22. 21:13

Háromszori hosszabbítás után nyert a Barcelona a férfi kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2025.12.19. 23:40

A Triestével csatázik a Szolnok a férfi kosárlabda BL rájátszásában

Kosárlabda
2025.12.17. 21:30

Sorozatban negyedszer nyert a Real Madrid és a Valencia a férfi kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2025.12.11. 23:46

Egy ponttal nyert idegenben a Körmend és a Pécs is

Kosárlabda
2025.12.11. 21:26
Ezek is érdekelhetik