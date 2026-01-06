Férfi kosár NB I: távozik a Szeged vezetőedzője

A klub kedden közölte, hogy a tréner mellett szerződést bontott Nikola Lazic szakmai igazgatóval is. A gárda felkészülését az új edző érkezéséig a másodedző, Nemes Péter irányítja.

A Szeged 15 forduló után 4/11-es győzelmi mérleggel a tabella 13., utolsó előtti helyén áll.