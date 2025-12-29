Kosarasaink szép reményekkel vághatnak neki az új évnek
VOLT AZÉRT OLYAN PILLANAT augusztusban, amikor azt éreztük, nagyon mélyről kellene felállnia a magyar válogatottnak, és ha nem teszi meg, könnyen megnézheti magát. Rögtön például a vb-előselejtező első, romániai mérkőzése után, amikor borzalmas második félidővel kikaptunk keleti szomszédunktól (noha februárban két győzelemmel zártuk az Európa-bajnokság selejtezőjét, de ezek a sikerek nem voltak elegendőek ahhoz, hogy kijussunk a kontinensviadalra). Bár sikerült a javítás, tisztességes produkcióval Szolnokon megvertük Észak-Macedóniát és Romániát is, a zárás ismét illúziórombolóra sikeredett, de legalább meglett a továbbjutás, novembertől elkezdhettük a világbajnoki selejtezőt.
Nem is akárhogyan: a félidőig hatvan pontot dobva, látványos támadójátékkal intéztük el a finneket, akik az Eb-t a negyedik helyen zárták. S ha ez nem lett volna elég, bár eladtuk masszív előnyünket Belgiumban, volt tartása a csapatnak, és ismét magához ragadta a kezdeményezést, győzni tudtunk idegenben is, vezetjük csoportunkat. Két hónap múlva Franciaországot látjuk vendégül, majd oda megyünk a negyedik körben. Gasper Okorn olyan együttest rakott össze, amely képes a labdajáratásra, a váratlan húzásokra, akad a sorai közt nyerő típusú játékos, de zongoracipelő is, és az átlagéletkora alapján még néhány évig együtt maradhat. A válogatottól olyan korszakos játékosok búcsúztak el, mint Eilingsfeld János, Hanga Ádám vagy Keller Ákos, ettől függetlenül jelenleg egyáltalán nem tűnik borúsnak a jövő, ráadásul Nate Reuvers személyében 27 éves honosított amerikai centerünk van, aki a Valencia Euroliga-csapatának fontos játékosa, megbecsüli, hogy magára öltheti nemzeti színeinket, a már a kislánya is megkapta a magyar állampolgárságot.
A magyar bajnokság színvonala fokozatosan kissé gyengült az utóbbi időben, viszont cserébe rendkívül izgalmas, a legjobb négyre sem olyan könnyű tippelni, a rájátszást elérő csapatok nevére meg aztán pláne nem. Az idén megtörtént a sokak által várt trónfosztás, a 2019 óta minden befejezett bajnoki idényt megnyerő Falcót nagyon megverte a döntőben a Szolnok, sima három mérkőzésen, idegenben kétszer is diadalmaskodva – a szombathelyiek Magyar Kupa-diadallal vigasztalódhattak, meg azzal, hogy még januárban történetük során másodszor bejutottak a Bajnokok Ligája második csoportkörébe, amelyben már nem termett nekik babér, mind a hat találkozójukat elveszítették. Példájukat igyekszik követni az Olaj (mármint a második csoportkörbe jutást), amelyet a nyári edzőváltás (a szerb Oliver Vidin helyére a bosnyák Vedran Bosnic érkezett) sem vetett vissza – a második csoportkörhöz a Trieste elleni januári párharcot kellene megoldania pályaelőnyből.
Sok kritikát kapott az elmúlt hosszú években a férfiszakág idehaza, nem is jogtalanul, de talán éppen 2026-ban lehet tenni egy jó nagy lépést előre.
|AZ ÉV JÁTÉKOSA: SOMOGYI Ádám (NHSZ-Szolnoki Olajbányász)
A 25 éves kitűnőség elsőrangú idényt zárt, és hasonló lendülettel kezdte az aktuálisat is. Egyik letéteményese volt a Szolnok bajnoki címének, miután idény közben Spanyolországból a Tisza partjára szerződött. A nyáron nélkülöznie kellett a válogatottnak sérülése miatt, érződött is a hiánya. A két őszi világbajnoki selejtezőn már bevethető volt, szükség is volt a kitűnő, nyugodt játékára a győzelmekhez. Sokoldalú kosárlabdázó, passzolni, betörni és dobni is tud, az évek során letisztult a játéka, de szerencsére még mindig benne van a kreativitás, a csibészség és a jó értelemben vett kiszámíthatatlanság.
|AZ ÉV LÉGIÓSA: Nikola POPOVICS (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely)
Nehéz volt a döntés, a naptári évben senkit sem nevezhettünk egyértelműen érdemesnek erre az elismerésre. Választásunk azért esett a falcós Nikola Popovicsra, mert nagyon sokat tett azért, hogy klubja bejusson a Bajnokok Ligája második csoportkörébe, ezenfelül ő lett a Magyar Kupa kaposvári négyes döntőjének legértékesebb játékosa, a Falco az Atomerőmű SE és az Egis Körmend legyőzésével megérdemelten nyerte meg a trófeát. A szerb magasember azóta a bosnyák Igokeát erősíti, amellyel az Adria-ligában szerepel, míg a BL-től az első csoportkört követően elköszönt a klub.
|AZ ÉV EDZŐJE: Oliver VIDIN (Szolnok, Alba Fehérvár)
A szerb szakember a 2023–2024-es évad közben, tavaly februárban érkezett Szolnokra, és rögtön Magyar Kupát nyert. A következő idényben aztán megerősített kerettel megszakította a Falco hat éven át tartó bajnoki egyeduralmát, söpréssel, ellentmondást nem tűrve nyerte meg hét szűk esztendő elteltével a tiszaligeti klub újabb NB I-es aranyérmét. A karizmatikus edző, akit tavaly is az év legjobb honi edzőjének választottunk, nem maradt az Olajnál, a szlovák válogatott szövetségi kapitányaként kezdte az idényt, mígnem november végén az Alba Fehérvárhoz szerződött. A riválisok elkezdhetnek aggódni, szinte biztos, hogy ütőképes alakulatot farag az egyébként jó alapanyagból.
|EZ TÖRTÉNT 2025-BEN
JANUÁR 21. Emlékezetes körülmények között jutott be a Bajnokok Ligája második csoportkörébe a Falco. A magyar bajnokság akkori címvédője az izraeli Ramat Gan elleni playin harmadik, mindent eldöntő mérkőzésén Pongó Marcell hihetetlen félpályás kosarával harcolta ki a második hosszabbítást, majd abban az öt percben el is döntötte a továbbjutást. A második csoportban aztán mind a hat mérkőzését elbukta Milos Konakov együttese.
MÁJUS 23. Hiába került az alapszakasz megnyerésével pályaelőnybe a Falco a bajnoki fináléban, a Szolnok 93–73-as diadallal jutott vezetéshez a párharcban Szombathelyen, aztán Bojan Szubotics dudaszós triplájával otthon is nyert. A harmadik felvonást szintén uralta Oliver Vidin legénysége, a sárga-feketék sztárja, Perl Zoltán ebben a fináléban árnyéka volt önmagának, de könnyen elképzelhető, hogy élete formája sem lett volna elég a Falco bajnoki címéhez – a Szolnok fennállása során kilencedszer ünnepelhetett.
|EZ VÁR RÁNK 2026-BAN
A Szolnok remélhetőleg még legalább nyolc mérkőzést játszik a Bajnokok Ligájában, a Falco valószínűleg már csak négyre készülhet fel a FIBA Európa-kupában. Budapest rendezi meg a Magyar Kupa négyes döntőjét, érdekfeszítő bajnoki hajrára van kilátás, és a válogatott is befejezi a szépen induló világbajnoki selejtezősorozatot – ha egy ellenfelet megelőz, a második csoportkörben folytathatja szereplését.
FEBRUÁR 21-22. Magyar Kupa, férfiak, négyes döntő, BOK-csarnok
|AZ ÉV az NSO-n
