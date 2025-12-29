Kosarasaink szép reményekkel vághatnak neki az új évnek

JANUÁR 21. Emlékezetes körülmények között jutott be a Bajnokok Ligája második csoportkörébe a Falco. A magyar bajnokság akkori címvédője az izraeli Ramat Gan elleni playin harmadik, mindent eldöntő mérkőzésén Pongó Marcell hihetetlen félpályás kosarával harcolta ki a második hosszabbítást, majd abban az öt percben el is döntötte a továbbjutást. A második csoportban aztán mind a hat mérkőzését elbukta Milos Konakov együttese.

FEBRUÁR 20-23. Későn hajrázott válogatottunk, így lemaradt a nyár végi Európa-bajnokságról. Izland megfelelő különbségű, 87–78-as hazai legyőzésével sikerült életben tartani a reményt, ám az utolsó fordulóban nem győzhettek az északiak, miközben nekünk bravúrra volt szükségünk Olaszországban. A fantasztikus siker összejött Gasper Okorn csapatának, azonban a törökök nem szakadtak meg Izlandon, simán kikaptak, így a mieink utolsóként zárták kvartettjüket.

MÁRCIUS 8-9. A Falco nyerte meg a Magyar Kupát Kaposváron. A címvédő Szolnokot már a negyeddöntőben elbúcsúztató vasiak a négyes döntőben sem a Paksnak, sem a megyei rivális Körmendnek nem adtak esélyt, így 2023 után újra MK-trófeát tehettek a vitrinjükbe.

MÁJUS 23. Hiába került az alapszakasz megnyerésével pályaelőnybe a Falco a bajnoki fináléban, a Szolnok 93–73-as diadallal jutott vezetéshez a párharcban Szombathelyen, aztán Bojan Szubotics dudaszós triplájával otthon is nyert. A harmadik felvonást szintén uralta Oliver Vidin legénysége, a sárga-feketék sztárja, Perl Zoltán ebben a fináléban árnyéka volt önmagának, de könnyen elképzelhető, hogy élete formája sem lett volna elég a Falco bajnoki címéhez – a Szolnok fennállása során kilencedszer ünnepelhetett.

MÁJUS 25. Másodszor lett az Euroliga nyertese a török Fenerbahce, amely az abu-dzabi négyes döntő fináléjában a francia Monacónál bizonyult jobbnak 81–70-re. Az elit sorozat évadának legértékesebb játékosa Kendrick Nunn lett a görög Panathinaikoszból, míg a final four MVP-jének Nigel Hayes-Davist választották meg, aki azóta az NBA-be, a Phoenix Sunshoz került.

AUGUSZTUS 20. Hármas csoportja második helyén jutott be a világbajnoki selejtezőbe a magyar válogatott a nyári előselejtezőből. A mieink fájdalmas nagyváradi vereséggel kezdtek Romániával szemben, aztán itthon, Szolnokon kiütötték Észak-Macedóniát és a románokat is, s bár kalandos utazást követően újabb csúf zakóval zárták a sorozatot a macedónok vendégeként, ez is belefért.

SZEPTEMBER 14. A német válogatott 88–83-ra legyőzte a döntőben Törökországot, ezzel 32 év után nyert ismét Európa-bajnoki címet, ugyanakkor a fináléba 2001 után ismét bejutó riválisnak sem volt oka szégyenkezni, Alperen Sengün vezérletével elképesztően erős és fiatal kerete van. Németország 2023-ban világbajnok lett, a párizsi olimpián egy évvel később negyedikként zárt, egyértelműen helye van a közvetlen elitben.

DECEMBER 1. Belgiumi bravúrral tette még értékesebbé az Európa-bajnoki negyedik Finnország elleni szombathelyi, 89–82-es diadalt a magyar válogatott. Legjobbjaink a második világbajnoki selejtezős mérkőzésükön ugyancsak Eb-résztvevőt múltak felül, noha hamar elolvadt csapatunk 15 pontos előnye, rendezte a sorait, és idegtépő hajrában 87–85-re győzni tudott. Így jelenleg vezeti a négyesét, amelyben a finnek magyarországi vereségük után otthon elcsípték a franciákat.

DECEMBER 16. Három kulcsembere nélkül is legyőzte 80–69-re a DVTK Arénában a mérkőzés előtt már biztos csoportelső görög AEK Athént a Szolnok a Bajnokok Ligájában, így megszerezte csoportja második helyét, és pályaelőnyből várja a playint, amelyben január elején az olasz Trieste lesz az ellenfele az egyik fél második sikeréig tartó párharcban.

DECEMBER 17. Az első csoportkört ugyan túlélte a negyedik számú európai sorozatban, a FIBA Európa-kupában a Falco, a másodikban két vereséggel kezdett: előbb Murciában maradt alul jó első félidőt követően, aztán az Arena Savariában sem tudott nyerni a német Rostock ellen. A csoportbeli harmadik rivális a lengyel Sopot, amellyel szemben talán több esélye lesz, viszont a továbbjutás az egyenes kieséses szakaszba így is valószerűtlen.