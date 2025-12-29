Kosarasaink szép reményekkel vághatnak neki az új évnek

Nemzeti Sportrádió

2025.12.29.
Nagyszerűen dolgozott a magyar válogatott a világbajnoki selejtező első két fordulójában, indokolt a csapat és a stáb meg persze a szurkolók jókedve a második, Belgiumban aratott sikert követően (Fotó: MKOSZ/Girgász Péter)
Klubcsapataink helytálltak a Bajnokok Ligájában, válogatottunk a nyáron még botladozott, az esztendőt viszont várakozáson felüli produkcióval zárta.

VOLT AZÉRT OLYAN PILLANAT augusztusban, amikor azt éreztük, nagyon mélyről kellene felállnia a magyar válogatottnak, és ha nem teszi meg, könnyen megnézheti magát. Rögtön például a vb-előselejtező első, romániai mérkőzése után, amikor borzalmas második félidővel kikaptunk keleti szomszédunktól (noha februárban két győzelemmel zártuk az Európa-bajnokság selejtezőjét, de ezek a sikerek nem voltak elegendőek ahhoz, hogy kijussunk a kontinensviadalra). Bár sikerült a javítás, tisztességes produkcióval Szolnokon megvertük Észak-Macedóniát és Romániát is, a zárás ismét illúziórombolóra sikeredett, de legalább meglett a továbbjutás, novembertől elkezdhettük a világbajnoki selejtezőt.

Nem is akárhogyan: a félidőig hatvan pontot dobva, látványos támadójátékkal intéztük el a finneket, akik az Eb-t a negyedik helyen zárták. S ha ez nem lett volna elég, bár eladtuk masszív előnyünket Belgiumban, volt tartása a csapatnak, és ismét magához ragadta a kezdeményezést, győzni tudtunk idegenben is, vezetjük csoportunkat. Két hónap múlva Franciaországot látjuk vendégül, majd oda megyünk a negyedik körben. Gasper Okorn olyan együttest rakott össze, amely képes a labdajáratásra, a váratlan húzásokra, akad a sorai közt nyerő típusú játékos, de zongoracipelő is, és az átlagéletkora alapján még néhány évig együtt maradhat. A válogatottól olyan korszakos játékosok búcsúztak el, mint Eilingsfeld János, Hanga Ádám vagy Keller Ákos, ettől függetlenül jelenleg egyáltalán nem tűnik borúsnak a jövő, ráadásul Nate Reuvers személyében 27 éves honosított amerikai centerünk van, aki a Valencia Euroliga-csapatának fontos játékosa, megbecsüli, hogy magára öltheti nemzeti színeinket, a már a kislánya is megkapta a magyar állampolgárságot.

A magyar bajnokság színvonala fokozatosan kissé gyengült az utóbbi időben, viszont cserébe rendkívül izgalmas, a legjobb négyre sem olyan könnyű tippelni, a rájátszást elérő csapatok nevére meg aztán pláne nem. Az idén megtörtént a sokak által várt trónfosztás, a 2019 óta minden befejezett bajnoki idényt megnyerő Falcót nagyon megverte a döntőben a Szolnok, sima három mérkőzésen, idegenben kétszer is diadalmaskodva – a szombathelyiek Magyar Kupa-diadallal vigasztalódhattak, meg azzal, hogy még januárban történetük során másodszor bejutottak a Bajnokok Ligája második csoportkörébe, amelyben már nem termett nekik babér, mind a hat találkozójukat elveszítették. Példájukat igyekszik követni az Olaj (mármint a második csoportkörbe jutást), amelyet a nyári edzőváltás (a szerb Oliver Vidin helyére a bosnyák Vedran Bosnic érkezett) sem vetett vissza – a második csoportkörhöz a Trieste elleni januári párharcot kellene megoldania pályaelőnyből.
Sok kritikát kapott az elmúlt hosszú években a férfiszakág idehaza, nem is jogtalanul, de talán éppen 2026-ban lehet tenni egy jó nagy lépést előre.

AZ ÉV JÁTÉKOSA: SOMOGYI Ádám (NHSZ-Szolnoki Olajbányász)
Fotó: Czinege Melinda

A 25 éves kitűnőség elsőrangú idényt zárt, és hasonló lendülettel kezdte az aktuálisat is. Egyik letéteményese volt a Szolnok bajnoki címének, miután idény közben Spanyolországból a Tisza partjára szerződött. A nyáron nélkülöznie kellett a válogatottnak sérülése miatt, érződött is a hiánya. A két őszi világbajnoki selejtezőn már bevethető volt, szükség is volt a kitűnő, nyugodt játékára a győzelmekhez. Sokoldalú kosárlabdázó, passzolni, betörni és dobni is tud, az évek során letisztult a játéka, de szerencsére még mindig benne van a kreativitás, a csibészség és a jó értelemben vett kiszámíthatatlanság.

AZ ÉV LÉGIÓSA: Nikola POPOVICS (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely)
Fotó: Szabó Miklós

Nehéz volt a döntés, a naptári évben senkit sem nevezhettünk egyértelműen érdemesnek erre az elismerésre. Választásunk azért esett a falcós Nikola Popovicsra, mert nagyon sokat tett azért, hogy klubja bejusson a Bajnokok Ligája második csoportkörébe, ezenfelül ő lett a Magyar Kupa kaposvári négyes döntőjének legértékesebb játékosa, a Falco az Atomerőmű SE és az Egis Körmend legyőzésével megérdemelten nyerte meg a trófeát. A szerb magasember azóta a bosnyák Igokeát erősíti, amellyel az Adria-ligában szerepel, míg a BL-től az első csoportkört követően elköszönt a klub. 

AZ ÉV EDZŐJE: Oliver VIDIN (Szolnok, Alba Fehérvár)
Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A szerb szakember a 2023–2024-es évad közben, tavaly februárban érkezett Szolnokra, és rögtön Magyar Kupát nyert. A következő idényben aztán megerősített kerettel megszakította a Falco hat éven át tartó bajnoki egyeduralmát, söpréssel, ellentmondást nem tűrve nyerte meg hét szűk esztendő elteltével a tiszaligeti klub újabb NB I-es aranyérmét. A karizmatikus edző, akit tavaly is az év legjobb honi edzőjének választottunk,  nem maradt az Olajnál, a szlovák válogatott szövetségi kapitányaként kezdte az idényt, mígnem november végén az Alba Fehérvárhoz szerződött. A riválisok elkezdhetnek aggódni, szinte biztos, hogy ütőképes alakulatot farag az egyébként jó alapanyagból.

EZ TÖRTÉNT 2025-BEN

JANUÁR 21. Emlékezetes körülmények között jutott be a Bajnokok Ligája második csoportkörébe a Falco. A magyar bajnokság akkori címvédője az izraeli Ramat Gan elleni playin harmadik, mindent eldöntő mérkőzésén Pongó Marcell hihetetlen félpályás kosarával harcolta ki a második hosszabbítást, majd abban az öt percben el is döntötte a továbbjutást. A második csoportban aztán mind a hat mérkőzését elbukta Milos Konakov együttese.
FEBRUÁR 20-23. Későn hajrázott válogatottunk, így lemaradt a nyár végi Európa-bajnokságról. Izland megfelelő különbségű, 87–78-as hazai legyőzésével sikerült életben tartani a reményt, ám az utolsó fordulóban nem győzhettek az északiak, miközben nekünk bravúrra volt szükségünk Olaszországban. A fantasztikus siker összejött Gasper Okorn csapatának, azonban a törökök nem szakadtak meg Izlandon, simán kikaptak, így a mieink utolsóként zárták kvartettjüket.
MÁRCIUS 8-9. A Falco nyerte meg a Magyar Kupát Kaposváron. A címvédő Szolnokot már a negyeddöntőben elbúcsúztató vasiak a négyes döntőben sem a Paksnak, sem a megyei rivális Körmendnek nem adtak esélyt, így 2023 után újra MK-trófeát tehettek a vitrinjükbe.
 

 

MÁJUS 23. Hiába került az alapszakasz megnyerésével pályaelőnybe a Falco a bajnoki fináléban, a Szolnok 93–73-as diadallal jutott vezetéshez a párharcban Szombathelyen, aztán Bojan Szubotics dudaszós triplájával otthon is nyert. A harmadik felvonást szintén uralta Oliver Vidin legénysége, a sárga-feketék sztárja, Perl Zoltán ebben a fináléban árnyéka volt önmagának, de könnyen elképzelhető, hogy élete formája sem lett volna elég a Falco bajnoki címéhez – a Szolnok fennállása során kilencedszer ünnepelhetett.
MÁJUS 25. Másodszor lett az Euroliga nyertese a török Fenerbahce, amely az abu-dzabi négyes döntő fináléjában a francia Monacónál bizonyult jobbnak 81–70-re. Az elit sorozat évadának legértékesebb játékosa Kendrick Nunn lett a görög Panathinaikoszból, míg a final four MVP-jének Nigel Hayes-Davist választották meg, aki azóta az NBA-be, a Phoenix Sunshoz került.
AUGUSZTUS 20. Hármas csoportja második helyén jutott be a világbajnoki selejtezőbe a magyar válogatott a nyári előselejtezőből. A mieink fájdalmas nagyváradi vereséggel kezdtek Romániával szemben, aztán itthon, Szolnokon kiütötték Észak-Macedóniát és a románokat is, s bár kalandos utazást követően újabb csúf zakóval zárták a sorozatot a macedónok vendégeként, ez is belefért.
SZEPTEMBER 14. A német válogatott 88–83-ra legyőzte a döntőben Törökországot, ezzel 32 év után nyert ismét Európa-bajnoki címet, ugyanakkor a fináléba 2001 után ismét bejutó riválisnak sem volt oka szégyenkezni, Alperen Sengün vezérletével elképesztően erős és fiatal kerete van. Németország 2023-ban világbajnok lett, a párizsi olimpián egy évvel később negyedikként zárt, egyértelműen helye van a közvetlen elitben.
DECEMBER 1. Belgiumi bravúrral tette még értékesebbé az Európa-bajnoki negyedik Finnország elleni szombathelyi, 89–82-es diadalt a magyar válogatott. Legjobbjaink a második világbajnoki selejtezős mérkőzésükön ugyancsak Eb-résztvevőt múltak felül, noha hamar elolvadt csapatunk 15 pontos előnye, rendezte a sorait, és idegtépő hajrában 87–85-re győzni tudott. Így jelenleg vezeti a négyesét, amelyben a finnek magyarországi vereségük után otthon elcsípték a franciákat.
DECEMBER 16. Három kulcsembere nélkül is legyőzte 80–69-re a DVTK Arénában a mérkőzés előtt már biztos csoportelső görög AEK Athént a Szolnok a Bajnokok Ligájában, így megszerezte csoportja második helyét, és pályaelőnyből várja a playint, amelyben január elején az olasz Trieste lesz az ellenfele az egyik fél második sikeréig tartó párharcban.
DECEMBER 17. Az első csoportkört ugyan túlélte a negyedik számú európai sorozatban, a FIBA Európa-kupában a Falco, a másodikban két vereséggel kezdett: előbb Murciában maradt alul jó első félidőt követően, aztán az Arena Savariában sem tudott nyerni a német Rostock ellen. A csoportbeli harmadik rivális a lengyel Sopot, amellyel szemben talán több esélye lesz, viszont a továbbjutás az egyenes kieséses szakaszba így is valószerűtlen.

EZ VÁR RÁNK 2026-BAN

A Szolnok remélhetőleg még legalább nyolc mérkőzést játszik a Bajnokok Ligájában, a Falco valószínűleg már csak négyre készülhet fel a FIBA Európa-kupában. Budapest rendezi meg a Magyar Kupa négyes döntőjét, érdekfeszítő bajnoki hajrára van kilátás, és a válogatott is befejezi a szépen induló világbajnoki selejtezősorozatot – ha egy ellenfelet megelőz, a második csoportkörben folytathatja szereplését.

FEBRUÁR 21-22. Magyar Kupa, férfiak, négyes döntő, BOK-csarnok
FEBRUÁR 27. Világbajnoki selejtező, férfiak, Magyarország–Franciaország, Szombathely
MÁRCIUS 1. Világbajnoki selejtező, férfiak, Franciaország–Magyarország, Le Mans
ÁPRILIS 12. NB I, férfiak, az alapszakasz vége
ÁPRILIS 18. NB I, férfiak, a rájátszás kezdete
MÁJUS 8–10. Bajnokok Ligája, férfiak, négyes döntő, k. k. h.
MÁJUS 16. NB I, férfiak, a döntő kezdete 
JÚLIUS 3. Világbajnoki selejtező, férfiak, Finnország–Magyarország, k. k. h. 
JÚLIUS 6. Világbajnoki selejtező, férfiak, Magyarország–Belgium, Székesfehérvár 

AZ ÉV az NSO-n
 

20 891 kattintás – Ütős videó vitte a prímet     
Szomorú, de nem sportszakmai anyagra kattintottak a legtöbben 2025-ben olvasóink közül: a zalaegerszegi amerikai (ex)légiós tettéről készült videó vitte a prímet. A ZTE–Kaposvár bajnoki után, amelyet a hazaiak elvesztettek, Jericole Hellems megütötte az őt szidalmazó és fenyegető szurkolót, felelőtlen tette következményeként azonnali hatállyal felbontották a szerződését. Az eset annyira híres lett, hogy még a korábbi legendás NBA-játékos, Shaquille O’Neal műsorába is bekerült.

 

 

