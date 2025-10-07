Simándi Árpád a remek szegedi bajnoki rajt után: A földön kell maradni!

Szenzációs rajtot vett a férfi kosárlabda-bajnokságban szereplő SZTE Szedeák együttese: Simándi Árpád vezetőedző legénysége a nyitó fordulóban a bajnokesélyes Atomerőmű SE otthonában nyert (92–87) kétszeri hosszabbításban, majd a második játéknapon hazai pályán a Kaposvárt verte meg (68–65) hasonlóan izgalmas végjátékot követően. Ilyen kezdésre legutóbb a 2020–2021-es évadban volt példa, és erre a legelvakultabb szegedi drukkerek sem számítottak, ahogyan a legutóbbi idényt 12. helyen záró Tisza-partiak mestere sem.

„Nemigen gondoltam, hogy két sikerrel rajtolunk, nehéz körülmények között készültünk az évadra – mondta a Nemzeti Sportnak az évek óta anyagi nehézségekkel küzdő klub edzője, Simándi Árpád. – Nagyszerű volt ez a két győzelem, de a földön kell maradni, mert nyilvánvaló, hogy a bennmaradás az elsődleges célunk, s emellett lehetőleg jobb eredményt elérni, mint az előző évadban. A paksi siker? Az első forduló gyakran hoz furcsa eredményeket, mert ekkor még senkinek sincs pontos képe a riválisokról. A találkozó elején elhúztak a hazaiak, én pedig azt éreztem, ez a meccs nem a miénk… Úgy voltunk vele, játsszuk negyven percig a saját játékunkat, aztán meglátjuk, mire lesz elég. Sohasem szeretnénk olyan csapatot látni, amelyik feladja, s miután a második negyedtől támadásban rendeződtünk, az esélytelenek nyugalmával játszva visszajöttünk a meccsbe. Valójában a mi hibánkból jött a hosszabbítás, le kellett volna zárni az összecsapást, nem tettük, ami a rutintalanságnak is betudható. A sportban ez benne van, éles helyzetben a kulcsjátékos is hibázik, de nem roppantunk össze, javítani akartunk, s mentális erőnket bizonyítva a túlórában győzni tudtunk.”

Az előzetes esélylatolgatások alapján az idényben feltehetően a kiesés elkerüléséért harcoló szegediek paksi győzelme hatalmas meglepetés volt, viszont a 2. fordulóban a Kaposvár elleni hazai összecsapásnak már favoritként futhatott volna neki a kék-fehér gárda, ha nem sérül meg több játékosa is. A nyáron érkezett, Pakson 25 pontig jutó szerb Djordje Drenovac, Zsíros Péter és Anda Dávid sem léphetett pályára az első játéknapon a címvédő Szolnok vendégeként majdnem nyerő somogyiak ellen.

„Az első hazai meccsen mindenki szeretne jól bemutatkozni, de a hiányzók miatt nehéz feladatnak tűnt a kellemetlen játékstílust képviselő Kaposvár ellen – folytatta a 43 esztendős Simándi. – Próbáltuk a problémákat elfelejteni, saját magunkra figyelni, ami nem könnyű, főleg ha hat emberrel játsszuk végig a találkozót. Kellett egy kis szerencse is ahhoz, hogy nyerjünk, fontos pillanatokban kimaradtak a vendégek dobásai, mi pedig egymásért harcoltunk. Drenovac kihagyott néhány edzést, benne volt a pakliban a hiányzása, Zsíros a rutinbemelegítés közben szólt, hogy nem tud játszani, így néhány perccel a feldobás előtt kellett a meccsterven és a rotációnkon változtatni. Ám ahogy mondani szokták, a sebzett oroszlán mindig veszélyes.”

A győzelmi sorozat folytatásához az eddigieknél is nagyobb bravúrra lenne szüksége a Szegednek, ugyanis a 3. fordulóban a címvédő Szolnok vendégeként lép pályára a csapat.