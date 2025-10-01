Női kosár NB I: nyert a Sopron és a DVTK, öt csapat maradt hibátlan a 2. forduló után

A címvédő Sopron 95–52-re győzött hazai pályán a Cegléd ellen a női kosárlabda NB I szerdai játéknapján. Két forduló után hibátlan maradt a DVTK, a Pécs, a Szekszárd és a TFSE-MTK is, míg a Győr 112 pontot szerezve könyvelte el idénybeli első győzelmét.

NŐI KOSÁRLABDA NB I

2. FORDULÓ

Sopron Basket–VBW CEKK Cegléd 95–52 (31–10, 24–12, 23–16, 17–14)

DVTK HUNTHERM–Vasas Akadémia 78–46 (22–11, 20–5, 15–16, 21–14)

NKA Universitas Pécs–ELTE BEAC Újbuda 92–51 (28–15, 25–13, 16–19, 23–4)

UNI Győr–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia 112–90 (34–31, 22–19, 32–19, 24–21)

TFSE-MTK–Csata TKK 70–66 (18–15, 13–17, 19–20, 20–14)

TARR KSC Szekszárd–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós 99–46 (27–12, 34–7, 19–14, 19–13)

Jegyzőkönyvek később… 1. Sopron 2 2 – 198–100 1.000 4 2. Pécs 2 2 – 202–116 1.000 4 3. DVTK 2 2 – 161–97 1.000 4 4. Szekszárd 2 2 – 174–118 1.000 4 5. TFSE-MTK 2 2 – 150–119 1.000 4 6. Győr 2 1 1 171–155 0.750 3 7. BEAC 2 1 1 116–151 0.750 3 8. Csata 2 – 2 138–145 0.500 2 9. Dávid Kornél KA 2 – 2 155–222 0.500 2 10. Cegléd 2 – 2 103–178 0.500 2 11. Szigetszentmiklós 2 – 2 99–179 0.500 2 12. Vasas 2 – 2 94–181 0.500 2