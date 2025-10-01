Női kosár NB I: nyert a Sopron és a DVTK, öt csapat maradt hibátlan a 2. forduló után

NŐI KOSÁRLABDA NB I
2. FORDULÓ
Sopron Basket–VBW CEKK Cegléd 95–52 (31–10, 24–12, 23–16, 17–14)
DVTK HUNTHERM–Vasas Akadémia 78–46 (22–11, 20–5, 15–16, 21–14)
NKA Universitas Pécs–ELTE BEAC Újbuda 92–51 (28–15, 25–13, 16–19, 23–4)
UNI Győr–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia 112–90 (34–31, 22–19, 32–19, 24–21)
TFSE-MTK–Csata TKK 70–66 (18–15, 13–17, 19–20, 20–14)
TARR KSC Szekszárd–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós 99–46 (27–12, 34–7, 19–14, 19–13)
Jegyzőkönyvek később…
|1. Sopron
2
2
–
198–100
1.000
4
|2. Pécs
2
2
–
202–116
1.000
4
|3. DVTK
2
2
–
161–97
1.000
4
|4. Szekszárd
2
2
–
174–118
1.000
4
|5. TFSE-MTK
2
2
–
150–119
1.000
4
|6. Győr
2
1
1
171–155
0.750
3
|7. BEAC
2
1
1
116–151
0.750
3
|8. Csata
2
–
2
138–145
0.500
2
|9. Dávid Kornél KA
2
–
2
155–222
0.500
2
|10. Cegléd
2
–
2
103–178
0.500
2
|11. Szigetszentmiklós
2
–
2
99–179
0.500
2
|12. Vasas
2
–
2
94–181
0.500
2