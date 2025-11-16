Alcaraz legyőzésével Sinner lett az ATP-világbajnok Torinóban

Álomdöntőt hozott a torinói ATP-világbajnokság: a már biztosan év végi világelső Carlos Alcaraz a hazai közönség előtt versenyző Jannik Sinnerrel csapott össze, természetesen teljes telt ház előtt. A két játékos a meccs előtt már 15-ször találkozott egymással, és 10–5-re Alcaraz vezetett összesítésben, és kettőjük legutóbbi két összecsapásából is a spanyol jött ki jobban. Sinner ráadásul kemény pályán legutóbb 2023-ban tudta legyőzni riválisát, azóta csak füvön volt rá képes idén Wimbledonban. Ezt a meccset azonban fedett pályán rendezték – ami pedig Sinnernek kedvezett előzetesen.

Már az első játszmában nagyon kitettek magukért a játékosok, a torinói közönség szebbnél szebb labdameneteket láthatott. Alcaraz és Sinner is nagyon stabil volt a saját adogatásánál, ezt jelezte, hogy először 6:5-nál jutott bréklabdához Alcaraz, de ezt Sinner hárította, majd nagyot harcolva hozta is az adogatását. És mint kiderült, ennek nagy jelentősége volt: a későbbi rövidítésben Sinner kétszer is pontot nyert Alcaraz adogatásánál, ami elégnek bizonyult ahhoz, hogy megnyerje a játszmát, és szettelőnybe kerüljön.

Tanulságosan alakult az első szett végjátéka, Alcaraz többször is közel volt ahhoz, hogy megnyerje a játszmát, alapvetően látványosabban is teniszezett ellenfelénél, a végén mégis a dél-tiroli lehetett boldogabb.

A második játszmát Alcaraz azonnal brékkel kezdte, de sokáig nem örülhetett az előnyének: az ellenfelénél végig érezhetően koncentráltabb Sinner hamarosan visszavette az adogatását, és a folytatásban ismét fej fej mellett haladtak a felek. Az olasz, amikor bajba került, mindig elővette legjobb teniszét, és nyomás alatt tartotta a spanyolt, akinek így 6:5-nél a meccsben maradásért kellett adogatnia.

Ez pedig meghatározónak bizonyult, Sinner ugyanis Alcaraz adogatásánál meccslabdához jutott a következő játékban, és élni is tudott a lehetőséggel. Vagyis két szettben, 2 óra 4 perc alatt legyőzte riválisát, hazai közönség előtt megnyerve az ATP-világbajnokságot.

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO (15 500 000 dollár, fedett kemény pálya)

EGYES, DÖNTŐ

Jannik Sinner (olasz, 2.)–Carlos Alcaraz (spanyol, 1.) 7:6 (7–4), 7:5