Vasárnapi sportműsor: sorsdöntő vb-selejtezőt játszik a magyar válogatott az írekkel

NOVEMBER 16., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

F-CSOPORT

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n, a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban!

15.00: Portugália–Örményország, Porto (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

D-CSOPORT

18.00: Ukrajna–Izland, Varsó

18.00: Azerbajdzsán–Franciaország, Baku (Tv: Spíler2)

I-CSOPORT

20.45: Olaszország–Norvégia, Milánó (Tv: Spíler2)

20.45: Izrael–Moldova, Chisinau (Tv: Spíler1)

K-CSOPORT

18.00: Szerbia–Lettország, Leskovac

18.00: Albánia–Anglia, Tirana (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ALPESI SÍ

Világkupa, Levi

9.45: férfi műlesiklás, 1. futam (Tv: Eurosport1)

12.45: férfi műlesiklás, 2. futam (Tv: Eurosport1)

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

11. FORDULÓ

15.30: Miami Dolphins–Washington Commanders, Madrid (Tv: Arena4)

19.00: Atlanta Falcons–Carolina Panthers

19.00: Buffalo Bills–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)

19.00: Jacksonville Jaguars–Los Angeles Chargers

19.00: Minnesota Vikings–Chicago Bears

19.00: New York Giants–Green Bay Packers

19.00: Pittsburgh Steelers–Cincinnati Bengals

19.00: Tennessee Titans–Houston Texans

22.05: Arizona Cardinals–San Francisco 49ers

22.25: Los Angeles Rams–Seattle Seahawks

22.25: Cleveland Browns–Baltimore Ravens

22.25: Denver Broncos–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

Hétfő, 2.15: Philadelphia Eagles–Detroit Lions (Tv: Arena4)

CSELGÁNCS

Grand Prix, Zágráb (férfi 90 kg, 100 kg, +100 kg; női 78 kg, +78 kg)

10.30: selejtezők

17.00: bronzmérkőzések, döntők

DARTS

Grand Slam of Darts, Wolverhampton

14.00: elődöntő (Tv: Sport2)

Luke Humphries (angol)–Gerwyn Price (walesi)

Luke Littler (angol)–Danny Noppert (holland)

20.00: döntő (Tv: Sport1)

ERŐEMELÉS

14.00: világbajnokság, Kolozsvár (Tv: Eurosport1)

GOLF

17.00: PGA Tour, Bermuda Championship (Tv: Eurosport2)

GYORSKORCSOLYA

21.00: világkupa, Salt Lake City

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

16.00: Gyergyói HK (romániai)–SC Csíkszereda (romániai)

17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–DEAC

17.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–UTE (Tv: M4 Sport+)

18.00: DVTK Jegesmedvék–FEHA19

OSZTRÁK LIGA

15.00: Red Bull Salzburg (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

16.00: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Black Wings Linz (osztrák)

17.00: VSV Villach (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák)

17.30: Graz 99ers (osztrák)–TWK Innsbruck (osztrák)

18.00: Olimpija Ljubljana (szlovén)–EC KAC (osztrák)

KONTINENTÁLIS KUPA, 2. KÖR

18.30: Gyergyói HK (romániai)–HK Mogo (lett)

KERÉKPÁR

13.40: terepkerékpár, női X2O, Hamme (Tv: Eurosport2)

14.55: terepkerékpár, férfi X2O, Hamme (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

8. FORDULÓ

A-CSOPORT

14.00: Storhamar HE (norvég)–Győri Audi ETO KC, Hamar (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

14.00: OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Team Esbjerg (dán)

14.00: Borussia Dortmund (német)–Gloria Bistrita (román)

B-CSOPORT

16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Brest Bretagne (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

16.00: Odense Handbold (dán)–Krim Ljubljana (szlovén)

NŐI NB I

18.00: Szombathelyi KKA–NEKA

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Endo Plus Service-Honvéd–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

NBA, ALAPSZAKASZ

2.00: Minnesota Timberwolves–Denver Nuggets (Tv: Sport1)

21.30: Boston Celtics–Los Angeles Clippers (Tv: Sport1)

Hétfő, 1.00: Houston Rockets–Orlando Magic (Tv: Sport1)

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

18.00: Magyarország–Oroszország, Székesfehérvár

KÜZDŐSPORT

ONE 173, Tokió

6.00: Superbon–Noiri Maszaki (Tv: Sport1)

MOTORSPORT

GYORSASÁGIMOTOROS-VB, VALENCIAI NAGYDÍJ

11.00: Moto3 (Tv: Arena4)

12.15: Moto2 (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP (Tv: Arena4)

MŰKORCSOLYA

Grand Prix, Egyesült Államok, Lake Placid

2.40: férfi rövid program (Tv: M4 Sport)

20.15: jégtánc szabad program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

22.00: női szabad program (Tv: M4 Sport)

RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

18.00: Vasas Óbuda–Fatum Nyíregyháza (Tv: M4 Sport)

Férfi Extraliga, alapszakasz

17.00: Fino Kaposvár–Swissten Dág KSE

17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–TFSE

18.00: DEAC–Kecskeméti RC

19.00: MÁV Előre Foxconn–MEAFC-Peka Bau

19.00: Vidux-Szegedi RSE–Szolnoki RK-SC SI

SPORTLÖVÉSZET

Puska-, pisztoly-világbajnokság, Kairó

8.30: férfi target sprint (Rescsik Márk)

10.30: női target sprint

13.30: döntő

STRANDRÖPLABDA

Hétfő, 0.30: világbajnokság, Adelaide

SZNÚKER

19.45: Champion of Champions, 7. nap (Tv: Sport2)

TEKVANDÓ

Női világbajnokság, Malabo (62 kg: Márton Viviana, 46 kg: Salim Kamilah)

9.00: selejtezők

13.00: nyolcaddöntő és negyeddöntő

16.00: elődöntő és döntő

TENISZ

ATP-világbajnokság, Torino

Egyes, döntő

18.00: Carlos Alcaraz (spanyol, 1.)–Jannik Sinner (olasz, 2.) (Tv: Match4)

Páros, döntő

15.00: Harri Heliövaara, Henry Patten (finn, brit, 2.)–Joe Salisbury, Neal Skupski (britek, 5.)

TORNA

Mesterfokú bajnokság, Győr

10.30: szerenkénti döntők

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, 7. FORDULÓ

19.30: Semmelweis OSC–BVSC-Manna ABC

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szabó Szilvia, Szőke Viktória, Erdei Márk, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: A hétvége legérdekesebb sporteseményei; Nemzeti sportkrónika

7.00: Téma: az európai labdarúgó-vb-selejtező meccsei; műkorcsolya Grand Prix-verseny Lake Placidben

7.30: Mi történt a teniszezők ATP-világbajnokságán?

8.00: Nemzeti sportkrónika; Nemzeti Sport-jegyzet

8.40: Bohus Beát hívjuk, téma: a hétvégi női kézilabda BL-meccsek

9.00: A vonalban Csizmadia Csaba, akivel labdarúgó-válogatottunk Írország elleni vb-selejtezőjéről beszélgetünk

9.40: Mit kínál vasárnap a Nemzeti Sportrádió?

10.00: Sportdélelőtt. Szerkesztő: Virányi Zsolt

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

14.00: A Magyarország–Írország labdarúgó-vb-selejtező felvezetése Hamar Istvánnal

15.00: Közvetítés a Magyarország–Írország labdarúgó-vb-selejtezőről. Kommentátor: Regős László Pál és Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc

16.00: Közvetítés a Ferencváros–Brest női kézilabda BL-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Marosán György

18.00: Közvetítés a Vasas–Nyíregyháza NB I-es női röplabdamérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt; közvetítés a BJA–Újpest férfi jégkorongmérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk

20.00: Összefoglaló a magyar labdarúgó-válogatott vb-selejtező meccseiről

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával