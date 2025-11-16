Vasárnapi sportműsor: sorsdöntő vb-selejtezőt játszik a magyar válogatott az írekkel
NOVEMBER 16., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
F-CSOPORT
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n, a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban!
15.00: Portugália–Örményország, Porto (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
D-CSOPORT
18.00: Ukrajna–Izland, Varsó
18.00: Azerbajdzsán–Franciaország, Baku (Tv: Spíler2)
I-CSOPORT
20.45: Olaszország–Norvégia, Milánó (Tv: Spíler2)
20.45: Izrael–Moldova, Chisinau (Tv: Spíler1)
K-CSOPORT
18.00: Szerbia–Lettország, Leskovac
18.00: Albánia–Anglia, Tirana (Tv: Spíler1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ALPESI SÍ
Világkupa, Levi
9.45: férfi műlesiklás, 1. futam (Tv: Eurosport1)
12.45: férfi műlesiklás, 2. futam (Tv: Eurosport1)
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
11. FORDULÓ
15.30: Miami Dolphins–Washington Commanders, Madrid (Tv: Arena4)
19.00: Atlanta Falcons–Carolina Panthers
19.00: Buffalo Bills–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)
19.00: Jacksonville Jaguars–Los Angeles Chargers
19.00: Minnesota Vikings–Chicago Bears
19.00: New York Giants–Green Bay Packers
19.00: Pittsburgh Steelers–Cincinnati Bengals
19.00: Tennessee Titans–Houston Texans
22.05: Arizona Cardinals–San Francisco 49ers
22.25: Los Angeles Rams–Seattle Seahawks
22.25: Cleveland Browns–Baltimore Ravens
22.25: Denver Broncos–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)
Hétfő, 2.15: Philadelphia Eagles–Detroit Lions (Tv: Arena4)
CSELGÁNCS
Grand Prix, Zágráb (férfi 90 kg, 100 kg, +100 kg; női 78 kg, +78 kg)
10.30: selejtezők
17.00: bronzmérkőzések, döntők
DARTS
Grand Slam of Darts, Wolverhampton
14.00: elődöntő (Tv: Sport2)
Luke Humphries (angol)–Gerwyn Price (walesi)
Luke Littler (angol)–Danny Noppert (holland)
20.00: döntő (Tv: Sport1)
ERŐEMELÉS
14.00: világbajnokság, Kolozsvár (Tv: Eurosport1)
GOLF
17.00: PGA Tour, Bermuda Championship (Tv: Eurosport2)
GYORSKORCSOLYA
21.00: világkupa, Salt Lake City
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
16.00: Gyergyói HK (romániai)–SC Csíkszereda (romániai)
17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–DEAC
17.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–UTE (Tv: M4 Sport+)
18.00: DVTK Jegesmedvék–FEHA19
OSZTRÁK LIGA
15.00: Red Bull Salzburg (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
16.00: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Black Wings Linz (osztrák)
17.00: VSV Villach (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák)
17.30: Graz 99ers (osztrák)–TWK Innsbruck (osztrák)
18.00: Olimpija Ljubljana (szlovén)–EC KAC (osztrák)
KONTINENTÁLIS KUPA, 2. KÖR
18.30: Gyergyói HK (romániai)–HK Mogo (lett)
KERÉKPÁR
13.40: terepkerékpár, női X2O, Hamme (Tv: Eurosport2)
14.55: terepkerékpár, férfi X2O, Hamme (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
8. FORDULÓ
A-CSOPORT
14.00: Storhamar HE (norvég)–Győri Audi ETO KC, Hamar (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
14.00: OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Team Esbjerg (dán)
14.00: Borussia Dortmund (német)–Gloria Bistrita (román)
B-CSOPORT
16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Brest Bretagne (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
16.00: Odense Handbold (dán)–Krim Ljubljana (szlovén)
NŐI NB I
18.00: Szombathelyi KKA–NEKA
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Endo Plus Service-Honvéd–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
NBA, ALAPSZAKASZ
2.00: Minnesota Timberwolves–Denver Nuggets (Tv: Sport1)
21.30: Boston Celtics–Los Angeles Clippers (Tv: Sport1)
Hétfő, 1.00: Houston Rockets–Orlando Magic (Tv: Sport1)
NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
18.00: Magyarország–Oroszország, Székesfehérvár
KÜZDŐSPORT
ONE 173, Tokió
6.00: Superbon–Noiri Maszaki (Tv: Sport1)
MOTORSPORT
GYORSASÁGIMOTOROS-VB, VALENCIAI NAGYDÍJ
11.00: Moto3 (Tv: Arena4)
12.15: Moto2 (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP (Tv: Arena4)
MŰKORCSOLYA
Grand Prix, Egyesült Államok, Lake Placid
2.40: férfi rövid program (Tv: M4 Sport)
20.15: jégtánc szabad program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
22.00: női szabad program (Tv: M4 Sport)
RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
18.00: Vasas Óbuda–Fatum Nyíregyháza (Tv: M4 Sport)
Férfi Extraliga, alapszakasz
17.00: Fino Kaposvár–Swissten Dág KSE
17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–TFSE
18.00: DEAC–Kecskeméti RC
19.00: MÁV Előre Foxconn–MEAFC-Peka Bau
19.00: Vidux-Szegedi RSE–Szolnoki RK-SC SI
SPORTLÖVÉSZET
Puska-, pisztoly-világbajnokság, Kairó
8.30: férfi target sprint (Rescsik Márk)
10.30: női target sprint
13.30: döntő
STRANDRÖPLABDA
Hétfő, 0.30: világbajnokság, Adelaide
SZNÚKER
19.45: Champion of Champions, 7. nap (Tv: Sport2)
TEKVANDÓ
Női világbajnokság, Malabo (62 kg: Márton Viviana, 46 kg: Salim Kamilah)
9.00: selejtezők
13.00: nyolcaddöntő és negyeddöntő
16.00: elődöntő és döntő
TENISZ
ATP-világbajnokság, Torino
Egyes, döntő
18.00: Carlos Alcaraz (spanyol, 1.)–Jannik Sinner (olasz, 2.) (Tv: Match4)
Páros, döntő
15.00: Harri Heliövaara, Henry Patten (finn, brit, 2.)–Joe Salisbury, Neal Skupski (britek, 5.)
TORNA
Mesterfokú bajnokság, Győr
10.30: szerenkénti döntők
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, 7. FORDULÓ
19.30: Semmelweis OSC–BVSC-Manna ABC
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szabó Szilvia, Szőke Viktória, Erdei Márk, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: A hétvége legérdekesebb sporteseményei; Nemzeti sportkrónika
7.00: Téma: az európai labdarúgó-vb-selejtező meccsei; műkorcsolya Grand Prix-verseny Lake Placidben
7.30: Mi történt a teniszezők ATP-világbajnokságán?
8.00: Nemzeti sportkrónika; Nemzeti Sport-jegyzet
8.40: Bohus Beát hívjuk, téma: a hétvégi női kézilabda BL-meccsek
9.00: A vonalban Csizmadia Csaba, akivel labdarúgó-válogatottunk Írország elleni vb-selejtezőjéről beszélgetünk
9.40: Mit kínál vasárnap a Nemzeti Sportrádió?
10.00: Sportdélelőtt. Szerkesztő: Virányi Zsolt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
14.00: A Magyarország–Írország labdarúgó-vb-selejtező felvezetése Hamar Istvánnal
15.00: Közvetítés a Magyarország–Írország labdarúgó-vb-selejtezőről. Kommentátor: Regős László Pál és Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc
16.00: Közvetítés a Ferencváros–Brest női kézilabda BL-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Marosán György
18.00: Közvetítés a Vasas–Nyíregyháza NB I-es női röplabdamérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt; közvetítés a BJA–Újpest férfi jégkorongmérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk
20.00: Összefoglaló a magyar labdarúgó-válogatott vb-selejtező meccseiről
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával