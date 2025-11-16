Kunyhótól kunyhóig Európa hegységeiben
Magyarországon nem különösebben ismert, Európában azonban egyre kedveltebb az úgynevezett „hut-to-hut” (kunyhótól kunyhóig) túrázás, ami különösen a több napos, magashegyi túrákat teszi könnyebbé. A menedékházak az útvonal stratégiailag legfontosabb pontjain kerülnek elhelyezésre, általában 10-50 fő elszállásolását biztosítják.
Általános felszereltségük közé tartozik az ágy, mosdó, konyha, ami azt jelenti, hogy lényegesen könnyebb hátizsákkal kell nekivágnunk a túrának, hiszen az alváshoz és az ennivaló elkészítéséhez szükséges felszerelések nagy részét nyugodtan otthon hagyhatjuk.
A kunyhókban előzetesen, online lefoglalhatjuk a helyet, túráinkat így napról napra pontosan megtervezhetjük. Az alábbiakban Európa három kedvelt hut-to-hut útvonalait mutatjuk be.
1. Haute Route (Franciaországt–Svájc)
A Chamonix és Zermatt települések közötti alpesi túra nyáron gyalog, télen sílécen is teljesíthető, előbbi módszerrel átlagosan 11 napot, utóbbival hét napot vesz igénybe. A teljesítésre váró táv 180 kilométer, amit közel 10000 méteres szintemelkedés nehezít, így különösen jól esik, ha az estéket nem egy sátorban a szabad ég alatt, hanem egy alapvető igényeket kielégítő menedékházban kell eltölteni. A kunyhók között akad olyan is, amelyet 1898-ban építettek, és sok helyen meleg étellel is várnak, amelyhez a hozzávalókat helikopterrel hozzák fel. Ha ide indulnánk, készüljünk fel arra, hogy zuhanyzási lehetőség elvétve áll rendelkezésre, ezért legyen nálunk nedves törlőkendő és lehetőleg merinói gyapjú aláöltözet.
2. Jotunheimen (Norvégia)
Az „óriások földje” Norvégia és Észak-Európa egyik leglátványosabb hegyi régiója, ami gazdag és javarészt érintetlen élővilágával ejti ámulatba az arra túrázókat. A zöldellő mezők mellett sebes folyókra és gleccserekre is számíthatunk, a térség felfedezésére legalább 9-10 napot érdemes szánni. A menedékházak kiválóan felszereltek és bőséges ellátmánnyal szolgálnak minden utazónak, ráadásul itt már a zuhanyozás luxusát sem feltétlenül kell nélkülöznünk. Az egyik legizgalmasabb épület a Skogadasboen-kunyhó, amelynek teteje füvesített, így még jobban beleolvad a környezetébe. A helyiek mindenhol szívesen látják a túrázókat, és a reggeliző asztalnál mindenkit arra buzdítanak, hogy nyugodtan készítsék el délutáni szendvicseiket is.
3. GR20 (Korzika)
Európa legnehezebb hosszútávú túraútvonalának tartják a GR20-at, amelynek mind a 180 kilométere a Földközi-tengerben található Korzika szigetén halad keresztül. A sziklás hegygerinc végigjárása emberpróbáló feladat, a túrára érdemes legalább 15 napot szánni. Menedékházakból itt is bőségesen találhatunk kedvünkre valót, de a zsúfoltság miatt nem hátrány, ha magunkkal viszünk egy sátrat és inkább a kunyhók előtt verünk tábort – a benti zuhanyzót, mosdót és esetenként a konyhát így is használhatjuk. Az étel- és italválaszték meglehetősen szűkös, érdemes ezzel is pluszban készülni, illetve vízzel szinte csak a menedékházakban töltekezhetünk, érdemes ezt is észben tartani.
Nyitókép: keadventure.com