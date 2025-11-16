Nemzeti Sportrádió

Kunyhótól kunyhóig Európa hegységeiben

NAGY ZSOLTNAGY ZSOLT
2025.11.16. 21:36
Haute Route kunyhós túrák túrázás Jotunheimen hut-to-hut GR20
A magashegyi túrázás egyik kedvelt módja, amikor a kirándulók napról napra menedékházakban töltik az éjszakát. A tisztálkodás nem mindig egyszerű, de az ágy és az ellátás mindenért kárpótol.

Magyarországon nem különösebben ismert, Európában azonban egyre kedveltebb az úgynevezett „hut-to-hut” (kunyhótól kunyhóig) túrázás, ami különösen a több napos, magashegyi túrákat teszi könnyebbé. A menedékházak az útvonal stratégiailag legfontosabb pontjain kerülnek elhelyezésre, általában 10-50 fő elszállásolását biztosítják.
 

Általános felszereltségük közé tartozik az ágy, mosdó, konyha, ami azt jelenti, hogy lényegesen könnyebb hátizsákkal kell nekivágnunk a túrának, hiszen az alváshoz és az ennivaló elkészítéséhez szükséges felszerelések nagy részét nyugodtan otthon hagyhatjuk.


A kunyhókban előzetesen, online lefoglalhatjuk a helyet, túráinkat így napról napra pontosan megtervezhetjük. Az alábbiakban Európa három kedvelt hut-to-hut útvonalait mutatjuk be.

 

Vignettes kunyhó, Svájc – Forrás: Wikipedia

1. Haute Route (Franciaországt–Svájc)
A Chamonix és Zermatt települések közötti alpesi túra nyáron gyalog, télen sílécen is teljesíthető, előbbi módszerrel átlagosan 11 napot, utóbbival hét napot vesz igénybe. A teljesítésre váró táv 180 kilométer, amit közel 10000 méteres szintemelkedés nehezít, így különösen jól esik, ha az estéket nem egy sátorban a szabad ég alatt, hanem egy alapvető igényeket kielégítő menedékházban kell eltölteni. A kunyhók között akad olyan is, amelyet 1898-ban építettek, és sok helyen meleg étellel is várnak, amelyhez a hozzávalókat helikopterrel hozzák fel. Ha ide indulnánk, készüljünk fel arra, hogy zuhanyzási lehetőség elvétve áll rendelkezésre, ezért legyen nálunk nedves törlőkendő és lehetőleg merinói gyapjú aláöltözet.

Skogadasboen kunyhó – Forrás: wiredforadventure.com

2. Jotunheimen (Norvégia)
Az „óriások földje” Norvégia és Észak-Európa egyik leglátványosabb hegyi régiója, ami gazdag és javarészt érintetlen élővilágával ejti ámulatba az arra túrázókat. A zöldellő mezők mellett sebes folyókra és gleccserekre is számíthatunk, a térség felfedezésére legalább 9-10 napot érdemes szánni. A menedékházak kiválóan felszereltek és bőséges ellátmánnyal szolgálnak minden utazónak, ráadásul itt már a zuhanyozás luxusát sem feltétlenül kell nélkülöznünk. Az egyik legizgalmasabb épület a Skogadasboen-kunyhó, amelynek teteje füvesített, így még jobban beleolvad a környezetébe. A helyiek mindenhol szívesen látják a túrázókat, és a reggeliző asztalnál mindenkit arra buzdítanak, hogy nyugodtan készítsék el délutáni szendvicseiket is.

Kunyhó a GR20 útvonalán – Forrás: adventurepeaks.com

3. GR20 (Korzika)
Európa legnehezebb hosszútávú túraútvonalának tartják a GR20-at, amelynek mind a 180 kilométere a Földközi-tengerben található Korzika szigetén halad keresztül. A sziklás hegygerinc végigjárása emberpróbáló feladat, a túrára érdemes legalább 15 napot szánni. Menedékházakból itt is bőségesen találhatunk kedvünkre valót, de a zsúfoltság miatt nem hátrány, ha magunkkal viszünk egy sátrat és inkább a kunyhók előtt verünk tábort – a benti zuhanyzót, mosdót és esetenként a konyhát így is használhatjuk. Az étel- és italválaszték meglehetősen szűkös, érdemes ezzel is pluszban készülni, illetve vízzel szinte csak a menedékházakban töltekezhetünk, érdemes ezt is észben tartani.

Nyitókép: keadventure.com

