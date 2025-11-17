Utolsó másodperces mezőnygóllal nyert a Denver, szoros meccset húzott be a Rams – videó

ARIZONA CARDINALS–SAN FRANCISCO 49ERS

Jacoby Brissettnek 57 passzkísérlete volt, ebből NFL-rekordot jelentő 47 sikeres passza volt 452 yardért. Ezek alapján akár azt is hihetnénk, hogy szoros meccs volt, de a 49ers közel húsz ponttal nyert Arizonában. A San Francisco Skyy Moore 98 yardos kickoff visszahordásával már 16 másodperc után vezetett, Brock Purdy a sérüléséből visszatérve kereken 200 yardot és három touchdownt passzolt, ebből kettőt George Kittle 67 yardot és két TD-t kapott el. Christian McCaffrey tovább növelte rekordját, sorozatban 17. meccsén szerzett legalább egy futott TD-t. Ezúttal 81 futott yarddal, 40 elkapott yarddal és összesen három hatpontossal fejezte be a mérkőzést. A Cardinals folyamatosan magát hátráltatta, idényrekordot és franchise rekordot jelentő 17 büntetést gyűjtöttek. Brissett két-két TD-t és interceptiont dobott, Michael Wilson (15 elkapás, 185 yard) és Trey McBride (10 elkapás, 115 yard, 1 TD) is nagy napot zárt.

LOS ANGELES RAMS–SEATTLE SEAHAWKS

Csoportrangadóhoz méltó izgalmakat hozott a Seahawks Los Angeles-i vendégjátéka. A Rams az első negyedben egy sikertelen negyedik kísérlet után két TD-t szerzett, ellenben a Seattle az utolsó negyed közepéig csak négy mezőnygólig jutott. A hajrában azonban egy 11 játékból álló 84 yardos drive végén touchdownt értek el a vendégek, majd támadhattak a győzelemért is, de Jason Myers a 61 yardos mezőnygólt kihagyta (korábban 57-ről bevágta, a 61 rekord lett volna a Seahawks történelmében). Csak magának köszönheti a vereséget a Seattle, Sam Darnold 279 yardot passzolt, de négyszer is eladta a labdát, Jaxon Smith-Njigba kilenc elkapásból 105 yardot jegyzett, míg Kenneth Walker 67 yardot és egy hatpontost futott, a Ramsszel Super Bowlt nyerő, sőt a döntőben MVP Cooper Kupp három elkapásból 23 yardot jegyzett volt csapata otthonában. A hazaiaknál Puka Nacua csendesebb napot fogott ki, de így is összehozott hét elkapásból 75 yardot. Matthew Stafford mindössze 130 yardot passzolt, ebből is összehozott két touchdownt (Davante Adams, Colby Parkinson). Staffordnak karrierje során először van pozitív mérlege, míg a csapatokat tekintve a Rams került lépéselőnybe (8–2) a Seahawks (7–3) a csoportgyőzelem felé.

tDENVER BRONCOS–KANSAS CITY CHIEFS

Szintén izgalmas, szoros csoportrangadót játszott a Chiefs Denverben. Az első félidőben a rúgóké volt a főszerep: 2-2 mezőnygól mellett öt puntot láthattak a nézők. A második félidő elején ígéretes támadósorozattal nyitott a Chiefs, de ezt Patrick Mahomes interceptionje törte ketté. A labdaszerzést már touchdownnal büntette a Broncos, egy 89 yardos drive végén Jaleeel McLaughlin futott be a célterületre. Ezt követően két TD-t is felpakolt a Chiefs, előbb Kareem Hunt futott be a célterületre, majd Travis Kelce kapta el Mahomes passzát a célterületen belül. Az extra pont azonban kimaradt, így két mezőnygóllal ismét egyenlő volt az állás. A Denver védelme fellépett és kétszer is egyből leparancsolta a Chiefs támadósorát, majd az utolsó másodpercben Wil Lutz ötödik mezőnygóljával nyert a Broncos. A Denver sorozatban nyolcadik meccsét nyerte meg, ilyen hosszú sorozata legutóbb 2012-ben volt a csapatnak. A Broncosnak ez volt sorozatban a 10. hazai győzelme, míg Andry Reid mérlege 27–5-re romlott pihenőhét után. Az AFC Nyugatot 2016 óta uraló Kansas Citynek (5–5) a Broncos (9–2) jelezte ezzel a mérkőzéssel jelezte az őrségváltást, a Denvernek a tehát már négymeccses előnye van a Chiefs előtt a csoporton belül, és mehet az AFC első kiemeléséért.

CLEVELAND BROWNS–BALTIMORE RAVENS

13 pontos utolsó negyeddel megvan a sorozatbeli negyedik győzelme a Ravensnek. A második negyed elején pedig hibát hibára halmozott a Baltimore, előbb egy elejtett punt után szerzett mezőnygólt a Browns, majd Lamar Jackson passzát Devin Bush vitte vissza 23 yardon keresztül a célterületig. A szünet után Dillon Gabriel agyrázkódása miatt irányítót cserélt a Browns, jött az ötödik körös újonc Shedeur Sanders, aki a második drive-ban eladta a labdát. A Baltimore ezt nem használta ki, Lamar Jackson rögtön az első játékból megdobta második interceptionjét. Az utolsó negyedben aztán már kevesebbet hibázott a Ravens, ugyan két 50+ yardos drive-ot is csak mezőnygóllal zárt, a meccs végén két perc alatt végigment a pályán és egy trükkös játék végén TD-t szerzett ezzel megkaparintva a győzelmet. A kétszeres MVP Lamar Jackson borzasztó meccsen van túl, 193 yardot passzolt két interception mellett. Derrick Henry (103 yard) és Mark Andrews (35 yard) is futott egy hatpontost, utóbbinak három elkapása is volt 32 yardért, így már neki van a Ravens történetének legtöbb elkapott yardja. Sandersnek az első meccsén 16 passzából csak négy volt sikeres, a Browns védelme ellenben remekelt: a TD-t szerző Bush mellett Myles Garrettet kell kiemelni, aki az idényben már a második alkalommal szerzett legalább négy sacket.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

11. FORDULÓ

VASÁRNAP KÉSŐ ESTE

Arizona Cardinals–San Francisco 49ers 22–41 (7–13, 3–12, 0–10, 12–6)

Los Angeles Rams–Seattle Seahawks 21–19 (14–3, 0–6, 0–3, 7–7)

Cleveland Browns–Baltimore Ravens 16–23 (3–3, 13–7, 0–0, 0–13)

Denver Broncos–Kansas City Chiefs 22–19 (6–3, 0–3, 7–7, 6–9)

VASÁRNAP KORA ESTE

Miami Dolphins–Washington Commanders 16–13 (3–3, 3–3, 0—7, 7–0, 3–0) – hosszabbítás után

Jacksonville Jaguars–Los Angeles Chargers 35–6 (7–3, 7–3, 7–0, 14–0)

Pittsburgh Steelers–Cincinnati Bengals 34–12 (7–6, 3–0, 10–3, 14–3)

Minnesota Vikings–Chicago Bears 17–19 (3–0, 0–10, 0–6, 14–3)

Buffalo Bills–Tampa Bay Buccaneers 44–32 (7–3, 14–17, 10–6, 13–6)

New York Giants–Green Bay Packers 20–27 (7–0, 6–13, 0–6, 7–8)

Tennessee Titans–Houston Texans 13–16 (3–0, 0–0, 3–10, 7–6)

Atlanta Falcons–Carolina Panthers 27–30 (7–7, 14–3, 0–9, 6–8, 0–3) – hosszabbítás után

HÉTFŐ

02.20: Philadelphia Eagles–Detroit Lions (Tv: Arena4)

KEDD

02.15: Las Vegas Raiders–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

New England Patriots–New York Jets 27–14 (0–7, 14–0, 7–7, 6–0)

Szabadnapos: Indianapolis Colts, New Orleans Saints