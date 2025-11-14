Nemzeti Sportrádió

Szerződést bontott finn játékosával a Győr női kosárcsapata

2025.11.14. 18:54
Helmi Tulonen távozott Győrből (Fotó: Dr. Németh-Csigai Krisztina/Uni Győr)
A női kosárlabda NB I-ben szereplő Uni Győr pénteken bejelentette, hogy szerződést bontott finn centerével, Helmi Tulonennel.

Az Uni Győr rövid közleményt adott ki pénteken, melyben közölte, hogy a mai napon szerződést bontott Helmi Tulonennel, aki így a válogatott szünet végeztével nem tér vissza a csapathoz. Mint a kisalföldiek a honlapjukon fogalmaztak, a cél továbbra is a klub stabilitásának megőrzése és a fiatalok fejlesztése, valamint beépítése a felnőttversenysportba.

A 27. életévét december 9-én betöltő finn center augusztusban érkezett Győrbe, hét bajnokin lépett pályára, meccsenként 23 percet játszott, 7.1 pontot és 7.1 lepattanót átlagolt.

 

