Szerződést bontott finn játékosával a Győr női kosárcsapata

Az Uni Győr rövid közleményt adott ki pénteken, melyben közölte, hogy a mai napon szerződést bontott Helmi Tulonennel, aki így a válogatott szünet végeztével nem tér vissza a csapathoz. Mint a kisalföldiek a honlapjukon fogalmaztak, a cél továbbra is a klub stabilitásának megőrzése és a fiatalok fejlesztése, valamint beépítése a felnőttversenysportba.

A 27. életévét december 9-én betöltő finn center augusztusban érkezett Győrbe, hét bajnokin lépett pályára, meccsenként 23 percet játszott, 7.1 pontot és 7.1 lepattanót átlagolt.