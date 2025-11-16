Ír gól az utolsó pillanatban: Magyarország nem lesz ott a vb-n; Idén a Győr minden BL-meccsét megnyerte

Nemzeti Sportrádió

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

 

Ír gól az utolsó pillanatban: Magyarország nem lesz ott a vb-n. Hiába tűnt úgy a magyar–ír vb-selejtező utolsó percéig, hogy a válogatott megszerzi a csoport második helyét, Troy Parrott mesterhármasa, az utolsó pillanatban szerzett gólja szertefoszlatta Magyarország világbajnoki álmait. Részletes beszámoló, vélemények, értékelések, elemzések a hétfői Nemzeti Sportban

Idén a Győr minden BL-meccsét megnyerte. A BL-címvédő Győr női kézilabdacsapata Norvégiából is elhozta a két pontot, s mivel ebben az évben ez volt az utolsó forduló, biztossá vált, hogy a kisalföldiek 2025-ben százszázalékos mérleggel teljesítettek a Bajnokok Ligájában – a Fradi kilencgólos hátrányból fordítva győzte le a Brestet

Ted Dent első veresége a Fehérvár edzőjeként. Vasárnap a magyar csapatok közül csak a Hydro Fehérvár AV19 lépett jégre az ICEHL-ben, a kék-fehérek a címvédő Salzburg otthonában vendégszerepeltek. Bár akadtak jobb időszakai is a Volánnak, az osztrákok érvényesítették mezőnyfölényüket, és három góllal nyertek. Beke Zsombor beszámolója

Sinner megvédte vb-címét az év végi világelső Alcaraz ellen. Jannik Sinner megvédte ATP-világbajnoki címét Torinóban, miután a vasárnapi döntőben két játszmában legyőzte a világelsőséget az idény végeztével is megőrző Carlos Alcarazt, és immáron 31 mérkőzés óta veretlen fedett kemény pályán. Szeleczki Róbert összefoglalója

