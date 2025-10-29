Súlyos vereségbe szaladt bele a DVTK a női kosárlabda Euroligában

Az NB I-ben hat forduló után százszázalékos miskolci együttes 10–10-ig tartotta a lépést az Euroliga egyik favoritjával, majd három vendégpontra 16 érkezett a nyitónegyed végéig. A folytatásban Lelik Réka remeklése ellenére húsz pontra nőtt az isztambuliak előnye (40–20), a félidőben 53–26 volt az állás.

A Magyar Kupa címvédője a fordulás után sem tudott egyenrangú ellenfele lenni a török sztárcsapatnak, amely 30, majd 40 ponttal elhúzott. Ezzel eldőlt a találkozó, a hátralévő időben már csak a Fener győzelmének mértéke volt kérdéses. A diósgyőriek legjobbja Lelik lett 14 ponttal.

A továbbra is nyeretlen DVTK jövő szerdán az Olympiakoszt fogadja.

A két csapat magyarországi mérkőzését 28 ponttal elvesztő zöld-sárgák szerdán 16–15-nél vezettek utoljára a Carolo Basket ellen, onnantól a házigazdák akarata érvényesült, akik fokozatosan felőrölték a soproniakat.

A 42–29-ről induló második félidőben az ellenfél gyorsan elhúzott 21 ponttal, így a hajrára már nem maradtak különösebb izgalmak. A magyarok legjobbja Jelena Brooks volt 20 ponttal.

A Sopron Basket kedden a Schiót fogadja.

(MTI)

NŐI KOSÁRLABDA EUROLIGA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

C-CSOPORT

Fenerbahce (török)–DVTK HunTherm 113–65 (26–13, 27–13, 35–20, 25–19)

Jegyzőkönyv később…

A csoport másik mérkőzése

20.00: Pamesa Valencia (spanyol)–Olympiakosz (görög)

Az állás: 1. Fenerbahce 8 pont, 2. Valencia 5 (3 mérk.), 3. Olympiakosz 4 (3), 4. DVTK 4

B-CSOPORT

Carolo Basket (francia)–Sopron Basket 72–62 (22–16, 20–13, 20–16, 10–17)

Jegyzőkönyv később…

A csoport másik mérkőzése

20.00: Famila Schio (olasz)–Galatasaray (török)

Az állás: 1. Galatasaray 6 pont (3 mérk.), 2. Carolo Basket 6, 3. Schio 5 (3), 4. Sopron 4

Minden csoportból az első három helyezett továbbjut, a negyedikek az Európa-kupában folytatják.