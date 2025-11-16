Hétfői sportműsor: két vb-kvóta megint elkel az európai selejtezőben
NOVEMBER 17., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
A-CSOPORT, 6. FORDULÓ
20.45: Észak-Írország–Luxemburg, Belfast
20.45: Németország–Szlovákia, Lipcse (Tv: Spíler2)
G-CSOPORT, 10. FORDULÓ
20.45: Málta–Lengyelország, Ta'Qali
20.45: Hollandia–Litvánia, Amszterdam (Tv: Spíler1)
L-CSOPORT, 10. FORDULÓ
20.45: Csehország–Gibraltár, Olomouc (Tv: Match4)
20.45: Montenegró–Horvátország, Podgorica (Tv: Arena4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
11. FORDULÓ
Hétfő, 2.15: Philadelphia Eagles–Detroit Lions (Tv: Arena4)
Kedd, 2.15: Las Vegas Raiders–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)
KOSÁRLABDA
Felkészülési mérkőzés, nők, Székesfehérvár
17.00: Magyarország–Oroszország (zárt kapus)
NBA, ALAPSZAKASZ
Hétfő, 1.00: Houston Rockets–Orlando Magic (Tv: Sport1)
Kedd, 1.00: Cleveland Cavaliers–Milwaukee Bucks (Tv: Sport1)
LÓSPORT
Lóverseny
13.45: Kincsem+ Tuti 1163 (Tv: Sport2)
SPORTLÖVÉSZET
Világbajnokság, Kairó
8.00: 25 m központi gyújtású pisztoly, férfiak, gyors szakasz
STRANDRÖPLABDA
0.30: világbajnokság, Adelaide
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Harsányi Levente, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Labdarúgó vb-selejtező összefoglaló
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: Szöllősi György a vonalban; napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 90 éves Kertész Alice olimpiai bajnok tornásznő; labdarúgó-válogatottunk emlékezetes vb-selejtezői
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögetőkocsi
14.00: Boxutca
14.30: Sporttörténelem
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vendég: Csank János, labdarúgó-válogatottunk korábbi szövetségi kapitánya
16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György
17.00: A WTA-vb-n párosban döntőt játszó Babos Tímea sajtótájékoztatója
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgó-válogatottunk szereplése a világbajnoki selejtezőben
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19.00: Vendégünk a triatlonos testvérpár, Kropkó Márta és Kropkó Márton
20.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre; a hét hősei rovat
21.00: Közös lista. Bogdán Ádám és Holczer Ádám a 21. század 10 legjobb kapusát állította sorba
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel