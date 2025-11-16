Hétfői sportműsor: két vb-kvóta megint elkel az európai selejtezőben

Hétfőn két résztvevővel bővül a jövő évi labdarúgó-világbajnokság mezőnye: az európai selejtező A-csoportjában Németország és Szlovákia ki-ki mérkőzést vív a kvótáért (a döntetlen a németeknek jó), míg a G-csoportban az első helyen álló Hollandia hárompontos előnnyel várja az utolsó fordulót. Az L-csoport mérkőzéseinek nincs igazi tétje, Horvátország már vb-résztvevő, Csehország pótselejtezős. Íme, a kiemelt hétfői sportprogram!

NOVEMBER 17., HÉTFŐ FUTBALLPROGRAM EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

A-CSOPORT, 6. FORDULÓ

20.45: Észak-Írország–Luxemburg, Belfast

20.45: Németország–Szlovákia, Lipcse (Tv: Spíler2)

G-CSOPORT, 10. FORDULÓ

20.45: Málta–Lengyelország, Ta'Qali

20.45: Hollandia–Litvánia, Amszterdam (Tv: Spíler1)

L-CSOPORT, 10. FORDULÓ

20.45: Csehország–Gibraltár, Olomouc (Tv: Match4)

20.45: Montenegró–Horvátország, Podgorica (Tv: Arena4) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

11. FORDULÓ

Hétfő, 2.15: Philadelphia Eagles–Detroit Lions (Tv: Arena4)

Kedd, 2.15: Las Vegas Raiders–Dallas Cowboys (Tv: Arena4) KOSÁRLABDA

Felkészülési mérkőzés, nők, Székesfehérvár

17.00: Magyarország–Oroszország (zárt kapus)

NBA, ALAPSZAKASZ

Hétfő, 1.00: Houston Rockets–Orlando Magic (Tv: Sport1)

Kedd, 1.00: Cleveland Cavaliers–Milwaukee Bucks (Tv: Sport1) LÓSPORT

Lóverseny

13.45: Kincsem+ Tuti 1163 (Tv: Sport2) SPORTLÖVÉSZET

Világbajnokság, Kairó

8.00: 25 m központi gyújtású pisztoly, férfiak, gyors szakasz STRANDRÖPLABDA

0.30: világbajnokság, Adelaide A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Harsányi Levente, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Labdarúgó vb-selejtező összefoglaló

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: Szöllősi György a vonalban; napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 90 éves Kertész Alice olimpiai bajnok tornásznő; labdarúgó-válogatottunk emlékezetes vb-selejtezői

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögetőkocsi

14.00: Boxutca

14.30: Sporttörténelem

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Vendég: Csank János, labdarúgó-válogatottunk korábbi szövetségi kapitánya

16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György

17.00: A WTA-vb-n párosban döntőt játszó Babos Tímea sajtótájékoztatója

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgó-válogatottunk szereplése a világbajnoki selejtezőben

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán

19.00: Vendégünk a triatlonos testvérpár, Kropkó Márta és Kropkó Márton

20.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre; a hét hősei rovat

21.00: Közös lista. Bogdán Ádám és Holczer Ádám a 21. század 10 legjobb kapusát állította sorba

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel