Kézilabda: Papp Nikoletta csapata csoportkörös az El-ben – körkép

2025.11.16. 20:59
Papp Nikoletta (Fotó: Szabó Miklós, archív)
Az Európa-bajnoki bronzérmes Papp Nikoletta öt góllal járult hozzá a román CS Minaur Baia Mare 33–22-es hazai győzelméhez a dán Horsens Elite ellen a női kézilabda Európa-liga-selejtező második fordulójának vasárnapi visszavágóján.

A párharc első meccsét a dánok nyerték 27–21-re, de a csoportkörbe a nagybányai csapat jutott 54–49-es összesítéssel. A csoportkör sorsolását csütörtökön rendezik.

Ogonovszky Eszter is ötször volt eredményes a spanyol Super Amara Bera Berában, amely 27–24-re kikapott a francia JDA Bourgogne Dijon HB otthonában. Mivel az első találkozót 22–19-re a spanyolok nyerték, ötméterespárbajban dőlt el a továbbjutás, ez pedig 3–0-s francia sikerrel zárult.

Pál Tamara kilenc és Kácsor Gréta öt góljával a CSM Slatina 29–29-es döntetlent játszott az SCM Ramnicu Valcea otthonában a román női bajnokságban.

Kende Péter két gólt lőtt az OAR Corunában, amely 37–24-re nyert az Agustinos Alicante otthonában a spanyol másodosztályban.

 

