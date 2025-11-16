Ismét Luke Littler lett a Grand Slam of Darts bajnoka

Vasárnap az elődöntőktől folytatódott a Wolverhamptonban zajló Grand Slam of Darts. A legjobb négy között a címvédő Luke Littlernek volt a könnyebb dolga, az angolok kiválósága ugyanis simán, 16–9-re győzte le holland ellenfelét, Danny Noppertet.

A másik elődöntő már sokkal szorosabban alakult, de a világelső angol Luke Humphries örülhetett, 16–13-ra felülmúlva walesi ellenfelét, Gerwyn Price-t.

A két Luke esti döntője – amely álomdöntőnek is beillett – aztán a várakozásoknak megfelelően magas színvonalú játékot hozott; sokáig alig volt különbség a két klasszis között, a végét azonban jobban bírta koncentrációval Littler, aki a legjobbkor hagyta ott Humphriest, és 16–11-re megnyerte a találkozót, ezzel megvédte a címét, és a világranglistán is átvette a vezetést.

DARTS

Grand Slam of Darts, Wolverhampton

Elődöntő

Luke Humphries (angol, 106.25)–Gerwyn Price (walesi, 98.74) 16–13

Luke Littler (angol, 102.62)–Danny Noppert (holland, 100.30) 16–9

Döntő

Luke Littler (angol, 100.61)–Luke Humphries (angol, 99.56) 16–11