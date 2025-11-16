Hosszabbítás után verte a Dolphins a Commanderst Madridban
Hosszabbítás után dőlt el az NFL történetének első spanyolországi mérkőzése. A Santiago Bernabéuban a találkozó előtt egyaránt hét vereséggel álló Dolphins és a Commanders mérkőzött meg. Közel nyolcvanezer néző látogatott ki az idei hetedik európai meccsre, amelyen az első félidőben két-két mezőnygólt értek el a csapatok. A szünet után Marcus Mariota Deebo Samuelnek osztott ki egy 20 yardos TD-passzt, erre Ollie Gordon egyyardos futással válaszolt. Az utolsó negyedben mindkét csapatnak volt sikeres negyedik kísérlete, a Washington támadhatott a győzelemért, azonban Matt Gay 56 yardos mezőnygólkísérlete sikertelen volt. A hosszabbításban Mariota az első kísérletből rögtön eladta a labdát, a kedvező mezőnypozíciót kihasználta a Dolphins és egy mezőnygóllal 16–13-ra nyert. A Miami a Bills után a Commanderst is megverte, a Washington pedig sorozatban hatodszor szenvedett vereséget. Marcus Mariota 213 yardot passzolt, egy hatpontos mellett egyszer eladta a labdát. Chris Rodriguez Jr. 15 kísérletből 79 yardot futott, míg Deebo Samuel hét elkapásból 74 yardot termelt. A Dolphinsban Tua Tagovailoa 171 passzolt yardig jutott, míg De'Von Achane 120 futott és 45 elkapott yarddal segítette csapatát.
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
11. FORDULÓ
VASÁRNAP
Miami Dolphins–Washington Commanders 16–13 (3–3, 3–3, 0—7, 7–0, 3–0) – hosszabbítás után
KÉSŐBB
19.00: Atlanta Falcons–Carolina Panthers
19.00: Buffalo Bills–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)
19.00: Jacksonville Jaguars–Los Angeles Chargers
19.00: Minnesota Vikings–Chicago Bears
19.00: New York Giants–Green Bay Packers
19.00: Pittsburgh Steelers–Cincinnati Bengals
19.00: Tennessee Titans–Houston Texans
22.05: Arizona Cardinals–San Francisco 49ers
22.25: Los Angeles Rams–Seattle Seahawks
22.25: Cleveland Browns–Baltimore Ravens
22.25: Denver Broncos–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)
HÉTFŐ
02.20: Philadelphia Eagles–Detroit Lions (Tv: Arena4)
KEDD
02.15: Las Vegas Raiders–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
New England Patriots–New York Jets 27–14 (0–7, 14–0, 7–7, 6–0)
Szabadnapos: Indianapolis Colts, New Orleans Saints