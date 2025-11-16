Hosszabbítás után verte a Dolphins a Commanderst Madridban

Hosszabbítás után dőlt el az NFL történetének első spanyolországi mérkőzése. A Santiago Bernabéuban a találkozó előtt egyaránt hét vereséggel álló Dolphins és a Commanders mérkőzött meg. Közel nyolcvanezer néző látogatott ki az idei hetedik európai meccsre, amelyen az első félidőben két-két mezőnygólt értek el a csapatok. A szünet után Marcus Mariota Deebo Samuelnek osztott ki egy 20 yardos TD-passzt, erre Ollie Gordon egyyardos futással válaszolt. Az utolsó negyedben mindkét csapatnak volt sikeres negyedik kísérlete, a Washington támadhatott a győzelemért, azonban Matt Gay 56 yardos mezőnygólkísérlete sikertelen volt. A hosszabbításban Mariota az első kísérletből rögtön eladta a labdát, a kedvező mezőnypozíciót kihasználta a Dolphins és egy mezőnygóllal 16–13-ra nyert. A Miami a Bills után a Commanderst is megverte, a Washington pedig sorozatban hatodszor szenvedett vereséget. Marcus Mariota 213 yardot passzolt, egy hatpontos mellett egyszer eladta a labdát. Chris Rodriguez Jr. 15 kísérletből 79 yardot futott, míg Deebo Samuel hét elkapásból 74 yardot termelt. A Dolphinsban Tua Tagovailoa 171 passzolt yardig jutott, míg De'Von Achane 120 futott és 45 elkapott yarddal segítette csapatát.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

11. FORDULÓ

VASÁRNAP

Miami Dolphins–Washington Commanders 16–13 (3–3, 3–3, 0—7, 7–0, 3–0) – hosszabbítás után

KÉSŐBB

19.00: Atlanta Falcons–Carolina Panthers

19.00: Buffalo Bills–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)

19.00: Jacksonville Jaguars–Los Angeles Chargers

19.00: Minnesota Vikings–Chicago Bears

19.00: New York Giants–Green Bay Packers

19.00: Pittsburgh Steelers–Cincinnati Bengals

19.00: Tennessee Titans–Houston Texans

22.05: Arizona Cardinals–San Francisco 49ers

22.25: Los Angeles Rams–Seattle Seahawks

22.25: Cleveland Browns–Baltimore Ravens

22.25: Denver Broncos–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

HÉTFŐ

02.20: Philadelphia Eagles–Detroit Lions (Tv: Arena4)

KEDD

02.15: Las Vegas Raiders–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

New England Patriots–New York Jets 27–14 (0–7, 14–0, 7–7, 6–0)

Szabadnapos: Indianapolis Colts, New Orleans Saints