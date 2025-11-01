Szekszárdon is megőrizte veretlenségét a Sopron; a Győr alig jutott 40 pont fölé a női kosár NB I-ben

Theodoreán Alexandra szokásának megfelelően óriási elszántsággal vezette ki a szekszárdiakat szombat este a címvédő Sopron elleni rangadóra a megtelt Városi Sportcsarnokban. A 34 éves csapatkapitány ragyogóan játszott egy hete, a Győr elleni győzelem során 13 pontot, tíz lepattanót és négy gólpasszt jegyzett, s a szurkolók a honi szövetség honlapján megválasztották a forduló játékosának. A Sopron nyerte a legutóbbi két ütközetet – de kapaszkodónak mégis fel lehetett fogni, hogy tavaly májusban, a 2023–2024-es évad bronzcsatájának harmadik felvonásán 16 ponttal a tolnaiak győztek, igaz, akkor még az immár a pécsieket irányító Djokics Zseljko, és nem a jelenlegi edző, Magyar Bianka vezetésével. A Szekszárd első éremesélyes elleni hazai meccse nem sikerült az idényben, a már említett Pécs 11 ponttal nyert az 5. fordulóban, míg a hibátlan Sopron először játszott topcsapat ellen idehaza. Érdekesség, hogy mindkét együttes tízpontos vereségből érkezett a meccsre, az Euroligában továbbra is nyeretlen vendégek a francia Carolo, az Európa-kupában két győzelmet számláló tolnaiak az olasz GEAS-tól kaptak ki idegenben.

Ideges játékkal, kapkodással kezdődött a mérkőzés, az első pont majd két és fél perc után született meg, majd 2–10-nél a hazaiaknak kellett időt kérni. A nyitó negyedben nyolc eladott labdánál járt a pályaválasztó, amely az első nyolc és fél percben egyetlen mezőnykosarat tudott szerezni…

Kitűnően védekezett a Sopron, de Gáspár Dávidnak, a Sopron edzőjének is hamarosan időt kellett kérnie, négy pontra feljött a hazai csapat két ziccerrel. Rendezte sorait a bajnok (24–33), de egy újabb rohanással egyre kapaszkodtak a fehér mezesek (34–35) a 19. percben, ám a félidőben hét ponttal a vendégek álltak jobban.

„Van tartásunk” – jelentette ki a nagyszünetben Szabó Noémi, a hazaiak sportigazgatója, s hozzátette, ha felépülnek a sérültjeik, Baa Dominika és a dél-szudáni Maria Gakdeng, akkor a rotációval sem lesznek gondjaik. Kicsit több mint három perc telt el a harmadik negyedből, s az exszekszárdi szlovén Zala Friskovec és a szerb Jelena Brooks vezetésével 15-tel meglépett a Sopron, amelynek mind a tíz játékosa szerzett már ekkorra pontot. A meccs közben eldőlt, innen már nem engedte közel magához a Szekszárdot a címvédő, és továbbra is veretlenül vezeti a bajnokságot. 63–75

A Győr elszenvedte az ötödik vereségét a bajnokságban, a nagyobb meglepetés az, hogy milyen különbséggel. A kisalföldiek az első három negyed egyikében sem jutottak 10 pont fölé, és csak az utolsó játékrészben dobott kosaraknak köszönhetően jutottak aztán 40 pont fölé. A Vasas végig kézben tartotta a mérkőzést, és megérdemelt győzelmet aratott a 15 pontos Jáhni Zsófia és a 14 pontig jutó Kiss Angelika vezérletével. 63–41

NŐI KOSÁRLABDA NB I, ALAPSZAKASZ

7. FORDULÓ

TARR KSC SZEKSZÁRD–SOPRON BASKET 63–75 (15–23, 19–18, 8–19, 21–15)

Szekszárd, 800 néző. V: Praksch, Nagy V., Rózsavölgyi

SZEKSZÁRD: RODRIGUES 12, Dombai 18/6, Holcz 9, KARLEN 14, SZÜCS G. 8. Csere: Theodoreán 2, Ovner. Edző: Magyar Bianka

SOPRON: MÜHL 10, FRISKOVEC 14/3, Sinka-Pálinkás 4/3, WALLACK 9, BROOKS 12/6. Csere: Böröndy 2, Papp K. 10, Sitku Zs. 3/3, Jevtovics 6, Laczkó 5/3. Edző: Gáspár Dávid

Az eredmény alakulása. 3. perc: 0–7. 5. p.: 2–10. 7. p.: 8–12. 11. p.: 19–23. 15. p.: 24–33. 19. p.: 34–35. 21. p.: 36–45. 25. p.: 36–53. 30. p.: 42–60. 34. p.: 47–64. 37. p.: 57–69

Kipontozódott: Mühl (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Magyar Bianka: – Vesztes mérkőzés után ritkán mond ilyet egy edző, de a szememben ezek a játékosok hősök. Az első félidőben szépen kidolgozott támadásaink voltak, fegyelmezetten játszottunk. Lényegében a mérkőzéseket hat emberrel játsszuk végig, akik az utolsó negyedben is küzdöttek. A kihagyott dobások nem azért maradnak ki, mert nem képesek értékesíteni, hanem mert egyszerűen elfáradnak. A válogatott szünetig van még egy mérkőzésünk, arra az utolsó tartalékainkat is mozgósítani fogjuk.

Gáspár Dávid: – Sokat tettünk a győzelemért, jól játszott a csapat, de a negyedik negyeddel nem vagyok megelégedve. Hagytuk, hogy felzárkózzon a Szekszárd, ez a fegyelmezetlenség a későbbiekben megbosszulhatja magát. Értékes ez a győzelem, aki beszállt a mérkőzésbe, teljesítményével hozzátette a magáét.

VASAS AKADÉMIA–UNI GYŐR 63–41 (24–9, 14–10, 9–7, 16–15)

Pasaréti út, 144 néző. V: Csabai-Kaskötő, Rácz Zs., Sörlei

VASAS: Angyal B. 10/3, Szerencsés, Czirkos 4, JÁHNI 15/3, KISS A. 14. Csere: KENDELÉNYI 8, MADÁR E. 8, Szirony, Gyöngyösi 4, Kárpáthegyi, Mayr, Szoboszlai L. Edző: Nenad Markovics

GYŐR: Rozmán, Dubei 6, Zsebe-Weninger 8, Ács L. 2, Jelenc 7/3. Csere: Gálos, Tulonen 2, Selcová 5/3, Ruff-Nagy D., Lép, BAFFY 8/6, Katona B. 3/3. Edző: Füzy-Antolovics Adél

Az eredmény alakulása. 4. perc: 8–4. 8. p.: 20–9. 12. p.: 30–11. 17. p.: 32–13. 23. p.: 38–21. 29. p.: 44–26. 33. p.: 53–30. 38. p.: 62–33

MESTERMÉRLEG

Nenad Markovics: – Remek munkát végeztünk. Védekezésben nagyon jól teljesítettünk és negyven percen keresztül hatalmas szívvel és energiával játszottunk. Voltak hullámvölgyek, főleg a harmadik negyedben, de támogattuk egymást, ami megérdemelt győzelmet eredményezett. A hárompontosok nem sültek ma, de kompenzálni tudtuk jó lepattanózással, labdajáratással, ennek köszönhetően pedig zsinórban három nyert meccsel mehetünk a válogatott szünetre. Nem igazán tudom, mit várjak a folytatástól, hiszen nyilván a csapatnak vannak korlátai, de magam sem tudom, hogy hol. Bízom benne, hogy a lányok megmutatják majd, mi rejlik bennük.

Füzy-Antolovics Adél: – Ellenfelünk jól felkészült a mai mérkőzésre. Az első félidőben nem volt semmi harc, márpedig egy igazi sportolónál az a minimum, hogy küzd. A második félidőben valamennyit javultunk ezen a téren, de ez semmire sem volt elég.

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

17.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–ELTE BEAC Újbuda

18.00: NKA Universitas Pécs–VBW CEKK Cegléd

18.00: Dávid Kornél KA–Csata TKK

19.00: TFSE–DVTK HunTherm