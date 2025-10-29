Nagy izgalmak után egypontos Szolnok-siker a kosárlabda Bajnokok Ligájában

NEHÉZ VOLT BELŐNI, valójában milyen játékerőt is képvisel a VEF Riga, az NHSZ-Szolnoki Olajbányász szerdai ellenfele. A Bajnokok Ligájában eddig nyeretlen lett gárda a görög AEK-től 16, a szlovák Levicétől 19 ponttal kapott ki hazai pályán, míg a lett-észt közös ligában hatból öt meccsét megnyerte. A „miskolci albérletében” másodszor pályára lépő magyar bajnok a nyitó fordulóban lelőtte a pályáról a Levicét (84–54), majd tisztes helytállást érő 91–77-es vereséget szenvedett a végső győzelemre is esélyes görögök vendégeként.

Egyet azonban tudni lehetett: a playinre (a csoport 2. és 3. helye) hajtó piros-feketéknek győznie kellett ahhoz, hogy versenyben legyenek a csoportkör utáni folytatásért, bármilyen csapat is a négy légióssal érkező rivális.

Az NB I-ben veretlen Olaj Brady Skeens zsákolásával nyitott, erre hat vendégpont érkezett válaszul, majd Le’Tre Darthard büntetőivel ismét a hazaiak vezettek. Auston Barnes hibázott ziccert, közben gyors, fizikális volt a játék, labdaszerzésekből jól indultak a lettek, akik 23–18-ra elhúztak Zahir Porter zsákolásával, időt is kért Vedran Bosnic.

Rendkívül motiváltan játszott a Riga, úgy, ahogy egy élet-halál meccsen kell, kellemetlen volt a játékstílusa, egyéni képességekre épített, főleg Porter akcióira. Szerencsére jöttek Pallai Tamás triplái, Somogyi Ádám közben két büntetőt is kihagyott, Porter pedig a félpályánál lökte fel messze a labdától a bosnyák Adin Vrbacot egy hazai lefutás közben, videóztak is a bírók, de a sima személyi hibát helybenhagyták. A 19. percben utolérte az Olaj a Rigát, majd visszavette a vezetést a félidőre.

Élesen folytatta a Szolnok, 11–4-es etappal, majd 15 pontos előnybe is került a magyar együttes. Ültek a hazai triplák, de az ukrán Ilija Szidorov hárompontosaival visszakapaszkodtak a lettek. Elbizonytalanodott a Szolnok, vérszemet kapott a Riga, és 71-nél utolérte a házigazdát. 77–76-nál Barnes bedobta a középtávolit, de a támadóidőn túl – a videó szerint.

Négy másodpercük maradt a vendégeknek, de Szidorov dobását szenzációsan blokkolta Skeens, így nyert az Olaj.

FÉRFI KOSÁRLABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

F-CSOPORT

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–VEF Riga (lett) 77–76 (16–19, 26–20, 24–17, 11–20)

A csoport másik mérkőzése (kedden játszották)

Patrioti Levice (szlovák)–AEK Athén (görög) 69–71

A csoport állása: 1. AEK 6 pont, 2. Szolnok 5, 3. Patrioti 4, 4. Riga 3