Brady Skeens optimistán tekint a jövőbe

Fájdalmas vereséget szenvedett el kedd este az NHSZ-Szolnoki Olajbányász Pozsonyban, a Bajnokok Ligája csoportkörének 4. fordulójában. Az első negyedben 15 ponttal vezető együttes 73–71-re kikapott a második félidőben óriási formajavulást mutató Patrioti Levicétől. Túl sok értelme nincs arról beszélni, mi lett volna, ha nyer a csapat, de tény: gyakorlatilag bebiztosította volna a helyét a folytatásban (a csoportkör után az első helyezettek automatikusan a második körbe jutnak, a másodikok és a harmadikok pedig playint játszanak az egyik fél második győzelméig). Azért is érezhették magukat rosszul a szolnokiak, mert Auston Barnes egyenlített az összecsapás végén egy remek középtávolival, de a dobás egy másodperccel a dudaszó után ért célba. A találkozón 33 percig vezettek, jobban dobtak mezőnyből és a büntetővonalról is, s időnként szép csapatjátékot mutattak a főleg az egyéni képességekre építő szlovákokkal ellentétben – Somogyi Ádámnak egymaga több gólpassza (10) volt, mint az ellenfél gárdájának összesen (9).

„A végjátékban is voltak jó dobóhelyzeteink, de nem értékesítettük őket. Az emberek emlékezetében az utolsó pillanatok maradnak meg az ilyen találkozókból – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak a meccs után a Szolnok felé tartó csapatbuszon Brady Skeens, az Olaj amerikai centere, aki nyolc pontot, 11 lepattanót és három gólpasszt jegyzett, ezzel a második legjobb teljesítményindexe volt a szolnoki együttesben (az élen a 25 pontos Auston Barnes zárt). – A mérkőzés nagy részében jól játszottunk, de a második félidőben hagytuk, hogy a Levice ritmust fogjon. Ezen javítanunk kell a jövőben. Az amerikai hátvédek, Rickey McGill és Gabe Dorsey is elkapták a fonalat, nehéz, időnként lehetetlen helyzetből is kosarakat szereztek, de az is igaz, néha ziccert dobhattak, ami a mi védekezési hibánkból fakadt. Volt esélyünk győzni, ezért nehéz ezt most lenyelni.”

Szolnoki siker esetén a a csapat szinte nem is végezhetett volna rosszabb helyen, mint a harmadik, így viszont a játékosok számításai és a papírforma érvényesülése esetén alighanem még egy győzelem kell ahhoz, hogy ott lehessen a a playinben. A Szolnok az 5. fordulóban a VEF Rigához utazik (a letteket Miskolcon egy ponttal verte meg a Szolnok), majd hazai pályán az AEK Athén ellen zárja a csoportkört.

„Nagyon közel voltunk ahhoz, hogy bebiztosítsuk a folytatást, nem jött össze – folytatta Skeens, aki 11.3-as átlagával a BL második legjobb lepattanózója. – Így is a mi kezünkben van a sorsunk, egy meccset még meg kell és meg is tudunk nyerni. A Rigát egyszer már legyőztük, s szerintünk az AEK sem verhetetlen, még úgy sem, hogy a sorozat első számú favoritjának rangsorolja a nemzetközi szövetség. A lényeg, hogy ne azzal foglalkozzunk majd a folytatásban, hogy mekkora nyomás van vagy kerülhet ránk, hanem a saját játékunkra figyeljünk és javítsuk a hibákat”.