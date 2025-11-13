Férfi kosárlabda NB I: szolnoki sikerkovács az Alba Fehérvár kispadján

A májusban a Szolnokkal bajnoki aranyérmes Oliver Vidin lett az Alba Fehérvár férfi kosárlabdacsapatának vezetőedzője.
A székesfehérvári klub hétfőn közölte, hogy felmentette a munkavégzés alól a nyáron kinevezett spanyol Lluis Riera Martít.
Csütörtökön aztán a vezetőség bejelentette, hogy az idény végéig a szerb Vidin ül le a kispadra, aki miután távozott Szolnokról, a szlovák válogatott szövetségi kapitánya lett. Az Alba honlapja emlékeztetett arra, hogy a 47 éves Vidin 2024 februárjában érkezett Szolnokra, és két hónappal később már Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett, idén pedig az Olajjal megnyerte a bajnokságot, megszakítva ezzel a Falco 2019 óta tartó egyeduralmát. Szombaton, a ZTE elleni hazai bajnokin már Vidin irányítja az Albát, amely 4/4-es győzelmi mérleggel ötödik a tabellán.
