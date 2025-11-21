„Az első célunkat elértük” – Váradi Benedek a Falco európai továbbjutásáról

AZ ANORTHOSZISZ LEGYŐZÉSÉVEL zárta a FIBA Európa-kupa első csoportkörét a Falco. A szombathelyiek tisztában voltak vele, hogy a győzelem továbbjutást ér, és magabiztosan nyertek is a ciprusi klub ellen, így a spanyol Zaragoza mögött másodikként léptek tovább a második csoportkörbe.

„Érdekes körülmények között játszottunk Cipruson, furcsa volt a hangulat – kezdte Váradi Benedek, a sárga-feketék hátvédje. – A covidos, zárt kapus időket idézte a csarnok, a szombathelyi drukkereken kívül helyiek szinte nem is voltak a lelátókon, jó, ha száz néző lehetett, a bemelegítés alatt még zene sem szólt. Talán ezért is tudtunk kicsivel nehezebben felpörögni, de végig kézben tartottuk a mérkőzést, amit szerettünk volna, megcsináltuk. Lassan csordogált a meccs, ritmustalan volt, sokat állt a játék. A sikerünk viszont nem forgott veszélyben.”

A Falco oda-vissza legyőzte a csoportban az Anorthosziszt és a dán Bakken Bearst, a spanyol Zaragozától viszont itthon és idegenben is kikapott. Ezzel együtt azt lehet mondani, minden a tervek szerint alakult.

„Egy meglepetéseredmény volt csak, amikor a ciprusiak legyőzték a dánokat idegenben. A mi kulcsmeccsünknek szintén a Bakken Bears elleni dániai összecsapást mondanám, az a siker sokat számított a továbbjutásért folyó harcban. Szerintem a Zaragoza elleni találkozókon is jól játszottunk, de nyilván a többieknél valamivel magasabb szintet képviselt, megérdemelten lett csoportelső. Örülök, hogy ebben az idényben is sikerült továbblépni az első szakaszból a nemzetközi kupában.”

A legjobb tizenhat között négy négyes csoportba sorolták a mezőny tagjait, a Falco a spanyol UCAM Murciával, a német Rostock Seawolvessszal és a lengyel Energia Trefl Sopottal került egy kvartettbe. Az biztos, hogy egy könnyű meccsre sem lehet számítani, de a szombathelyiek nem adják fel a továbbjutás lehetőségét.

„Aki nem követi annyira a FIBA Európa-kupát, biztosan meglepődik, milyen csapatok szerepeltek már az első körben – sok olyan, amely az előző idényben még a Bajnokok Ligájában játszott. Arra nem számíthattunk, hogy a legjobb tizenhat között könnyű csoportba kerülünk. A spanyolok ismét kiemelkednek, de ismerjük a Murciát, az előző évadban is összecsaptunk a BL-ben. A Rostockról egyelőre még keveset tudunk, a Trefl Sopot színei­ben viszont 2024-ben sikerült bajnokságot nyernem, örömmel megyek vissza Lengyelországba, már üzentünk is egymásnak néhány volt csapattárssal. A célunk, hogy minél több meccset nyerjünk meg ebben a körben is, és élvezzük, hogy itt vagyunk.”

A klubidényben szünet következik, a magyar válogatott két vb-selejtezőt játszik a következő hetekben Finnország és Belgium ellen, Váradi Benedek azonban csaknem egy évtized után nincs ott a keretben, ami meglepőnek tűnik.

„Beszéltem Gasper Okorn szövetségi kapitánnyal, aki ezúttal a fiatalabb játékosokat szeretné megnézni, a következő két mérkőzést hagyom ki, nincs szó lemondásról vagy konfliktusról. A válogatott nekem szent, amikor hívnak és úgy gondolják, hogy tudok segíteni, természetesen örömmel megyek.”