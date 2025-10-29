Megint nyert az újonc, továbbra is vezeti a férfi kosár Euroliga tabelláját

Az újonc Hapoel Tel-Aviv 97–84-re legyőzte a Partizan Beogradot a férfi kosárlabda Euroliga szerdai játéknapján, és továbbra is vezeti a tabellát (hat győzelem, egy vereség). A Monaco idegenben meglepte az Olympiakoszt.
FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Partizan Beograd (szerb) 97–84 (25–19, 18–23, 27–21, 27–21)
Olympiakosz (görög)–Monaco (francia) 87–92 (20–16, 18–21, 22–27, 27–28)
Kosárlabda
2025.10.28. 23:03
