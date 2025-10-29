Nemzeti Sportrádió

Megint nyert az újonc, továbbra is vezeti a férfi kosár Euroliga tabelláját

2025.10.29. 23:58
Collin Malcolm 17 ponttal vezette a Hapoel lőlapját a szófiai mérkőzésen (Fotó: Getty Images)
Címkék
Olympiakosz Pireusz férfi kosárlabda Euroliga férfi kosár Euroliga
Az újonc Hapoel Tel-Aviv 97–84-re legyőzte a Partizan Beogradot a férfi kosárlabda Euroliga szerdai játéknapján, és továbbra is vezeti a tabellát (hat győzelem, egy vereség). A Monaco idegenben meglepte az Olympiakoszt.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Partizan Beograd (szerb) 97–84 (25–19, 18–23, 27–21, 27–21)
Olympiakosz (görög)–Monaco (francia) 87–92 (20–16, 18–21, 22–27, 27–28)

Kosárlabda
2025.10.28. 23:03

Sorozatban harmadszor kapott ki a Real Madrid a férfi kosár Euroligában; először nyert a Baskonia

A Crvena zvezda, a Panathinaikosz és a Zalgiris Kaunas is az ötödik sikerét aratta.

 

 

Olympiakosz Pireusz férfi kosárlabda Euroliga férfi kosár Euroliga
