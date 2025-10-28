Sorozatban harmadszor kapott ki a Real Madrid a férfi kosár Euroligában; először nyert a Baskonia

A Crvena zvezda az első félidő végén már 14 ponttal vezetett, majd volt közte 25 is, és ugyan a Villeurbanne a hajrában kozmetikázott, simán kikapott (79–65).

A szerbekhez hasonlóan a Zalgiris Kaunas is ötödször nyert, és hasonlóan könnyedén verte meg a Bolognát (86–65).

Sorozatban harmadszor kapott ki a Real Madrid az Euroligában, pedig a 2–13-as kezdés után felállt, és a második negyedben 16 ponttal is vezetett. A harmadik játékrész végén már a Bayern Münchennél volt az előny, amely nem engedte ki a kezéből a győzelmet (90–84).

A Panathinaikosz szintén öt győzelemnél jár már. Bő három negyeden át szoros volt a mérkőzés, majd 71–71 után a görögök egy 10–0-s rohammal leszakították a Maccabi Tel-Avivot, ahonnan az izraeliek már nem tudtak visszajönni (99–85).

A Barcelona közel három negyeden át folyamatosan hátrányban volt, viszont az utolsó játékrészben a Milan már nem tudta átvenni a vezetést, így a katalánok szoros meccset nyertek meg (74–72).

A Baskonia hat vereség után, egyetlen nyeretlen csapatként fogadta a Dubai Basketballt, és kiélezett csatában szerezte meg első győzelmét (92–85).

Sokáig vezetett a Paris a gyenge kezdés után, a második negyed végén viszont már az Anadolu Efesnél volt az előny. A nagyszünet után a török elléptek 16 ponttal, és nyertek is, amivel a harmadik győzelmüket aratták (80–90).

A Fenerbahce két győzelem után érkezett a Valenciához, de a spanyolok akarata érvényesült, akik 24 ponttal is vezettek a mérkőzésen. Az isztambuliak a negyedik negyedben kicsit faragtak hátrányukból, ám a fordításra nem volt esélyük (92–79).

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

Crvena zvezda (szerb)–ASVEL Villeurbanne (francia) 79–65 (21–17, 18–8, 23–15, 17–25)

Zalgiris Kaunas (litván)–Virtus Bologna (olasz) 86–65 (25–11, 17–22, 16–17, 28–15)

Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol) 90–84 (27–25, 17–32, 25–10, 21–17)

Panathinaikosz (görög)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 99–85 (24–25, 23–24, 21–17, 31–19)

Barcelona (spanyol)–Milan (olasz) 74–72 (14–19, 22–22, 28–20, 10–11)

Baskonia (spanyol)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli) 92–85 (26–20, 15–22, 23–18, 28–25)

Paris Basketball (francia)–Anadolu Efes (török) 80–90 (21–17, 18–29, 21–23, 20–21)

Valencia (spanyol)–Fenerbahce (török) 92–79 (27–13, 24–22, 25–21, 16–23)

