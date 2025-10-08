Golomán György: Jó érzés győzelemmel rajtolni

A Lleida szombaton, az alapszakasz első fordulójában 87–68-ra nyert házigazdaként a Río Breogán ellen. A válogatott center 16 ponttal és kilenc lepattanóval járult hozzá a sikerhez, így a mezőny legjobbjának választották.

„Jó érzés győzelemmel kezdeni, különösen otthon, a szurkolóink előtt. A hangulat extra motivációt és energiát adott nekünk” – nyilatkozta szerdán Golomán. Hozzátette, a győzelem kulcsa az volt, hogy csapatként játszottak, és minden pillanatban megőrizték saját identitásukat, annak ellenére, hogy támadásban és védekezésben is követtek el hibákat.

Egyéni teljesítményéről úgy vélekedett, jó mérkőzés és jó idénykezdet volt, azonban számára a csapat a legfontosabb.

„Remélem, csapatként további győzelmeket érünk el” – szögezte le.

A Lleida legközelebb vasárnap lép pályára, amikor a Barcelona vendége lesz. Golomán szerint úgy kell készülniük, hogy a katalánoké az egyik legjobb csapat a bajnokságban, sőt egész Európában.