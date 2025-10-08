Nemzeti Sportrádió

Golomán György: Jó érzés győzelemmel rajtolni

2025.10.08. 17:40
Golomán György a meccs embere lett az ACB-ligában (Fotó: Dömötör Csaba)
ACB-liga férfi kosárlabda Golomán György
Golomán György szerint jó érzés, hogy csapata, a Hiopos Lleida győzelemmel rajtolt a spanyol férfi kosárlabdaligában (ACB).

A Lleida szombaton, az alapszakasz első fordulójában 87–68-ra nyert házigazdaként a Río Breogán ellen. A válogatott center 16 ponttal és kilenc lepattanóval járult hozzá a sikerhez, így a mezőny legjobbjának választották.

„Jó érzés győzelemmel kezdeni, különösen otthon, a szurkolóink előtt. A hangulat extra motivációt és energiát adott nekünk” – nyilatkozta szerdán Golomán. Hozzátette, a győzelem kulcsa az volt, hogy csapatként játszottak, és minden pillanatban megőrizték saját identitásukat, annak ellenére, hogy támadásban és védekezésben is követtek el hibákat.

Egyéni teljesítményéről úgy vélekedett, jó mérkőzés és jó idénykezdet volt, azonban számára a csapat a legfontosabb.

„Remélem, csapatként további győzelmeket érünk el” – szögezte le.

A Lleida legközelebb vasárnap lép pályára, amikor a Barcelona vendége lesz. Golomán szerint úgy kell készülniük, hogy a katalánoké az egyik legjobb csapat a bajnokságban, sőt egész Európában.

Kosárlabda
2025.10.03. 10:10

Golomán György újra az ACB-ligában játszik

A nyáron kényszerű klubváltáson áteső, de Spanyolországban maradó válogatott center bízik abban, hogy az új együttesében, a Lleidában is megkapja azokat a játékperceket, amiket a felkészülés során.

 

ACB-liga férfi kosárlabda Golomán György
