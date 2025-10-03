Golomán György újra az ACB-ligában játszik



Be nem tervezett klubváltáson esett át a nyáron Golomán György, a magyar válogatott 29 éves centere: az előző idényben a Burgosszal a spanyol élvonalba feljutó középjátékosnak az osztályváltást követően automatikusan életbe lépett az újabb egy évre érvényes szerződése a csapattal, ám mégsem maradt.

„Az idény után megerősítették a klubnál, közösen folytatjuk, a szerződésben foglaltak és a felek általános elégedettsége miatt is, nem is terveztem mást – mesélte a Nemzeti Sportnak a 210 centiméter magas kosaras, aki a másodosztályban 33 meccsen átlagban 16 perc alatt 8.9 pontot szerzett. – Aztán jött egy telefon, jelezték a vezetők, szeretnének szerződést bontani, mert a posztomra találtak spanyolt, s beszéljük meg, hogyan tudnánk megegyezni. Nem volt könnyű ezt kezelni, bő egy hónapig nem volt csapatom, szóval mondhatjuk, a Lleida ajánlata kapóra jött. Így is az ACB-ben játszhatok, s maradok Spanyolországban.”

Az eközben a válogatottban a világbajnoki előselejtezőben szereplő, a 2023–2024-es évadban először a Gironával a spanyol élvonalban játszó Golomán elmondta, nem volt ellenére az országváltás sem, nem ragaszkodott a spanyol bajnoksághoz, de mivel a más bajnokságokból érkezett ajánlatok között nem volt olyan, amelyre nyugodt szívvel igent mondjon, az élvonalban a második idényére készülő Lleida megkeresése jókor futott be. A 35 éves Gerard Encuentra vezetőedző helyi legendának számít, vele sikerült a feljutás is, a gárda 2024-ben csatlakozott az ACB-mezőnyéhez, s mivel a 15. helyen végzett, benn is maradt.

„Nagyon várom már, hogy tétmeccset is játsszunk, mondhatjuk, jól sikerült a felkészülési időszak, több meccset megnyertünk, és a Barcelonát is le tudtuk győzni – folytatta Golomán, aki csapatával szombaton a Rio Breogan ellen hazai pályán kezdi meg az évadot. – Ám tisztában kell lenni azzal, hogy az edzőmeccs más kategória. Szerintem rendben leszünk, van sok tapasztaltabb játékos a keretben, immár én is közéjük tartozom, bízom a jó eredmény elérésében. Hárman vagyunk ötös poszton, a felkészülés során 15-20 perceket voltam a pályán, remélhetőleg ezek a számok az idényben is megmaradnak.”

Lleida sem teljesen ismeretlen a válogatott magasembernek, aki elmondta, még a szerződéskötés előtt egyszer járt már egy edzőmeccsen a nagyjából 140 ezer fős településen, amely nem világváros, hanem klasszikus katalán város, ahonnan Barcelona másfél óra autózásra van. Golomán még dolgozik azon, hogy teljesen beilleszkedjen, de elmondása szerint jó úton halad, s már az új körülményekkel is megbarátkozott.

„A Nate Reuverst is foglalkoztató Valencia nem véletlenül nyerte meg kisebb meglepetésre a Spanyol Szuperkupát, nagyon jól néz ki, erős – latolgatta az esélyeket Golomán. A bajnoki címvédő Real Madridot legyőző együttesben három hét lehetőséget kapott Valerio-Bodon Vincent jövője kapcsán egyelőre nincsenek hivatalos információk. – A Valencia és a Real a bajnokságban a favorit, mögöttük a Barcelona, a Baskonia, a Málaga lehet versenyben az érmekért. Hanga Ádámék együttese, a Badalona is szépen összeállt, vele is számolni kell majd. Nálunk a biztos bennmaradást tűzte ki a klub célnak, esetleg egy nemzetközi szereplést érő helyezés elcsípése lehet a maximum, de ehhez sok mindennek klappolnia kell.”

