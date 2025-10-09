Férfi kosárlabda NB I: soproni siker Zalaegerszegen

Az előzetesen 1/1-es mérlegnél tartó együttesek összecsapásának legjobbja a vendégek bosnyák légiósa, Fahrudin Manjgafic volt 24 ponttal.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

ZALAKERÁMIA ZTE KK–SOPRON KC 89–94 (18–22, 18–24, 29–25, 24–23)

Zalaegerszeg, 1100 néző. V: Praksch, dr. Mészáros, Frányó

ZALAEGERSZEG: HUNTER 19/12, Takács Mi. 6/6, Hellems 9, VARENCE 16/3, Tóth 6. Csere: Mokánszki, Kucsora 7/3, SCHERER 9/9, Johnson 17/6, Csátaljay. Edző: Sebastjan Krasovec

SOPRON: THOMPSON 20/3, MANJGAFIC 24/9, Nelson 12/6, Flasár 3, Takács K. 4. Csere: Hajdú 1, STRUGER 17, Csendes 3, Kovács 5/3, Meszlényi 2, Kucsera 3/3. Edző: Gasper Potocnik

Az eredmény alakulása. 5. perc: 7–10. 8. p.: 18–17. 16. p.: 30–40. 20. p.: 36–46. 30. p.: 65–68. 37. p.: 79–85. 40. p.: 87–91

MESTERMÉRLEG

Sebastjan Krasovec: – A Sopron nagyon okosan játszott végig. Mi viszont védekezésben olyan hibákat követtünk el, amelyekkel tulajdonképpen az ellenfél meg is nyerte ezt a meccset.

Gasper Potocnik: – Büszke vagyok a csapatra, megérdemelten győztünk. A héten úgy sikerült a felkészülésünk, ahogy terveztük, kézben tartottuk a mérkőzést, bár akadtak kihagyásaink is.