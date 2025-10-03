Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár Ek: ciprusi ellenféllel teljes a Szombathely csoportja

2025.10.03. 09:19
A 2025–2026-os keret (Fotó: Falco KC Szombathely)
Ciprusi ellenféllel lett teljes a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely csoportja a férfi kosárlabda Európa-kupában.

Az Ek selejtezőjében a szigetországi Famaguszta és az azeri Absheron Lions küzdött meg a H jelű négyes utolsó kiadó helyéért. Az első mérkőzésen 16 ponttal nyertek a kaukázusiak – akik közben már 32 ponttal is vezettek –, a csütörtöki visszavágón viszont a ciprusiak 17 ponttal győztek, így ők jutottak fel a főtáblára. Az már korábban eldőlt, hogy a magyar bajnoki ezüstérmes a spanyol Zaragozával és a dán Bakken Bearsszel is összecsap.

A vasiak október 15-én, Zaragozában kezdik meg menetelésüket az Ek-ban. Előzőleg a Bajnokok Ligája bulgáriai selejtezőcsoportjában szerepeltek, de a negyeddöntőben kiestek, így eggyel lejjebb, az Európa-kupába sorolták őket. A BL elitmezőnyében a magyar bajnok NHSZ-Szolnoki Olajbányász lesz érdekelt.

 

