Férfi kosár Európa-kupa: győzött a Falco Cipruson, és továbbjutott a csoportjából

A ciprusi házigazda eddig egyetlen meccset nyert meg, már tét nélküli volt számára a találkozó – ennek ellenére valamivel jobban kezdett.

A szombathelyiek játéka az első negyed második felére állt össze, innen viszont már uralták az összecsapást, volt olyan pillanat a harmadik játékrészben, amikor 15 ponttal vezettek. A Falco egységes csapatjátékkal, jó védekezéssel kézben tartotta a találkozót, és megérdemelten nyert.

A tíz csoportelsőn kívül a hat legjobb csoportmásodik – köztük a Falco – jutott be a következő körbe, a legjobb 16 közé.

FÉRFI KOSÁRLABDA EURÓPA-KUPA

H-CSOPORT, 6. FORDULÓ

ANORTHOSZISZ FAMAGUSTA (ciprusi)–FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY 79–87 (17–20, 24–31, 13–18, 25–18)

Famagusta, 100 néző. V: Ninkovics (szerb), Perciavalle (olasz), Csetkovics (montenegrói)

FAMAGUSTA: Hinds 13/6, Garcia, Hawkins 34/21, Christensen 12/6, Kuany 5. Csere: Johansson 5/3, Tompazos, Maragkosz, Mucsa 8/3, Himonasz. Edző: Daniel Patrick Nelson

FALCO: Váradi 4, Tanoh Dez 15/9, Novakovics 10/6, Wojcik 8/3, Belo 9. Csere: Perl 14, Jovanovics 12/3, Keller Á., Whelan 5, Bognár K. 9/3, Edző: Milos Konakov

Az eredmény alakulása: 3. p.: 6–5. 8. p.: 14–15. 13. p.: 24–31. 17. p.: 35–45. 23. p.: 44–53. 27. p.: 48–63. 33. p.: 61–69. 35. p.: 64–78

MESTERMÉRLEG

Milos Konakov: – Nem pörögtünk százszázalékos fordulatszámon, nem ez volt a legjobb meccsünk, de biztosan nyertünk, és örülünk, hogy ott vagyunk a legjobb tizenhat között. A kötelező győzelmek sokszor tényleg nehezebbek, az ellenfél tét és nyomás nélkül játszott, voltak új játékosai, és kipróbált új taktikai elemeket. MI igyekeztünk elosztani a perceket, kemény a szerda–szombat ritmus. A legfontosabb most a győzelem volt.

A csoport másik mérkőzése

Zaragoza (spanyol)–Bakken Bears (dán) 105–75

A csoport végeredménye: 1. Zaragoza 11 pont, 2. Falco 10, 3. Bakken Bears 8, 4. Anorthoszisz 7