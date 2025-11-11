Férfi kosár Ek: magabiztos győzelmet aratott a Falco Dániában

A magyar bajnoki ezüstérmes a Bajnokok Ligája bulgáriai selejtezőcsoportjában kezdte meg a nemzetközi szezont, de már a negyeddöntőben kiesett, így eggyel „lejjebb” került, az Európa Kupába sorolták át. Milos Konakov vezetőedző együttese az EK nyitányán 97–82-re kikapott Zaragozában, majd 83–76-os hazai győzelemmel javított a dán Bakken Bears ellen, aztán pedig 98–56 verte - ugyancsak hazai környezetben - a ciprusi Anorthoszisz Famagusztát, legutóbb pedig idehaza is kikapott a Zaragozától (74–90).

Az ötödik körben a szintén 2/2-es mutatóval álló Bakken Bears volt az ellenfél, amely 41 triplával próbálkozott a Savaria Schaeffler Arénában, és ezúttal is gyors kosárlabdát lehetett várni a dánoktól.

Az NB I-ben 7/1-es mutatóval álló vasiak a kiegyenlített első negyedet követően rákapcsoltak, és az egypontos hátrányból hétpontos előnyre tettek szert, elsősorban a brit Jubrile Belónak köszönhetően. A házigazdák innentől már tartották a lépést, a félidőben a Falco vezetett 44–40-re.

Fordulás után a vendégek a harmadik játékrészt is 21–16-ra hozták, így az utolsó szakasz 56–65-ről indult. Ebben az északiak – a válogatott Perl Zoltán és Váradi Benedek remeklésének köszönhetően – már csak 4 pontra tudtak felzárkózni, így a magyarok 3/2-re javították mutatójukat, a legjobbjuk Váradi lett 23 ponttal.

A Falco jövő szerdán Cipruson zárja az első csoportkört, a tíz kvartettből a győztesek és a hat legjobb második jut tovább a második csoportkörbe.

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

H-CSOPORT

5. FORDULÓ

Bakken Bears (dán)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 79–90 (24–23, 16–21, 16–21, 23–25)

Risskov, 1000 néző V: Ceccarelli (francia), Szimeonidisz (görög), Reiertsen (norvég)

BAKKEN: Deen 10/6, Dubose 7/3, Chenery 14/6, Pedersen 7/3, Sherry 8/3. Csere: Ogundiran 18/6, Mollgaard 6, Ates, Vinter 9/3, Schwartz, Katholm. Edző: Skyler Bowlin

FALCO: Váradi 23/15, Tanoh Dez, Novakovics 11/9, Wojcik 4, Belo 19. Csere: Perl 21/9, Keller Á. 6, Jovanovics 4, Whelan, Bognár K. 2. Edző: Milos Konakov

Az eredmény alakulása: 5. p.: 6–10. 6. p.: 8–15. 9. p.: 21–19. 13. p.: 34–27. 20. p.: 38–44. 23. p.: 40–51. 29. p.: 51–65. 32. p.: 61–65. 36. p.: 65–74. 37. p.: 72–77