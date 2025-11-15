Asztalitenisz: három magyar érem a szombathelyi nemzetközi versenyen

Mint arról beszámoltunk, pénteken Lei Balázs ezüstérmével zárult magyar szempontból a szombathelyi nemzetközi utánpótlás-bajnokság, a WTT Youth Contender-sorozat hazai állomása. A soltvadkertiek 18 éves asztaliteniszezője azok után, hogy tavaly bravúros teljesítménnyel duplázott, és az U19-esek, illetve az U17-esek között is aranyérmet nyert, idén ismét a döntőig menetelt az idősebbek versenyében, viszont a végső siker ezúttal nem jött össze neki, a fináléban alulmaradt öt játszmában a román Robert Istratéval szemben. A másodikként záró Lei ezzel együtt is legjobban szereplő magyar játékos lett a rangos versenyen. Korábban az U13-as lányok küzdelmeiben Fegyver Zsófia szerzett bronzérmet, míg az U19-esek vegyes páros számában Poór Balázs és Dohóczki Nóra állhatott a dobogó harmadik fokára.

Alapvetően jól szerepelt a válogatottunk, a három érem egyáltalán nem rossz teljesítmény

– mondta Harczi Zsolt, a hazai szövetség (MOATSZ) szakmai igazgatója az Utánpótlássportnak. – Még annak ellenére is, hogy úgy érzem, egy-két további dobogós helyezés benne maradt a játékosokban, és lehetett volna még jobb a mérlegünk.

Hiányérzet elsősorban amiatt van bennem, mert mindenképpen szerettünk volna legalább egy aranyat is nyerni.

Erre a legnagyobb sansza Lei Balázsnak volt, aki a döntőben két poénra volt a győzelemtől, és végül csak döntő szettben maradt alul minimális különbséggel, ami természetesen dicséretes produkció tőle. Előzetesen nagyon bíztam benne, hogy a serdülő fiúknál is meglehet az éremszerzés, sajnos ez nem jött össze; mindemellett egyébként még több számban is akadtak negyeddöntőseink. Összességében nincs szégyenkeznivalónk, mert ázsiakkal – köztük kínaiakkal, koreaiakkal és szingapúriakkal – teletűzdelt, igencsak erős mezőny gyűlt össze ismét Szombathelyen."

Fegyver Zsófia Forrás: WTT

Összesen 35 ország 282 játékosa nevezett a szombathelyi versenyre, amelyen idén a franciák és a dél-koreaiak domináltak, mindkét nemzet három-három arannyal zárt, míg a németek két, a kínaiak, a japánok, a románok és az olaszok egy-egy elsőséggel végeztek. (A részletes eredmények ITT érhetőek el.)

„A mieink közül minden egyes játékos rendkívül motiváltan játszott és végig abszolúte pozitív hozzáállást mutatott, ami tényleg örvendetes.

A negatívumokhoz viszont az is hozzátartozik, hogy feltűnően sok döntőjátszmás meccset buktunk el, illetve a két-három poénkülönbséggel eldőlő szettek is többségben ezúttal inkább nem a mi javunkra billentek el.

Ezt mindenképpen ki kell elemeznünk, hogy miért alakulhatott így, és muszáj lesz javítanunk ezen a jövőben, ha a legmagasabb szinten is eredményesek szeretnénk lenni."

Jövő vasárnaptól a kolozsvári utánpótlás-világbajnoksággal folytatódik a nemzetközi program. A magyar színeket az U19-esek között a korosztályos Európa-bajnok Szántosi Dávid és Lei Balázs, míg az U15-ösök mezőnyében Gergely Márk képviseli.

(Kiemelt képen: Lei Balázs Forrás: WTT)