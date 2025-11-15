Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz: három magyar érem a szombathelyi nemzetközi versenyen

H. B. utanpotlassport.hu
2025.11.15. 20:49
Egy ezüst- és két bronzérmet szereztek a magyar fiatalok a Szombathelyen rendezett nemzetközi utánpótlás asztalitenisz-bajnokságon, vagyis a legrangosabb hazai korosztályos versenyen. Harczi Zsolt szakmai igazgató felemás érzésekkel értékelt.

Mint arról beszámoltunk, pénteken Lei Balázs ezüstérmével zárult magyar szempontból a szombathelyi nemzetközi utánpótlás-bajnokság, a WTT Youth Contender-sorozat hazai állomása. A soltvadkertiek 18 éves asztaliteniszezője azok után, hogy tavaly bravúros teljesítménnyel duplázott, és az U19-esek, illetve az U17-esek között is aranyérmet nyert, idén ismét a döntőig menetelt az idősebbek versenyében, viszont a végső siker ezúttal nem jött össze neki, a fináléban alulmaradt öt játszmában a román Robert Istratéval szemben. A másodikként záró Lei ezzel együtt is legjobban szereplő magyar játékos lett a rangos versenyen. Korábban az U13-as lányok küzdelmeiben Fegyver Zsófia szerzett bronzérmet, míg az U19-esek vegyes páros számában Poór Balázs és Dohóczki Nóra állhatott a dobogó harmadik fokára.

– mondta Harczi Zsolt, a hazai szövetség (MOATSZ) szakmai igazgatója az Utánpótlássportnak. – Még annak ellenére is, hogy úgy érzem, egy-két további dobogós helyezés benne maradt a játékosokban, és lehetett volna még jobb a mérlegünk.

Erre a legnagyobb sansza Lei Balázsnak volt, aki a döntőben két poénra volt a győzelemtől, és végül csak döntő szettben maradt alul minimális különbséggel, ami természetesen dicséretes produkció tőle. Előzetesen nagyon bíztam benne, hogy a serdülő fiúknál is meglehet az éremszerzés, sajnos ez nem jött össze; mindemellett egyébként még több számban is akadtak negyeddöntőseink. Összességében nincs szégyenkeznivalónk, mert ázsiakkal – köztük kínaiakkal, koreaiakkal és szingapúriakkal – teletűzdelt, igencsak erős mezőny gyűlt össze ismét Szombathelyen."

Fegyver Zsófia Forrás: WTT

Összesen 35 ország 282 játékosa nevezett a szombathelyi versenyre, amelyen idén a franciák és a dél-koreaiak domináltak, mindkét nemzet három-három arannyal zárt, míg a németek két, a kínaiak, a japánok, a románok és az olaszok egy-egy elsőséggel végeztek. (A részletes eredmények ITT érhetőek el.)

„A mieink közül minden egyes játékos rendkívül motiváltan játszott és végig abszolúte pozitív hozzáállást mutatott, ami tényleg örvendetes.

Ezt mindenképpen ki kell elemeznünk, hogy miért alakulhatott így, és muszáj lesz javítanunk ezen a jövőben, ha a legmagasabb szinten is eredményesek szeretnénk lenni."

Jövő vasárnaptól a kolozsvári utánpótlás-világbajnoksággal folytatódik a nemzetközi program. A magyar színeket az U19-esek között a korosztályos Európa-bajnok Szántosi Dávid és Lei Balázs, míg az U15-ösök mezőnyében Gergely Márk képviseli.

(Kiemelt képen: Lei Balázs Forrás: WTT)

Ezek is érdekelhetik