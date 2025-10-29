Végig vezetve kiütéses győzelmet aratott a Falco a férfi kosár Európa-kupában

A szerdai csatát 12–2-vel kezdte meg a Falco, főként a brit Jubrile Belo-Osagie kosarainak köszönhetően. A folytatásban fokozatosan eltávolodtak ellenfelüktől a házigazdák, a nagyszünetig 18 ponttal elhúztak (43–25).

Térfélcsere után a szombathelyiek 30 pont fölé hizlalták előnyüket, a közönség a hajrában már minden hazai megmozdulást ovációval kísért. A Falco a vártnál is simábban szerezte meg második – és a végelszámolásnál alighanem fontos – sikerét.

A szombathelyi csapat egy hét múlva a Zaragozát fogadja.

(MTI)

FÉRFI KOSÁRLABDA EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

H-CSOPORT

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Anorthoszisz (ciprusi) 98–56 (20–11, 23–14, 28–11, 27–20)

Jegyzőkönyv később…

A csoport másik mérkőzésén

Bakken Bears (dán)–Zaragoza (spanyol) 90–78

Az állás: 1. Zaragoza 5 pont, 2. Falco 5, 3. Bakken Bears 4, 4. Anorthoszisz 4

A csoportokból az első helyezettek jutnak tovább, hozzájuk csatlakozhat a legjobb hat csoportmásodik.