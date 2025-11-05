Férfi kosárlabda Ek: ismét alulmaradt a Falco a Zaragozával szemben

A sorozat egyik legerősebb csapata volt szerda este a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely ellenfele, és a Casademont Zaragoza nem is kegyelmezett a vasiaknak. A második negyed közepe táján kezdett ellépni a hazaiaktól a spanyol együttes, addig több szép megoldást is láthattunk Milos Konakov gárdájának magyar játékosaitól, Bognár Kristóf, Keller Ákos és Perl Zoltán is betalált formás akcióból.

A nagyszünetben még pariban volt a honi bajnokság ezüstérmese, 41–45-ös hátrányát mutatta az eredményjelző, a harmadik felvonás viszont kritikusnak bizonyult, hamar tízpontos előnyhöz jutott a Zaragoza, amely a negyed végéhez közeledve már 18-ra is nőtt, vagyis eldőlt a mérkőzés. Nem történt nagy dráma, a vereség be volt kalkulálva, a nagy kérdés, a továbbjutás a Falco következő két találkozóján dől el – ha mindkettőt megnyerik a mieink, biztosan ott lesznek a következő csoportkörben.

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA, 4. FORDULÓ

H-csoport

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Casademont Zaragoza (spanyol) 74–90 (24–25, 17–20, 14–27, 19–18)

Anorthoszisz Famagusta (ciprusi)–Bakken Bears (dán) 61–100 (26–27, 7–23, 14–29, 14–21)

Jegyzőköny később!