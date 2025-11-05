Nemzeti Sportrádió

Férfi kosárlabda Ek: ismét alulmaradt a Falco a Zaragozával szemben

GY. F.GY. F.
Vágólapra másolva!
2025.11.05. 20:30
null
Fotó: Falco KC Szombathely/FB
Címkék
Zaragoza férfi kosárlabda Falco Falco KC Szombathely férfi kosárlabda Európa-kupa
A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely hazai pályán 16 ponttal kikapott a spanyol Zaragozától szerdán a férfi kosárlabda Európa-kupa 4. fordulójában, így 2/2-re rontotta győzelem/vereség mérlegét. A magyar bajnoki ezüstérmesnek nem volt reális győzelmi esélye a Zaragoza ellen.

A sorozat egyik legerősebb csapata volt szerda este a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely ellenfele, és a Casademont Zaragoza nem is kegyelmezett a vasiaknak. A második negyed közepe táján kezdett ellépni a hazaiaktól a spanyol együttes, addig több szép megoldást is láthattunk Milos Konakov gárdájának magyar játékosaitól, Bognár Kristóf, Keller Ákos és Perl Zoltán is betalált formás akcióból.

A nagyszünetben még pariban volt a honi bajnokság ezüstérmese, 41–45-ös hátrányát mutatta az eredményjelző, a harmadik felvonás viszont kritikusnak bizonyult, hamar tízpontos előnyhöz jutott a Zaragoza, amely a negyed végéhez közeledve már 18-ra is nőtt, vagyis eldőlt a mérkőzés. Nem történt nagy dráma, a vereség be volt kalkulálva, a nagy kérdés, a továbbjutás a Falco következő két találkozóján dől el – ha mindkettőt megnyerik a mieink, biztosan ott lesznek a következő csoportkörben.

KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA, 4. FORDULÓ
H-csoport
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Casademont Zaragoza (spanyol) 74–90 (24–25, 17–20, 14–27, 19–18)
Anorthoszisz Famagusta (ciprusi)–Bakken Bears (dán) 61–100 (26–27, 7–23, 14–29, 14–21)
Jegyzőköny később!

 

Zaragoza férfi kosárlabda Falco Falco KC Szombathely férfi kosárlabda Európa-kupa
Legfrissebb hírek

Gasper Potocnik szeretné, ha csapata mindenkire veszélyes lenne

Kosárlabda
Tegnap, 10:21

Végig vezetve kiütéses győzelmet aratott a Falco a férfi kosár Európa-kupában

Kosárlabda
2025.10.29. 20:08

Sorozatban harmadszor kapott ki a Real Madrid a férfi kosár Euroligában; először nyert a Baskonia

Kosárlabda
2025.10.28. 23:03

Juhász Dorka volt a mezőny legeredményesebb játékosa Mersinben

Kosárlabda
2025.10.26. 20:23

A Falco megverte dán ellenfelét a férfi kosárlabda Európa-kupában

Kosárlabda
2025.10.22. 20:20

Dán ellenféllel szemben javíthat a Falco a kosár Európa-kupában

Kosárlabda
2025.10.22. 09:54

Alapos verésbe szaladt bele a Falco Sopronban a férfi kosár NB I-ben

Kosárlabda
2025.10.18. 17:43

Óriási hajrát produkált az előző kiírás bronzérmese; a címvédő simán nyert a férfi kosár Euroligában

Kosárlabda
2025.10.16. 23:15
Ezek is érdekelhetik