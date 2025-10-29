A szolnoki kosarasok nagyon szeretnek Miskolcon BL-meccset játszani

Alaposan átalakult kerettel is jól kezdte az évadot az NHSZ-Szolnoki Olajbányász, a bajnokságban öt mérkőzésén nem talált legyőzőre, a Bajnokok Ligájában agyonverte a szlovák Patrioti Levicét, majd papírforma-vereséget szenvedett Athénban az AEK ellen.

„Nagyjából úgy startoltunk, ahogyan elterveztük – szögezte le Rudner Gábor, az Olaj bedobója. – Tényleg jó csapat jött össze nálunk, mindenki jó karakter, jó személyiség, most szerencsénk volt ezzel kapcsolatban. Vedran Bosnic filozófiája nyilván másabb, mint Oliver Vidiné volt, de szerintem mindenki pozitívan állt ehhez a változáshoz, amelyből új edzőnk megpróbált mindent kihozni. Igyekszünk ehhez alkalmazkodni, két játékos korábban a keze alatt dolgozott, ez biztosan segítette őket a rendszer megértésében. Még elég sok hibánk van, például a sok eladott labda, és védekezésben is követünk el olyan hibákat, amelyeket nem engedhetünk meg magunknak. Nagyon sok a fejlődnivalónk, de egyelőre jó úton járunk.”

Az Olaj a BL-mérkőzéseit albérletben játssza, a DVTK Aréna fogadta be a gárdát. Rudner szerint nagyon jó, magas szintű a csarnok, remek érzés játszani a parkettjén, azt szokták mondani, egy baj van vele, hogy nem a Tiszaligetben található… A 28 éves játékos bízik benne, hogy szerdán is hazai pályát teremtenek a szurkolók, akik sokan elutaznak majd erre a fontos mérkőzésre.

„A Riga rosszul kezdte a sorozatot, de mivel ez lesz az utolsó esélye arra, hogy a nemzetközi porondon bármit elérjen, nagyon veszélyes ellenfélként tekintünk rá. A triplázásban jók a lettek, kiváló dobó Dairis Bertans, a korábbi NBA- és Euroliga-játékos, sokszor betalál hárompontosból, de egyébként is rengeteget vállal. Az a célunk, hogy a különböző védekezési variációinkkal megtörjük a támadásaikat, ne tudják azt csinálni, amiben jók” – taglalta Rudner Gábor.

A szolnoki játékost arról is megkérdeztük, hogyan értékeli együttese eddigi BL-szereplését. Az első meccs a Léva ellen nyilván jól sikerült, bár az elején kicsit beragadtak, átlendültek ezen és harminc pontot vertek a szlovákokra, akikkel korábban játszottak felkészülési mérkőzést, tehát nem voltak ismeretlenek. Athénban ugyancsak lassan kezdett a magyar csapat, aztán a második negyedet döntetlenre hozta, a harmadikat egy ponttal megnyerte, míg a negyedikben hárommal maradt alul. Ez utóbbiból is leszűrték a szolnokiak, amit kellett, összejött a tisztes helytállás, de egyébként győzni mentek Görögországba – nem jött össze, most megpróbálják bepótolni. Beszélgetésünk végén Rudner Gábor lekopogta, hogy mindenki hadrafogható náluk, bízik benne, hogy így is marad.

FÉRFI KOSÁRLABDA BAJNOKOK LIGÁJA

F-csoport, 3. forduló

18.00: NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–VEF Riga (lett)

Keddi eredmény: Patrioti Levice (szlovák)–AEK BC (görög) 69–71

Az állás: 1. AEK 6 pont (3 mérkőzés), 2. Levice 4 (3), 3. Szolnok 3 (2), 4. Riga 2 (2)

Fotó: Árvai Károly A bajnoki ezüstérmes Falco-Vulcano Energia KC Szombathely eddig egy győzelemmel és egy vereséggel áll a FIBA Európa-kupa-csoportjában, ami reálisnak mondható, az viszont szenzációszámba menne, ha nem gyűjtené be szerdán a második sikerét is. Bár az Anorthoszisz Famagusta idegenben váratlan diadalt aratott a Bakken Bears ellen, utána alaposan helyretette a Zaragoza. A Falco következő találkozóján a klub több érdekes betétprogrammal várja a szurkolókat, reméljük, ezeknél nagyobb izgalmat nem is kell majd átélniük. A Bakken múlt heti legyőzése során Perl Zoltán volt a vasiak legjobbja, 21 pont, hét gólpassz és három lepattanó fűződött a nevéhez. A rivális legutóbbi ciprusi bajnokiján 13 pontos vereséget szenvedett a Keravnosztól, egy sikere mellett három vereséget számlál, úgyhogy még csak meghatározó gárdaként sem tekinthetünk jelenleg rá hazája élvonalában. Hozzá kell tenni, a FIBA Ek selejtezőjében is egyetlen kosáron múlott a főtáblára kerülése, 16 pontos idegenbeli zakóját 17 pontos siker követte azerbajdzsáni ellenfelével szemben, míg legjobb játékosának a 25 éves amerikai dobóhátvéd, Nigel Hawkins tűnik. FIBA FÉRFI EURÓPA-KUPA

H-csoport, 3. forduló

18.00: FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY–Anorthoszisz Famagusta (ciprusi)

18.30: Bakken Bears (dán)–Casademont Zaragoza (spanyol)

Az állás: 1. Zaragoza 4 pont, 2. FALCO 3 (165–173), 3. Anorthoszisz 3 (169–206), 4. Bakken 2 Kötelező a győzelem a Falcónak



